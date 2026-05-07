【過去最大規模】全国から40酒蔵が、恵比寿・代官山の34スポットに大集結！美酒と美食を楽しむ街歩きイベント「おいしいSAKEウォーク in 恵比寿・代官山2026」を2026年5月23日(土)に開催！

クロッシング株式会社

恵比寿おいしいSAKEプロジェクト（運営事務局：クロッシング株式会社・SAKEhub株式会社）は、恵比寿・代官山エリアを舞台にした美酒と美食を楽しむ街歩きイベント「おいしいSAKEウォーク in 恵比寿・代官山2026」を、2026年5月23日(土)に開催いたします。

2023年にスタートして以来、本年で4回目を数える本イベント。前回実施した参加者アンケートでは満足度93%（とても満足:52%、満足:41%）と、過去最高のご評価をいただきました。この度、当初の予定を大きく上回り、過去最大級となる全国40酒蔵とエリア内34スポット（飲食店・酒販店・特設会場）とのコラボレーションが決まりました。ここに、参加する全酒蔵と店舗を同時に発表いたします。

■「おいしいSAKEウォーク」とは？

おいしいSAKEの「醸し手（酒蔵）」、その魅力を届ける「伝え手（飲食店・酒販店・スタッフ）」、そして「飲み手（参加者）」が集い、全国の美酒と美食を味わう街歩きイベントです。

参加者はお一人様でも、ご友人同士でも、自分のペースで自由に街を歩きながら、蔵元・蔵人が常駐する飲食店で、自慢の日本酒と料理の「ペアリング体験」を味わい、酒販店、特設会場では、きき酒・飲み比べを楽しみます。同時に蔵元や店主、参加者同士との交流を楽しむことができ、街全体を「おいしいSAKE」でつなぐ豊かな交流の場を創出します。



私たちの目的は、単なる飲み歩きイベントに留まりません。街歩きを通じてエリアの魅力を再発見してもらい、飲食店における常連客の創出を促すことで、街全体の活気を支える力となります 。恵比寿・代官山という美酒美食の聖地から、日本酒文化のバトンを次世代へ繋ぎ、新たな人の輪を広げていく。この街から、世界中の食卓を豊かにする日本酒の可能性を届けていきます 。

■「おいしいSAKEウォーク in 恵比寿・代官山2026」開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74052/table/13_1_9ed54f3879af7715e572aad0eb18e04a.jpg?v=202605071151 ]

■「おいしいSAKEウォーク」の3つのお楽しみ

1. 圧巻の「全国40酒蔵」が集結

東北から九州まで、選び抜かれた40蔵の「醸し手」たちが集結します。昨年の推し酒グランプリ【奥】をはじめ、国内外のコンテストで評価される実力蔵【六歌仙】【開華】【今錦】【勲碧】【神蔵】【龍力】【五橋】【伊予賀儀屋】、実力派 【群馬泉】【長珍】【〆張鶴】【天穏】など、多種多様な日本酒の魅力に触れることができます。また「秋田の銘酒セレクション」（※酒蔵から参加なし）では入手困難な【新政】なども登場します。

2. 予約困難な名店が提案する「至高のペアリング」

ミシュランのビブグルマンに7年連続選出される焚き火イタリアン「falò（ファロ）」や、予約困難な名店「酒秀治郎」「麦酒庵」「きたぽん酒」、昨年の推し店グランプリ「長崎天麩羅こうてん」など、恵比寿・代官山を代表する人気飲食店が参画。この日のためだけに各店が用意した特別メニューと日本酒ペアリングをお楽しみいただけます。

3. 試飲販売、お土産にして自宅で乾杯

恵比寿の老舗酒販店「山本商店」「岩崎酒舗」、昨年オープンの「角打ち、恵比寿 by kyokyo」、駅寄りの特設会場で《試飲販売》を実施いたします。街歩きの途中や帰り道にお立ち寄りいただき、気に入ったお酒をお土産として持ち帰り、ご自宅でもおいしいSAKEをお楽しみいただけます。

