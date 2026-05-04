kento fukaya単独ライブが東京・大阪で開催! 新ネタのみの渾身ステージ

吉本興業株式会社

ピン芸人として『R-1グランプリ』で3度の決勝進出を果たすなど、確かな実力を誇るkento fukayaの単独ライブ『春美晴、開花宣言』が、東京と大阪の2会場で開催されます。昨年の単独公演は東西ともにチケットが完売しており、非常に注目度の高い本公演。今回はゲストなしの新ネタのみで構成された、kento fukayaの純度100％の笑いを堪能できる内容となっています。

新ネタのみで挑む大注目の単独ライブ！

kento fukayaは、2021年、2022年、2024年に『R-1グランプリ』の決勝へ出場した実績を持つ実力派ピン芸人です。今回の単独ライブは、ゲストを一切招かず、すべて新ネタのみで構成される特別なステージとなります。

大阪公演ではオンライン配信も実施されるため、会場に足を運ぶことが難しい全国のファンも、彼の最新のネタを楽しむことができます。昨年、東西の両会場を完売させた勢いそのままに、さらなる進化を遂げたパフォーマンスに期待が高まります。

なお、東京公演はチケット好評発売中！

大阪公演は、5月5日（火・祝）よりFANYチケットにて一般発売が開始となります。

kento fukaya コメント

今年も単独ライブをやります！！

新ネタをやる時が1番楽しい！！！

その楽しさをぜひ共有しましょ！！

カモン春美晴＼(^o^)／

公演概要

＜東京公演＞ kento fukaya単独ライブ「春美晴、開花宣言」

・日時：5月16日（土）開場17:15｜開演17:30｜終演18:30

・会場：渋谷よしもと漫才劇場

・料金：前売\2,500／当日\3,000

＜大阪公演＞ kento fukaya単独ライブ「春美晴、開花宣言」

・日時：6月6日（土）開場19:15｜開演19:30｜終演20:30

・会場：よしもと漫才劇場

・料金：前売\2,500／当日\3,000／配信\1,500

FANYチケット：https://ticket.fany.lol/reception/50448/42150