自動車用ブレーキシステム市場 2035年406億2000万米ドル到達予測 安全性能革新を追い風にCAGR5.1％で拡大 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
自動車用ブレーキシステム市場は、2025年に247億米ドルと評価され、2035年までに406億2000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年にかけて、年平均成長率（CAGR）は5.1％と見込まれています。この市場の成長を支える要因として、特に電気自動車（EV）やハイブリッド車（HEV）の普及が挙げられます。これらの車両には、高度なブレーキシステムが必要であり、回生ブレーキ技術などのエネルギー効率の高いソリューションの需要が急増しています。
市場の主要ドライバー：電気自動車とハイブリッド車の普及
電気自動車とハイブリッド車の急速な普及は、自動車用ブレーキシステム市場の成長を牽引する主な要因です。これらの車両に求められるのは、エネルギー効率を高める回生ブレーキシステムです。このシステムは、ブレーキ時に生じる運動エネルギーを電気エネルギーに変換し、車両のバッテリーに蓄えることができます。この技術は、EVの航続距離を延ばすだけでなく、従来のブレーキ部品の摩耗を減らし、メンテナンスコストの削減にも寄与します。
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自動車の安全規制と消費者意識の高まり
自動車安全性の向上が、市場の成長に大きな影響を与えています。政府による安全規制の強化とともに、消費者の安全意識も高まっています。この結果、ABS（アンチロック・ブレーキ・システム）やESC（電子制御安定システム）、さらにはスマートブレーキシステムなどの先進的なブレーキ技術が導入されています。特に、事故リスクの低減を目的とした技術は、消費者にとって重要な購入要因となり、安全性能が重視される傾向が強まっています。
市場の制約：ブレーキ技術における環境問題
自動車用ブレーキシステム市場が直面している主な課題の一つは、ブレーキ摩耗による汚染問題です。従来の鉄製ブレーキディスクは、摩耗することで粒子状物質を発生させ、大気に放出します。これらの粒子は健康に悪影響を及ぼす可能性があり、環境規制が強化される中で、市場における懸念材料となっています。これに対応するため、メーカーは低排出技術の導入を進めており、今後の技術革新が求められます。
主要企業のリスト：
● AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD.
● ZF Friedrichshafen AG
● ADVICS CO.,LTD.
● Hitachi Astemo, Ltd.
● Brembo S.p.A
● Robert Bosch GmbH
● AISIN CORPORATION
● Haldex
● The Web Co
● NISSIN KOGYO Co., Ltd
市場機会：安全性向上のための先進技術導入
市場には、先進的なブレーキシステムを採用することによって、交通安全を大幅に向上させる機会が広がっています。特に、スマートブレーキシステムが車両の横滑りを防ぎ、事故発生率を低下させることが証明されています。この技術の普及により、事故リスクが最小限に抑えられ、安全性が大きく向上します。これにより、ますます多くの自動車メーカーが自社の車両に高度なブレーキ技術を採用しています。
市場セグメンテーションの洞察：ブレーキシステムの選択肢
市場の成長を牽引するセグメントとして、ドラムブレーキが挙げられます。ドラムブレーキは、そのコスト効率の良さから多くの車両に採用されており、特に低価格帯の車両や小型車において重要な役割を果たしています。一方、ディスクブレーキはその性能の高さからスポーツカーや高級車に広く使用されています。市場におけるこの選択肢の違いが、セグメントごとの成長に影響を与えています。
市場の主要ドライバー：電気自動車とハイブリッド車の普及
電気自動車とハイブリッド車の急速な普及は、自動車用ブレーキシステム市場の成長を牽引する主な要因です。これらの車両に求められるのは、エネルギー効率を高める回生ブレーキシステムです。このシステムは、ブレーキ時に生じる運動エネルギーを電気エネルギーに変換し、車両のバッテリーに蓄えることができます。この技術は、EVの航続距離を延ばすだけでなく、従来のブレーキ部品の摩耗を減らし、メンテナンスコストの削減にも寄与します。
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自動車の安全規制と消費者意識の高まり
自動車安全性の向上が、市場の成長に大きな影響を与えています。政府による安全規制の強化とともに、消費者の安全意識も高まっています。この結果、ABS（アンチロック・ブレーキ・システム）やESC（電子制御安定システム）、さらにはスマートブレーキシステムなどの先進的なブレーキ技術が導入されています。特に、事故リスクの低減を目的とした技術は、消費者にとって重要な購入要因となり、安全性能が重視される傾向が強まっています。
市場の制約：ブレーキ技術における環境問題
自動車用ブレーキシステム市場が直面している主な課題の一つは、ブレーキ摩耗による汚染問題です。従来の鉄製ブレーキディスクは、摩耗することで粒子状物質を発生させ、大気に放出します。これらの粒子は健康に悪影響を及ぼす可能性があり、環境規制が強化される中で、市場における懸念材料となっています。これに対応するため、メーカーは低排出技術の導入を進めており、今後の技術革新が求められます。
主要企業のリスト：
● AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD.
● ZF Friedrichshafen AG
● ADVICS CO.,LTD.
● Hitachi Astemo, Ltd.
● Brembo S.p.A
● Robert Bosch GmbH
● AISIN CORPORATION
● Haldex
● The Web Co
● NISSIN KOGYO Co., Ltd
市場機会：安全性向上のための先進技術導入
市場には、先進的なブレーキシステムを採用することによって、交通安全を大幅に向上させる機会が広がっています。特に、スマートブレーキシステムが車両の横滑りを防ぎ、事故発生率を低下させることが証明されています。この技術の普及により、事故リスクが最小限に抑えられ、安全性が大きく向上します。これにより、ますます多くの自動車メーカーが自社の車両に高度なブレーキ技術を採用しています。
市場セグメンテーションの洞察：ブレーキシステムの選択肢
市場の成長を牽引するセグメントとして、ドラムブレーキが挙げられます。ドラムブレーキは、そのコスト効率の良さから多くの車両に採用されており、特に低価格帯の車両や小型車において重要な役割を果たしています。一方、ディスクブレーキはその性能の高さからスポーツカーや高級車に広く使用されています。市場におけるこの選択肢の違いが、セグメントごとの成長に影響を与えています。