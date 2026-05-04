【モクシー大阪本町】5月を締めくくる一夜限りのラテンフェア クロージングパーティー開催

マリオット・インターナショナル

マリオット・インターナショナル（本社：米国メリーランド州、CEO：Anthony Capuano）が展開するライフスタイルホテルブランド「モクシー」では、2026年5月1日（金）から5月31日（日）まで、日本国内4つのモクシーホテルにて「LATIN STREET BITES: A Culinary Journey Through Latin America」を開催しております。

本企画では、ラテンアメリカ各国にフォーカスし、それぞれの国を代表する“サンドイッチ”をテーマに展開。食材やスパイスに込められた文化的背景とともに、各国の個性あふれる食文化をご体験いただけます。

期間中は、4ホテルを巡るスタンプラリーも実施。任意の3ホテルでスタンプを集めると、ラテンアメリカンドリンクメニューより1杯を無料でお楽しみいただけます。まるで旅をするように各ホテルを巡る、新しい体験型イベントです。

さらに館内はラテンアメリカをイメージした装飾で彩られ、ダンスや音楽イベントも開催。五感で楽しむ没入型の空間をご提供いたします。

そしてその集大成として、モクシー大阪本町では2026年5月29日（金）、ラテンフェアのフィナーレを飾る「クロージングパーティー」を開催いたします。

館内人気企画「タコフライデー」とラテンフェアを融合させた本イベントでは、音楽とともに楽しむ活気あふれる空間の中、ラテンフードとドリンクをご堪能いただけます。

■イベント概要

開催日：2026年5月29日（金）

時間：18:00～21:00

会場：モクシー大阪本町

入場無料

「フード・ドリンク：各500円～」

＜サンドイッチについて＞

セルヒオ・ウリベ・ラミレス（モクシー大阪梅田 ヘッドシェフ／メキシコ出身）が監修。ラテンアメリカ6カ国のソウルフードを象徴する6種のサンドイッチをご用意。各国の食文化や味わいを反映した本場のレシピをもとに、モクシーならではのアレンジを加えた一品をお楽しみいただけます。

シグネチャーメニュー２種（4ホテル共通）

■ メキシコ｜ロンチェ・バニャード（Lonche Bañado）

カリッとした食感のパン「ビローテ」に、ポークやチキン、パネラチーズを挟み、温かくスパイシーなトマトベースのソースをたっぷりとかけた“浸す”スタイルのサンドイッチ。

価格：1,800円（税込）

ロンチェ・バニャード(メキシコ)■ アルゼンチン｜チョリパン（Choripan）

香ばしくグリルしたチョリソーソーセージをパンに挟み、チミチュリやサルサを添えた南米定番のストリートフード。バーベキューや屋台で親しまれる、力強い味わいが特徴。

価格：2,100円（税込）

チョリパン（アルゼンチン)ぺピート（ベネズエラ)モクシ―大阪本町限定メニュー

■ ベネズエラ｜ペピート（Pepito）

ジューシーなグリルビーフに加え、豆類や野菜を合わせてパンに挟んだ、食べ応えのあるベネズエラのストリートサンド。ボリュームと多彩な具材の組み合わせが魅力です。フライドポテト付きでご提供いたします。

価格：1,800円（税込）

ドリンクメニュー５種（4ホテル共通）

ラテンアメリカ各国を代表するドリンクもご用意しています。

・カイピリーニャ（ブラジル）

・フェルネット・コーラ（アルゼンチン）

・ピスコーラ（チリ）

・パロマ（メキシコ）

・テキーラ「Hacienda de Tepa」（メキシコ）

ラテンフェアの“最終目的地”として、モクシー大阪本町が届ける一夜限りの体験。音楽、食、カルチャーが交差する空間で、まるでラテンアメリカを旅するようなひとときをお楽しみください。

5月最後の金曜日、熱気あふれるフィナーレをぜひご体感ください。

詳しくはこちら :https://www.moxycafeandbar.moxyosakahonmachi.com/jp/groups

【モクシー大阪本町について】

世界最大のホテルチェーン、マリオット・インターナショナルが手掛ける遊び心満載の新ホテルブランド『Moxy Hotels （モクシー・ホテル）』の日本初上陸の拠点として、2017年11月1日にオープン。大阪の主要駅である本町駅近くに位置し、梅田エリアや大阪城、心斎橋、難波エリアへのアクセスも抜群です。併設の24時間営業のカフェ＆バーでは、宿泊者以外も利用できるイベントやDJナイトが開催され、大阪の新しい注目スポットとして知られています。

モクシー大阪本町に関する詳しい詳細は公式サイトおよびSNSをご覧ください。

【ご予約に関するお問い合わせ】

- 公式サイト: https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osaox-moxy-osaka-honmachi/- インスタグラム: https://instagram.com/moxyosaka/- フェイスブック: https://www.facebook.com/moxyosakahonmachi- ハッシュタグ: #atthemoxy #moxyosaka



モクシー大阪本町

大阪府大阪市中央区瓦町2-2-9

ホテル代表TEL.06.6204.5200