【2026年5月13日開院】神戸・元町に女性院長による個室診療の歯科医院が誕生｜5月8日～10日に内覧会開催

医療法人社団奥田歯科医院

神戸元町グレイスデンタルクリニック（所在地：兵庫県神戸市中央区）は、2026年5月13日（水）、神戸・元町エリアに新たに開院いたします。 開院に先立ち、2026年5月8日（金）・9日（土）・10日（日）の3日間、地域の皆さまに院内の雰囲気や設備をご覧いただける内覧会を開催いたします。

神戸元町グレイスデンタルクリニックは、高速神戸 奥田歯科医院のグループ医院です。これまで培ってきた診療経験と、患者さま一人ひとりに寄り添う診療姿勢を大切にしながら、新たな歯科医療の提供を目指してまいります。

【内覧会概要】

日時

2026年5月8日（金）・9日（土）・10日（日）

11:00～17:00

内容

・院内見学

・歯のお悩み相談会

・わくわくイベント

ガラガラ抽選会、わなげ、バルーンアート

参加方法

予約不要・参加無料

どなたでもご自由にご参加いただけます。

■ 医院概要

医院名：神戸元町グレイスデンタルクリニック

所在地：兵庫県神戸市中央区元町通6丁目7-9 秋毎ビル1階

アクセス：神戸高速線 「西元町駅」徒歩1分

JR「神戸駅」徒歩8分

電話番号：078-954-5715

診療時間：9:00～13:00／14:30～17:30

※土曜は9:00～17:00

休診日：日曜・祝日

公式サイト：https://www.kobe-grace-dc.com/

■ 神戸元町グレイスデンタルクリニックの特徴

神戸元町グレイスデンタルクリニックでは、患者さま一人ひとりのお悩みやご希望に寄り添いながら、見た目の美しさとお口の機能性を両立する治療を目指します。

- 女性院長による丁寧な診療- プライバシーに配慮した個室診療- マイクロスコープ、歯科用CTを活用した精密治療- 見た目の美しさと噛む機能を考えた治療- できる限り歯を残すことを重視した負担に配慮した治療

歯科医院に対する不安を少しでも和らげ、安心して相談できる歯科医院を目指してまいります。

■ 神戸元町の街に、Grace（しなやかな気品）を

2026年5月、神戸元町の地に「神戸元町グレイスデンタルクリニック」を開院いたします。

私たちが大切にしたいのは、ただ治療を行うことだけではありません。健やかな機能と、自分に自信が持てる美しさが調和した歯科診療です。

お会いする皆さま一人ひとりに丁寧に向き合い、元町の皆さまに愛され、頼っていただける歯科医院を目指してまいります。

■ 院長コメント

神戸元町エリアの皆さまにとって、安心して通い続けられる歯科医院でありたいと考えています。歯科医院に対して、不安や緊張を感じる方も少なくありません。だからこそ当院では、できるだけリラックスしてお話しいただける環境づくりと、丁寧な説明を大切にしています。

お口の状態やご希望はお一人おひとり異なります。しっかりとお話を伺いながら、その方にとって納得できる治療をご提案してまいります。どんな小さなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

神戸元町グレイスデンタルクリニック

院長 奥田 雅代

■ 地域への想い

神戸・元町という歴史と文化のある街で、地域の皆さまに信頼される歯科医院を目指してまいります。

お口の健康を長く支えるだけでなく、患者さまが安心して相談できる場所として、一人ひとりに寄り添った診療を大切にしてまいります。