■ 参加方法（街歩きイベントを楽しむためのポイント）

１. まずは「前売券」でお得にスタート

公式サイトに登録をして、当日券より1,000円もお得な前売券（4,500円）の事前購入がおすすめ。当日の受付もスムーズです。

２. 混雑回避！4カ所の受付をフル活用

受付はエリア内に計4カ所。11時から受付開始で、ご都合の良い場所からスタートできます。

３. オリジナル酒器持参で「エコ参加特典」ゲット

過去（2023～2025年）の当イベント・オリジナル酒器をご持参いただいたリピーターの方には、感謝を込めてその場で「追加チケット1枚」をプレゼント！

４. 街歩きイベントのコツを知る

さらに街歩きイベントならでは鉄則や、混雑回避の方法など、街歩きのコツをまとめました。保存して当日の参考にしてください！

■ 参加酒蔵一覧 全国から40蔵＋1セレクション

- 点より「面」で回る：移動時間を削り、お店が固まったスポットを効率よく回遊！- 特設会場を回る：食べるより「飲む」に集中して、杯数を稼ぐ時間も必要！- スタート前に並ぶ：お目当ての人気店は、開始直後の先手必勝！- 「はじっこ」エリアを狙う：混雑時には中心部の混雑を避けて、周辺エリアを計画的に回る！- 延長店をチェック：ゆっくりスタート派は、遅くまで開いているお店を事前にチェック！

