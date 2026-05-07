【無料オンライン】Agentforceを活用した営業日報AIレビュー基盤を2026/5/12（火）、8/12（水）に開催

フロッグウェル株式会社

フロッグウェル株式会社は、営業組織の生産性向上やマネジメント業務の効率化を検討されている企業の担当者の方々を対象に、「Agentforce Seminar 2026：Agentforceを活用した営業日報AIレビュー基盤」に関するオンラインセミナーを開催いたします。

多くの営業組織において、「営業日報」はマネージャーと担当者（プレイヤー）の双方にジレンマを抱えさせています。プレイヤー側は「日報を書いても、すぐに具体的な助言が得られない」ため、単なる形式的な「報告作業」となってしまい、モチベーションの低下を招いています 。一方マネージャー側も、多忙ゆえに「全件に対して丁寧にアドバイスを返すのが困難」であり、斜め読みによるフィードバックの遅れや、指導ノウハウの属人化といった課題に直面しています 。

本セミナーでは、SalesforceのAI「Agentforce」を活用し、日報を単なる「報告」から「育成の起点」へと変革する次世代のマネジメント手法をご紹介いたします。

AIが上司の代わりに一次コメントを代替し、日報入力直後に内容を解析して「次アクション」を即時提案します 。また、プレイヤーは上司の時間を気にすることなく、「次はどのような準備をすべきか？」といった疑問をその場でAIに深掘り相談することが可能です。AIは一般論ではなく、自社の営業標準プロセスやトップセールスの知見（過去事例やFAQなど）を学習しているため、属人化を防ぎながら質の高い指導をいつでも受けることができます。



これにより、マネージャーは高リスク案件などの本当に必要なフォローに集中でき、月間30時間の業務時間削減が期待できるとともに、プレイヤーのスキル向上（20%UP）や組織全体の売上向上（売上UP）の実現を目指します 。

以下のような悩みを抱えている方の参考になる内容です。

- 営業日報の確認やフィードバックにマネージャーの時間が奪われている- 営業担当者への指導品質が、上司のスキルに依存し属人的になっている- トップセールスのノウハウや成功パターンを組織全体に横展開したい- ヒアリングの抜け漏れや失注リスクを、AIを使って早期に検知したい- 営業日報を「単なる報告」ではなく、メンバーの「成長支援の場」として活用したい



＜セミナーの概要＞

◆セミナータイトル

Agentforce Seminar 2026：Agentforceを活用した営業日報AIレビュー基盤

◆対象者

・営業マネージャーの業務負荷を軽減し、戦略業務に集中させたい方

・AIを活用して営業担当者の育成やスキル向上を促進したい方

・SalesforceやAgentforceを活用した最新の営業組織強化に興味がある方

◆内容

・営業マネージャーが抱える「日報」のジレンマ

・目指す姿と新しい業務フロー（Before / After）

・Agentforceによる3つの解決策

・導入効果とシステム連携イメージ

・導入ロードマップ

◆開催日時

2026年5月12日（火）16:00～17:00

2026年8月12日（水）16:00～17:00





◆開催場所

オンライン（Zoom）

◆料金

無料



申し込みはこちら(https://frogwell.co.jp/seminar_read/ai_review/)から！

【会社概要】

会社名：フロッグウェル株式会社

代表者：小谷 直也

設立：2010年5月

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階

◆事業内容

・メーカー、販売会社向けシステム構築

・Salesforceソリューション開発、導入支援

・データ分析及びコンサルティング

・医療関連データ収集、加工

◆所属団体

・MD-Net賛助会員

・ジャパン・クラウド・コンソーシアム