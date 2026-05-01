愛媛県伊方町 LINE公式アカウント「開設1周年キャンペーン」を実施

株式会社アローリンク

この度、株式会社アローリンク（代表取締役：伊藤俊輝）は、伊方町（町長：高門清彦）の伊方町LINE公式アカウントにおいて、開設1周年記念キャンペーンの仕組みを構築し運用を開始したことをお知らせします。

伊方町公式LINE開設1周年キャンペーンについて

伊方町公式LINEの開設から1年が経過したことを受け、日頃の利用への感謝とさらなる登録者数の拡大を目的に実施するプレゼント企画です。新規登録者には基本情報の登録を、既存登録者には満足度アンケートの回答を促すことで、住民一人ひとりの声を町政に反映させ、今後の情報配信の最適化を図ります。

伊方町LINE公式アカウント開設1周年キャンペーンの主な特徴

1 新規・既存ユーザー双方が参加しやすい仕組み

4月以降に新しく友だち登録をして「情報登録」を行った方はもちろん、すでに登録済みの皆様も「満足度アンケート」に回答することで参加が可能です。幅広い層の利用者が、手軽にキャンペーンに応募できる構成としています。

2 町内主要施設で使えるクーポンによる地域活性化

当選者に贈られる1,000円クーポンは、「佐田岬はなはな」「きらら館」「亀ヶ池温泉」「瀬戸アグリトピア」といった町内主要施設で利用可能です。キャンペーンを通じて、町内施設の利用促進と回遊性の向上を目指します。

3 アンケートによる今後のサービス改善の実現

利用者の皆様から「満足度アンケート」を募ることで、これまで1年間の運用評価を分析します。寄せられた声を今後の配信内容や機能改修に活かし、より便利で身近な行政サービスの構築へと繋げます。

伊方町LINE公式アカウント

LINE ID：@ikata

登録URL：https://www.town.ikata.ehime.jp/soshiki/23/23930.html

キャンペーン概要ページ：https://www.town.ikata.ehime.jp/soshiki/23/26473.html

担当者様コメント

伊方町公式LINEはおかげさまで開設1周年を迎えることができました。

日頃の感謝を込め、町内施設でご利用いただけるクーポンをご用意しましたので、ぜひ多くの方にご参加いただきたいと考えています。

今回は、既存の友だちの皆様にはアンケートをお願いしております。

皆様の率直なご意見をいただくことで、より使いやすく、暮らしに役立つアカウントへと成長させてまいります。

この機会にぜひ伊方町の魅力を再発見しに足を運んでみてください。

会社概要

会社名：株式会社アローリンク

設立：2014年1月6日

資本金：30,000,000円

代表者名：代表取締役社長 伊藤俊輝

所在地：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-2

URL：https://arrowlink.co.jp/

事業内容：採用コンサルティング業

採用管理ツール「Liny HR」開発運営

LINE API 企画・構築・運用サポート

LINEマーケティングツール「Liny」運用サポート

RPA運用コンサルティング

AIシステム運用コンサルティング

職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

認証・資格等：プライバシーマークの認定取得

ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）

経済産業省 DX認定制度 認定事業者

LINE Green Badge 認定資格取得者45名

一般財団法人日本次世代企業普及機構 ホワイト企業認定 ゴールドランク

有料職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）

提供サービス

・行政デジタル化サービス「持ち運べる役所」https://liny-gr.com/

・つながる採用マネージャー「Saimane」 https://www.arrowlink.co.jp/saimane

・採用マーケティングツール「Liny HR」 https://line-next.com/

・就活支援サービス「AI就活サポたくん」 https://ai-sapota.jp/

・会社の魅力発信サービス「AI採用担当くん https://ai-tantou.jp/

・採用伴走型紹介サービス「キャリアーク」 https://careearc.jp/

・採用パンフレット作成ツール「todoke」 https://todoke.ne.jp/

問い合わせ先

株式会社アローリンク

デジタルイノベーション事業本部

連絡先：gr-di@arrowlink.co.jp