＜東北エリア＞ 伝統と革新の地

【月の輪】 有限会社月の輪酒造店（岩手県紫波町）

【紫宙】 紫波酒造店株式会社（岩手県紫波町）

【はじまりのお酒】 はじまりの学校（岩手県紫波町）

【六歌仙/山法師】 株式会社六歌仙（山形県東根市）

※秋田の銘酒セレクション【新政】他 （秋田県）※酒蔵から参加なし

＜関東・甲信越エリア＞ 多彩な個性が光る

【一品】 吉久保酒造株式会社（茨城県水戸市）

【菊乃香】 菊乃香酒造株式会社（茨城県日立市）

【武勇】 株式会社武勇（茨城県結城市）

【開華】 第一酒造株式会社（栃木県佐野市）

【群馬泉】 島岡酒造株式会社（群馬県太田市）

【菊泉】 滝澤酒造株式会社（埼玉県深谷市）

【セトイチ】 株式会社瀬戸酒造店（神奈川県開成町）

【〆張鶴】 宮尾酒造株式会社（新潟県村上市）

【たからやま】 たからやま醸造株式会社（新潟県新潟市）

【ゆきのまゆ/深然/苗場山】 苗場酒造株式会社（新潟県津南町）

【お福正宗】 お福酒造株式会社（新潟県長岡市）

【夜明け前】 株式会社小野酒造店（長野県辰野町）

【今錦】 米澤酒造株式会社（長野県中川村）

【帰山】 千曲錦酒造株式会社（長野県佐久市）

＜東海エリア＞ 隠れた酒処・愛知を中心に

【花盛】 花盛酒造株式会社（岐阜県八百津町）

【富士山】 牧野酒造合資会社（静岡県富士宮市）

【勲碧】 勲碧酒造株式会社（愛知県江南市）

【千瓢/千実】 水谷酒造株式会社（愛知県愛西市）

【木曽三川】 内藤醸造株式会社（愛知県稲沢市）

【長珍】 長珍酒造株式会社（愛知県津島市）

【國盛】 中埜酒造株式会社（愛知県半田市）

【人生劇場】 神杉酒造株式会社（愛知県安城市）

【奥】 山崎合資会社（愛知県西尾市）

【四海王】 福井酒造株式会社（愛知県豊橋市）

【鈿女】 伊藤酒造株式会社（三重県四日市市）

【丸彦】 丸彦酒造株式会社（三重県四日市市）

＜関西・中国・四国・九州エリア＞ 歴史と風土を醸す

【忍者】 瀬古酒造株式会社（滋賀県甲賀市）

【神蔵】 松井酒造株式会社（京都府京都市）

【龍力】 株式会社本田商店（兵庫県姫路市）

【天穏】 板倉酒造有限会社（島根県出雲市）

【五橋】 酒井酒造株式会社（山口県岩国市）

【三芳菊】 三芳菊酒造株式会社（徳島県三好市）

【伊予賀儀屋】 成龍酒造株式会社（愛媛県西条市）

【国の壽】 目野酒造株式会社（福岡県柳川市）

【幸姫】 幸姫酒造株式会社（佐賀県鹿島市）

【赤屋根スピリッツ】 佐多宗二商店（鹿児島県南九州市）

■ 恵比寿・代官山エリア参加店 34スポット

＜記号の見方＞

★：受付（まずはこちらへ） / ※：試飲販売あり（お土産にどうぞ） / ∟：会場内ブース出店

＜代官山エリア＞

1．★※代官山青果店（特設会場）

2．蕎麦前ごとう

3．vegewest（ベジウエスト）

4．焚き火イタリアン falò (ファロ)

5．※庵狐（アンコ）代官山店

6．の・はぎ

＜恵比寿西エリア＞

7．酒 秀治郎

8. コリョーリ喜留都（キルト）

9. ★※山本商店（特設会場）

10. 江戸前鮨 粋はなれ 恵比寿店

11. 大魚（おおうお）

12. ※岩崎酒舗

13. 粋 恵比寿店

14. 今日も大漁や

15. ルポン 恵比寿

16. えびすのARALE(アラレ)

17. Melt（メルト）恵比寿

18. 呑喰らい Don't cry

＜恵比寿南/ガーデンプレイスエリア＞

19. ★恵比寿 和顔（わがん）

20. ※Trico（トリコ）（特設会場）

21. ルポン サンク

22. 長崎天麩羅こうてん

23. 麦酒庵 恵比寿店

24. 食鶏 しまや 恵比寿

25. 蕎麦と日本酒 八福寿家

26. The Sake Council Tokyo

27. 串焼きダイニング十兵衛

28. わがん酒場

29. ※福の蔵 by お福酒造

＜恵比寿東エリア＞

30. ★STUDIO VISS EBISU（特設会場）

∟ 城ケ崎おかもと

∟ きたぽん酒

31. Japanese Spirits Bar VALLEY

32. ※角打ち、恵比寿 by kyokyo

33. 秋田純米酒処 恵比寿店

34. 庵狐（アンコ）恵比寿店

■ 受付・参加店・特設会場×酒蔵MAP

恵比寿・代官山エリア34スポットをGoogle MAPでご確認いただけ、同時にコラボする40酒蔵を確認できます。

詳細を見る :https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1NodOVtAxYL6gOkEA9B__dy0yag5Hmdc&usp=sharing

■ 推しSAKE・推し店投稿キャンペーン

参加者へ「#おいしいSAKE2026」とエリア「#恵比寿」「#代官山」をつけて写真投稿を呼び掛けて、投稿とアンケートで評価の高かった酒蔵・飲食店を後日グランプリとして発表します。投稿いただいた方の中から抽選で日本酒が当たります。

◆投稿対象期間：2026年5月23日(土)～5月31日(日)

◆応募方法：

１．公式アカウントをフォロー

・X（旧Twitter）： https://x.com/oishii_nihonshu/

・Instagram： https://www.instagram.com/oishiinihonshu/

２．「#おいしいSAKE2026」とエリア「#恵比寿」「#代官山」をつけて写真投稿

※ストーリーズなど一定時間で消えてしまうものは抽選の対象外となりますので、ご注意ください。

◆プレゼント：推し酒グランプリの酒 抽選で3名様（720ml・1本）

■ 会社概要

2025推しSAKEグランプリ：奥（愛知県・山崎合資会社）2025推し店グランプリ：長崎 天麩羅 こうてん（恵比寿南）- 会社名：クロッシング株式会社- 本社所在地：東京都千代田区神田佐久間町3-37-4 東京小売酒販会館1F- 恵比寿オフィス：東京都渋谷区恵比寿西1-12-3-403- 設立： 2020年- 代表取締役：畔柳 伸- 事業内容： 広告代理業、酒蔵を核とした地域活性・持続可能な社会の実現、メディア/イベント『おいしいSAKE』の運営- URL： https://oishiisake.jp/