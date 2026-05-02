肩こり・腰痛による生産性損失、補助金で解決できる！無料オンラインセミナー開催

Well Body株式会社

Well Body株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：水野 純一・吉村 直途）は、2026年5月12日（火）に株式会社ビット（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 鈴木 雅巳）と共催で、無料オンラインセミナー「ヘルスリテラシーで変える職場の不調対策と補助金活用 ～デスクワーク時代の慢性痛対策と生産性向上～」を開催します。



本セミナーでは、当社代表取締役社長であり理学療法士の水野純一が登壇し、医学的視点からの不調対策と、それを後押しする補助金の活用法を解説します。

■ 開催の背景：「見えない赤字」の解消と、定年延長時代の賢い健康投資

現在、多くの日本企業において「定年延長」や「従業員の高齢化」が進む中、ベテランから若手まで全社員が長く健康に働ける環境づくりが急務となっています。

しかし、長時間のデスクワークによる「肩こり・腰痛」などの慢性痛は、社員の集中力を奪い、企業に莫大な「見えない赤字（プレゼンティーイズムによる生産性低下）」をもたらしています。



一方で、賃上げや物価高騰により、企業が新たな福利厚生や職場環境改善に多額のコスト（予算）を割くのが難しいという実情もあります。



そこで本セミナーでは、理学療法士の知見を用いた「痛みの根本改善（医学的アプローチ）」と、国が推奨する「エイジフレンドリー補助金」を活用し、健康経営を“コスト”ではなく“投資”として実現するための実践的なヒントをお届けします。

■ プログラム内容

本セミナーでは、理学療法士として数多くのビジネスパーソンやアスリートの症例に携わってきた水野純一が、以下の実践的なノウハウをお伝えします。



「見えない赤字」の正体を知る

デスクワークや同じ姿勢の連続が引き起こす「肩こり・腰痛」が、どのように脳のパフォーマンスやプレゼンティーイズムに悪影響を及ぼすのか、その根本原因を医学的視点から解説。



明日からできる！理学療法士直伝の予防策

仕事の合間に数分で実践できる効果的なストレッチや、職場環境の改善ポイント（座り方やデスク環境など）を具体的にお伝えします。



【必見】「エイジフレンドリー補助金」の具体的な活用法

健康増進や職場環境改善を推進するうえで、コスト負担を大幅に軽減できる補助金の仕組みと、その賢い活用方法を紹介。

■ このような人事・経営者様におすすめです

・従業員の肩こり・腰痛などによる生産性低下（見えない赤字）を改善したい方

・健康経営を推進したいが、具体的な施策に落とし込めていない方

・「エイジフレンドリー補助金」を活用し、コストを抑えて職場改善を進めたい方

・高齢化する従業員が、長く健康に働ける（健康稼働寿命を延ばす）組織を創りたい方

■ 開催概要

セミナー名： ヘルスリテラシーで変える職場の不調対策と補助金活用 ～デスクワーク時代の慢性痛対策と生産性向上～

開催日時： 2026年5月12日（火）15:00～16:00

開催形式： オンライン（Zoom）

参加費： 無料

定員： 50名

申込期限： 2026年5月11日（月）

運営：健康経営NAVIテラス（https://kenko-navi.jp/）

主催： 株式会社ビット ／ 共催： Well Body株式会社

お申し込みURL： https://kenko-navi.jp/public-seminar/online/25

■ 登壇者プロフィール

水野 純一

Well Body株式会社 代表取締役社長 ／ 理学療法士

2015年から3年間整形外科クリニックに勤務し約2万人の施術を経験。その後約3年間、民間企業での勤務を経て、2021年より独立し店舗「CEL」を立ち上げる（現在も運営中）。店舗経営と並行し、2022年に当社を創業。クライアントにサッカー日本代表選手やJリーガーを抱える。

【会社概要】Well Body株式会社

理学療法士として2万人を診た経験から「身体が良くなる概念、メカニズム」を発見した代表取締役の水野純一。独自メソッドを体現した中野の店舗は、口コミで広がり、トップアスリートや上場企業経営者、ビジネスパーソンから信頼を得ました。このメソッドをさらに広めるため2022年創業。「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、現在は整形外科医の松平浩氏も顧問に就任し、独自メソッドを企業に出張して働く方にお届けするという、理学療法士の出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開しています。

代表取締役：水野 純一・吉村 直途

住所：東京都港区南青山3-5-2 南青山第一韮澤ビル 2C

HP：https://offi-stretch.com/

【お問い合わせ先】

Well Body株式会社 広報窓口

TEL：090-4129-4259

E-mail：info@office-stretch.com

サービスに関するお問い合わせはこちら(https://offi-stretch.com/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260502_release)

Offi-Stretch(R)（オフィストレッチ）に関する資料請求はこちら(https://offi-stretch.com/download/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260502_release)