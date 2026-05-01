【最新EV初展示】ブレイズの電動モビリティ、「FIELDSTYLE TOKYO 2026」に出展

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ)は、2026年5月9日(土)・5月10日(日)の2日間、東京ビッグサイトにて開催されるアウトドアイベント「FIELDSTYLE TOKYO 2026（フィールドスタイル トーキョー 2026）」に出展いたします。

本イベントでは、2輪特定小型原付『スマートEV 特定原付モデル』(https://lp.blaze-inc.co.jp/smartev_tokuteikogata)、電動アシスト自転車『スタイル e-バイク』(https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/)、そして新商品の4輪特定小型原付『ブレイズ イーカーゴ』(https://portal.blaze-inc.co.jp/e_cargo/)を展示いたします。



新商品の『ブレイズ イーカーゴ』は発売後、全国から多くの問い合わせが寄せられており、「実車を見られる場所を知りたい」といった声も届いています。

東京で実車を展示するのは本イベントが初となり、名古屋にある本社まで足を運ぶことが難しかった方にとって、車両を間近で確認できる貴重な機会となります。

■「FIELDSTYLE TOKYO 2026」とは

「FIELDSTYLE TOKYO 2026（フィールドスタイル トーキョー 2026）」は、“アウトドア”と“ライフスタイル”を軸に、製品やサービスを体験・体感できる総合展示イベントです。

2017年の開始以来、愛知で計13回開催され、前回2025年11月開催時には約52,000人が来場。10周年を迎える今年、初の東京開催が実現されます。

会場となる東京ビッグサイトでは、屋内展示場5ホールと屋外展示場を使用し、500以上のブースが集結。キャンプやフィッシング、モビリティ、住宅・インテリア、アパレル、ペット関連まで、暮らしを豊かにする多彩なコンテンツが一堂に会します。

屋外エリアではキッチンカーが集うグルメフェスも開催され、1日中楽しめるイベントとなっています。

■注目の展示車両と主な特長

【新商品】ブレイズ イーカーゴ

16歳以上で免許不要の特定小型原動機付自転車に該当する4輪電動モビリティ。高い安定性と最大30kgの積載が可能な荷台を備え、公道走行に対応します。脱着式バッテリーは家庭用100Vで充電でき、免許返納後の高齢者の足や、小口運搬などの業務用途として幅広く活用できます。

新商品の『ブレイズ イーカーゴ』は、広い荷台を備えている点が大きな特長です。キャンプやフィッシングなど荷物が多くなりがちなアウトドアシーンとも親和性が高く、キャンプ場内での移動や設営時の荷物運搬にも活用できます。

クーラーボックスをはじめとしたキャンプギアの積載にも対応し、アウトドアレジャーにおける移動・運搬手段として新たな可能性を提案する電動モビリティです。

スタイル e-バイク

素早いアシストと安定感のある太いタイヤを備え、快適な乗り心地を実現。カゴやリヤキャリア装着にも対応した、“見せる”電動アシスト自転車です。

『スタイル e-バイク』は、太めのファットタイヤとサスペンションを装備し、山道や未舗装路、でこぼこした道でも衝撃を吸収しながら安定した走行が可能です。

ファットタイヤならではの高い安定感と乗り心地の良さを備え、アウトドアフィールドでの使用にも適した一台として、ファットバイク愛好者、いわゆる“ファットバイカー”にもおすすめできる電動アシスト自転車です。

スマートEV 特定原付モデル

16歳以上で免許不要の「特定小型原動機付自転車」に該当し、公道走行が可能な電動モビリティ。コンパクトで扱いやすく、短距離移動や日常の足として活躍するほか、デザイン性にも優れた一台です。

『スマートEV 特定原付モデル』は折りたたみ可能で車載にも対応し、キャンプ場や滞在先での移動手段として活用できます。周辺の散策や買い出しなど、わざわざ車を出すほどではない場面に適しており、アウトドアシーンでの移動をよりスムーズにします。

写真やスペックだけでは伝わらない実車の魅力を体感できる場として、ぜひこの機会に、ブレイズのブース（236）までお越しください。

■開催概要

名 称：FIELDSTYLE TOKYO 2026

会 期：2026年5月9日（土）～10日（日）9:00～17:00

会 場：東京ビッグサイト 西1～4ホール、南3ホール

（東京都江東区有明3-11-1）

公式HP：https://field-style.jp/

チケット情報 （前売）1日券 1,800円／2日通し券 2,800円

（当日）1日券 2,300円

※小学生以下無料、ペット同伴可

【チケット販売中】

ローソンチケット、チケットぴあ、セブンチケット、イープラス、KKday

■商品紹介

新商品【BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ）】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定小型原付）」に対応する4輪電動バイクです。

《特徴》

・勾配17°（約31%）の登坂能力と500Wモーターを搭載し、坂道でも力強い走行を実現

・バッテリーは取り外しての充電と、車体に装着したままでも家庭用コンセントから直接充電が可能

・荷台は地上高約550mmの低床設計で、買い物かご2個分の幅広スペースに、30kgまで積載可能

・バック機能を搭載し、狭い場所や切り返しが必要な場面でも操作しやすい設計

・起動時に自動ロックがかかる安全機能を備え、誤操作による不意の発進を防止

・体格や姿勢に合わせて座席位置の調整が可能で、幅広い利用者が快適に運転できる設計

ブレイズ イーカーゴ 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/e_cargo/

■PRICE：税別 498,000円（税込 547,800円） ※バッテリー1個標準装備 ※別途配送費用

お届け予定：2026年9月

≪性能等確認試験2026年取得予定≫

商品に関するお問い合わせはコチラ :https://portal.blaze-inc.co.jp/contact/

【STYLE e‐BIKE（スタイル e-バイク）】

極太ファットタイヤと丸みを帯びたフレームが特徴の電動アシスト自転車です。

・ヘルメットは努力義務。

・１回の充電で85km<モード3>走行可能。 (最大126km＜モード1＞)※

・MTBサスペンション搭載で、フロントタイヤが跳ねずに安定走行し、振動や衝撃を吸収。

・バッテリー脱着式。車体から直接充電も可能。

・シマノ製7段変速ギアと３つのアシストモードを搭載。

・夜間の走行も安心な大型のLEDライトを標準装備。

※航続距離は、JISに準拠した測定条件（無風、平滑路、車載質量65kg、環境温度20℃±5℃等）に基づく数値です。モード、路面状況、乗車体重などにより変動します。

スタイル e-バイク 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/

■PRICE：\225,454（税込 \248,000）

【SMART EV 特定原付モデル（スマートEV 特定原付モデル）】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車」に対応する2輪電動バイクです。

・ヘルメットは努力義務。

・最短5秒で折りたたみ、室内での保管も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）

・バッテリー脱着式

・家庭用コンセントで充電可能

・またがるタイプの電動バイクのため、安定性が抜群。

スマートEV 特定原付モデル 商品ページ：https://lp.blaze-inc.co.jp/smartev_tokuteikogata

■PRICE：\217,800（税込 \239,580）

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

4輪特定小型原付(ブレイズイーカーゴ) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売