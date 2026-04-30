マッチング率82％*の実績。IBJ Matchingの「お誘い機能」が刷新、心理的負担を軽減しタイパ・成婚率向上へ

株式会社IBJ

国内最多*¹の成婚数を誇る株式会社IBJ（代表取締役社長：土谷 健次郎、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071）が運営する婚活パーティーサービス「IBJ Matching」は、ユーザー同士が直接会うきっかけを作る「お誘い機能」を、2026年4月に大幅リニューアルいたしました。婚活において出会いの選択肢が増える一方で、「日程調整の煩雑さ」や「お断りする際の心理的負担」が課題となっています。本リニューアルでは、マッチング率82％*という高い実績を誇る機能を強化し、よりスマートでストレスフリーな婚活体験を提供します。

■アップデートの背景：確率82%*でマッチングする機能を、もっと使いやすく

「IBJ Matching」のパーティーに参加する際には会員登録を行っていただき、登録後は他の会員のプロフィールを事前に確認することが可能です。*²

「お誘い機能」は、会員検索で気になる相手を探して、自分が参加予定のイベントに誘うことができる機能です。パーティーで好みの相手に直接アプローチできる機能として、多くのユーザー様にご活用いただいており、「お誘い機能」を経由して参加した方のマッチング率は82%*と非常に高い数値を誇ります。

一方で、お誘いを送る側・受け取る側の双方から「予定を合わせるのが難しい」「お断りする際の気まずさを減らしたい」といったお声も寄せられていました。そこで、メッセージのやり取りにかかる心理的な負担を軽減し、より前向きに「お誘い」を楽しんでいただけるよう、システム面でのサポートを強化いたしました。

* 2026年3月実績。「お誘い機能」を経由してパーティーに参加した方がマッチングした確率

*²アプリ限定機能。会員検索機能が「ON」になっている方のみ検索できる

3つのアップデート内容

【GW特別企画】好みの相手に出会えるチャンス！特別クーポン配布キャンペーン

- 「お相手の参加希望日時」がわかる新機能で、スムーズな日程調整を実現お相手のプロフィールに「お気に入り登録した日時・エリア」が表示されるようになりました。これにより、お相手が参加を希望しているタイミングに合わせてお誘いを送ることができるため、日程調整のすれ違いを減らし、よりスムーズな合流をサポートします。- 「断る気まずさ」を解消する、3択の「ボタンで選べるかんたんリアクション機能」を導入届いたお誘いに対し、「ぜひ参加します！」「調整できたら参加します」「日程が合わず…」の3つのリアクションボタンで簡単に返信できる機能を搭載。断る側の罪悪感と、誘う側の返信待ちの不安を解消し、気まずさゼロのコミュニケーションを実現しました。- 待望の解禁！「新規男性会員」もご利用可能に3月の高い実績を受けより多くの出会いを創出すべく、新規男性会員様には使用いただけなかった「お誘い機能」を、すべての会員様にご利用いただけるよう対象枠を拡大いたしました。会員登録直後から、好みの相手へスマートにアプローチできる環境を整えています。

大型連休ゴールデンウィーク（GW）に向け、新しくなったお誘い機能をフル活用いただける特別キャンペーンを開催いたします。新機能を使って、ぜひ好みの条件に合うお相手をお誘いし、素敵な出会いに繋げてください。

【キャンペーン概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/967_1_f0c9a82775da2d6b3de60ed7a1d6d5ff.jpg?v=202605020351 ]

※一部キャンペーン対象外の店舗およびパーティー形式があります。

※「特別クーポンカード」は、対象期間のパーティーでご利用いただける777円割引券です。

■ 今後の展望：ストレスフリーな出会いの提供を目指して

当社は、今回のアップデートにとどまらず、今後もユーザーの皆様が抱えるコミュニケーションの負担を軽減する機能開発に注力してまいります。「お誘いする・される」といったアクションをもっと気軽に、ポジティブに楽しんでいただけるよう直感的なシステムを拡充し、一人でも多くの方に「理想のお相手と出会える機会」を提供し続けてまいります。

■IBJ Matching

東証プライム市場の株式会社IBJが運営する、婚活サービスです。専用ラウンジでの1対1の個室トークから、恋活謎解き・趣味コンなどバラエティ豊かなイベントで、業界屈指のマッチング率を実現。接客接遇研修やロープレ等を行い、高い基準をクリアしたスタッフが運営に携わることで、満足度の向上（＝マッチングの向上）を目指しています。

公式サイト：https://www.partyparty.jp/

ios ：https://apple.co/2qLiyI7

Android ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ibjapan.partyparty

ＩＢＪグループについて

マッチングにとどまらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*を創出しています。人にしかできない親身なサポートとITを掛け合わせ、独自の結婚相談所ネットワークを基盤としたサービスを展開。結婚をゴールとするのではなく、その先の”幸せな人生”を見据えたライフデザイン支援へと事業領域を拡大しています。

創業以来変わらない「ご縁がある皆様を幸せにする」という理念のもと、日本の深刻な課題である人口減少問題に対し、結婚から始まる幸せの循環を生み出すことで、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。

*日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 土谷 健次郎

設 立 ：2006年2月（創業：2000年）

公式サイト：https://www.ibjapan.jp/