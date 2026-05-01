AI活用によるコンタクトセンター自動化（HOL）を軸に新たな成長フェーズへ ─「ベルシステム24」のインタビューレポートを配信｜次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」

株式会社エンヴァリス

次世代型の株式リサーチ・プラットフォームを展開する株式会社エンヴァリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河井 浩一、以下「当社」）は、株式会社ベルシステム２４ホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役：梶原 浩、証券コード：6183、以下「ベルシステム24」）の2026年2月期 通期決算および中期経営計画2028 インタビューレポートを配信いたしました。

レポートから見える「3つのポイント」

次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」

インタビューレポートはこちら :https://envalith.com/ja/companies/6183/reports/019de226-9cca-761d-a863-1a643f7acd19- 生成AI自動化サービスによる新収益の創出- ロールアップM&Aと事業投資による従来ビジネスとBPO領域の拡大- AVILEN・伊藤忠商事との三社提携によるAIエージェント事業の展開

日本語・英語・中国語の3言語で、国内外の機関・個人投資家へ上場企業の企業価値を届ける次世代型の株式リサーチ・プラットフォームです。

- 決算発表直後の速報レポート：決算発表や、決算説明会の直後に多面的な分析を行い、日本語・英語・中国語にて、全世界へ当社の独立した視点から、客観的かつ中立的な調査・分析を発信します。- グローバルかつダイレクトな配信ネットワーク：グローバルにおいてはBloomberg、FactSet、Factiva、AlphaSense等のグローバル金融機関向けの端末、国内においてはKabutan、IFIS、QUICKやSNSまで網羅した、多面的な配信を行います。

https://www.envalith.com

本件に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176312/table/41_1_1cbdcebfa36514a4e4894a81b74a2829.jpg?v=202605010451 ]