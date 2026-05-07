夏にぴったりなはちみつ×レモンの甘酸っぱく爽やかな味わい「ハニーレモンソーダアップ」

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、ハードな食感が特長の「アップグミ」シリーズより、甘酸っぱく爽やかなハニーレモンソーダ味のグミ「ハニーレモンソーダアップ」を、2026年5月12日から全国のコンビニエンスストア・駅売店にて、6月16日からは全経路に拡大して発売します。

特長

甘酸っぱく爽やかなハニーレモンソーダ味

かみごたえチャート5のハード食感

「ハニーレモンソーダアップ」（75g） 価格：オープンプライス

2025年度のグミ市場は2021年度と比較して約2倍※1となり急成長しています。また、グミの販売金額が2025年度に初めてハードキャンディーを上回りました※2。その背景として、噛むことで得られる心地よさや、リフレッシュ感を得たいという食感ニーズの高まり、世代を超えた消費者層の広がりなどが考えられます。なかでも、ハード食感グミのニーズの高まりが市場拡大に寄与しており、引き続き人気の食感となっています。

「アップグミ」シリーズは、炭酸飲料のフレーバーで展開し、ハードな食感と満足感で男性ユーザーを中心に支持をいただいています。今回さらなる市場の拡大を目指し、若年女性をメインターゲットとした「ハニーレモンソーダアップ」を発売します。“はちみつとレモンの味の組み合わせ”は、昔から愛されるフレーバーで、近年の若年層を中心としたノスタルジックトレンドもあり、炭酸飲料市場でも人気のフレーバーです。ハニーレモンソーダ味の甘酸っぱい爽やかな風味と、「かみごたえチャート5」※3のハードな弾力食感で、暑くなる時期、気分を上げたい時などにおすすめです。

本商品の発売を通じ、グミのおいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※1インテージ社SRI＋グミ市場 2025年4月～2026年3月と2021年4月～2022年3月との比較

※2 インテージ社SRI＋キャンディー市場 2025年4月～2026年3月

※3 「かみごたえチャート」とは、グミを噛む際に要する力をレベル分けし、自分の噛む力や気分に合わせた固さのグミを選んでいただくための当社独自の指標です。



