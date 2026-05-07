【ゼッテリア】杏仁×マンゴーを味わう初夏のアジアンスイーツ　ゼッテリア「アジアンスイーツ＆スナックフェア」開催！

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社バーガー・ワン（代表取締役社長：井上 卓士 本社：東京都港区）が展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、5月13日（水）から期間限定で、「アジアンスイーツ＆スナックフェア」を開催します。

本フェアでは、初夏を感じられるこの季節にぴったりな、アジアンテイストのスイーツとスナックを4品販売します。

「杏仁マンゴーパフェシェーキ」は、杏仁フレーバーのシェーキに、マンゴーソースや口どけの良いホイップクリーム、星形の黄色いナタデココをトッピングしたパフェシェーキです。杏仁の風味とやさしい甘みが楽しめるシェーキと、トロピカルで濃厚なマンゴーソースが相性抜群な爽やかな見た目の商品に仕上げました。

同時に登場する「杏仁マンゴーパイ」は、杏仁クリームとマンゴークリームを合わせたフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだ商品です。風味豊かな杏仁クリームと濃厚なマンゴークリームが織りなすアジアンスイーツらしい華やかな味わいをご堪能ください。

また、杏仁の味わいをシンプルに楽しめる「シェーキ杏仁」も販売します。Sサイズもご用意しているので、手軽にシェーキをお楽しみいただけます。

さらに、プリプリ食感のえびとサクサクの衣を手軽に楽しめる「ポップコーンシュリンプ ～タルタルソース～」も販売します。

ぜひこの機会にゼッテリアの「アジアンスイーツ＆スナックフェア」をお楽しみください。

※表示価格は全て税込です。

※一部店舗を除く269店舗で販売予定です。（5月7日時点）

※7月中旬まで販売予定です。なくなり次第終了します。

※「杏仁マンゴーパフェシェーキ」と「シェーキ杏仁」は機器調整により販売していない場合があります。

※「杏仁マンゴーパフェシェーキ」と「シェーキ杏仁」はデリバリーでの販売はありません。

※ナタデココをのどに詰まらせないよう、よく噛んでお召し上がりください。

【商品概要】

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商品名：杏仁マンゴーパフェシェーキ

価格：420円

商品概要：杏仁フレーバーのシェーキに、マンゴーソースや口どけの良いホイップクリーム、星形の黄色いナタデココをトッピングしたパフェシェーキです。杏仁の風味とやさしい甘みが楽しめるシェーキと、トロピカルで濃厚なマンゴーソースが相性抜群な爽やかな見た目の商品に仕上げました。

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商品名：シェーキ杏仁

価格：Sサイズ 240円、Mサイズ 320円

商品概要：杏仁のフレーバーをシンプルに楽しめるシェーキです。

※写真はSサイズです。

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商品名：杏仁マンゴーパイ

価格：260円

商品概要：杏仁クリームとマンゴークリームを合わせたフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだ商品です。風味豊かな杏仁クリームと濃厚なマンゴークリームが織りなすアジアンスイーツらしい華やかな味わいをご堪能いただけます。

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商品名：ポップコーンシュリンプ ～タルタルソース～

価格：3尾 320円、5尾 490円

商品概要：プリプリ食感のえびとサクサクの衣を手軽にお楽しみいただけるポップコーンシュリンプです。まろやかでコクのある特製タルタルソースにディップしてお召し上がりいただく、やみつきになる一品です。

※写真は3尾です。