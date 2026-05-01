株式会社アペル(所在地：大阪府吹田市、代表取締役：井上 雅之)は、フラワーギフトブランド「noemie(ノエミ)」にて、2026年母の日に向けた特集ページを公開中です。





完売商品も増えてまいりましたが、毎年多くのご注文をいただいている商品は在庫を増やしてご用意しております。

「きせかえローズ(生花×プリザ)」

「ミルフルール(プリザーブドフラワー)」

「そのまま飾れる花束(生花)」 など

ご注文は2026年5月8日(金)10:00まで可能。

ただし準備数には限りがございますため、お早めのご注文をおすすめいたします。





母の日特集ページ： https://www.noemie.jp/f/mothersday?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=20260501

株式会社アペルが運営するフラワーギフトブランド「noemie(ノエミ)」では、2026年母の日に向けた特集ページを公開中です。









■noemie(ノエミ)とは

noemieは「可愛いのに大人っぽい、シンプルだけど心をくすぐられる」をコンセプトに、花のデザインだけでなくパッケージ・ラッピング・メッセージカードにまでこだわったフラワーギフトブランドです。

「花を贈りたいけれど、水換えや花瓶の準備が大変」という声に応えて開発した「そのまま飾れる花束」は、ラッピングのまま飾れる利便性と、水換え不要で長持ちするという機能性を両立。









■今年の母の日も完売続出 残りわずかな商品はこちら

毎年完売となるnoemieの母の日商品。

2026年は「お花(生花)と選べるギフトセット」および「どうぶつブーケ」がすでに完売となりました。

現在ご注文いただけるのは

「きせかえローズ(生花×プリザ)」

「ミルフルール(プリザーブドフラワー)」

「そのまま飾れる花束(生花)」

などとなっており、いずれも在庫は残りわずかです。





ご注文は2026年5月8日(金)10:00まで可能。

まだ間に合いますので、ぜひお早めにご注文ください。





きせかえローズ 生花×プリザーブドフラワーで「2度楽しめる」花束





■きせかえローズ 生花×プリザーブドフラワーで「2度楽しめる」花束

noemieオリジナルの「きせかえローズ」は、生花とプリザーブドフラワーのバラを組み合わせた独自の商品です。届いた日は生花の瑞々しさと香りをそのまま楽しんでいただけ、生花が枯れた後はプリザーブドフラワーとして長く飾り続けられる「2度楽しめる花束」として、毎年母の日に特に人気の一品です。

花瓶いらず・水換え不要でそのまま飾れる仕様はそのままに、生花ならではの感動と、枯れないプリザーブドの長持ちを両方お届けします。





ミルフルール 美しい風景を切り取ったかのような花のインテリア





■ミルフルール 美しい風景を切り取ったかのような花のインテリア

「ミルフルール」は一面に咲き誇る花の草原を切り取ったかのようなデザインが特徴のnoemie人気シリーズ。ナチュラルで温かみのある雰囲気が、幅広い年代のお母さんに喜ばれる定番ラインナップです。









■noemie 2026年 母の日特集／概要

きせかえローズ(生花×プリザ) ： 残りわずか

ミルフルール(プリザーブドフラワー)： 残りわずか

そのまま飾れる花束(生花) ： 残りわずか

販売期間 ： ～2026年05月08日(金) 10:00まで

価格帯 ： 4,400円(税込)～

母の日お届け期間 ： 5月7日(木)～5月10日(日)

販売 ： noemie公式オンラインストア

https://www.noemie.jp/f/mothersday?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=20260501









■今後の展望

noemieでは、多くの方に「そのまま飾れる」花束の利便性や、花ギフトの喜びを伝えてまいります。

母の日だけでなく、誕生日や記念日、ちょっとしたお礼など、さまざまなシーンで使える新商品やサービスも順次企画してまいります。きせかえローズ・ミルフルールをはじめとするオリジナルシリーズを通じて「大切な人に想いを伝える」新たなギフト文化の創出を目指し、今後も商品・サービスの充実に努めてまいります。









■会社概要

企業名 ： 株式会社アペル

所在地 ： 大阪府吹田市豊津町10-26-5F

代表者 ： 代表取締役 井上 雅之

オンラインストア： https://www.noemie.jp/?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=20260501

X(旧Twitter) ： https://x.com/noemie_japan

Instagram ： https://www.instagram.com/noemie_flowershop/









■お客様向けお問い合わせ先

noemie(ノエミ)

メールアドレス： shop@noemie.jp