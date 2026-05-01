「The Flash」 の愛称で知られるDwyane Wade氏がシリコンバレーで開催されたDreame Nextに参加し、Dreameの乾湿両用掃除機の新製品と最新技術を披露

サンフランシスコ、2026年4月30日 /PRNewswire/ -- Dreame Wet Dry Vacuumは4月28日、サンフランシスコのパレス・オブ・ファイン・アーツで「Dreame Next」世界発表イベントを開催し、最新の北米製品、技術ショーケース、ライブ製品体験をシリコンバレーの中心舞台で披露しました。



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このイベントでDreamは、北米市場向けに「Aero Ultra Steam」と「Aero Pro Steam」を発表し、高温衛生スチームのリーダー として、スチーム式ディープクリーニング製品のラインナップを拡充しました。Aero Ultra Steamは、392℉のスチーム、194℉の温水洗浄、脱臭泡洗浄、30,000Paの吸引力を融合させ、「スチーム・お湯・泡」のトリプルパワーによる洗浄を実現します。キッチンでのこぼれやほこりからペットによる汚れまで、日常の水汚れ、乾いた汚れ、油汚れを効果的に除去します。



Wade Experience First Hand Dreame Wet Dry Vacuum



Dreameは2つの最新技術（EdgeHunter™ モッピング・システムとAirHydro Separation™ テック）も披露しました。 EdgeHunter™は、高精度TOFセンサーで壁、キャビネット、家具のエッジをリアルタイムで検知し、モップアームを自動的に伸ばしてエッジからエッジまで0mmのウェットクリーニングを実現します。また、手動でアームを30mm伸ばして、コーナーや隙間に届かせることもできます。AirHydro Separation™は、高速モーターを使用して気流と湿気を分離し、真空モーターへの湿気の侵入を抑えます。最大420AWの吸引力と30,000Paのウェットクリーニング吸引力に対応し、TangleCut™ 2.0が髪の絡まりを軽減してお手入れをサポートします。

このイベントの大きな目玉は、「The Flash」として広く知られるNBAのレジェンド、Dwyane Wade氏が登場したことです。Wade氏は、ソースや髪の毛がこぼれたキッチンの状況を想定した「モップ対Dreameの乾湿両用掃除機」対決で、自ら「Aero Ultra Steam」を試しました。ライブ・デモンストレーションでは、同製品の深いクリーニング性能、スムーズなハンドリング、効率的な仕上がりが披露されました。Wade氏は「Dreameを使って床を掃除するときは、片手をポケットに入れたままでも大丈夫でした」とコメントしており、その作業がいかに効率的で手間いらずかがわかります。

また、Dreameの乾湿両用掃除機のテストラボのビデオも世界初公開され、500時間の可動性試験、12,000回のしきい値通過サイクル、30,000回の衝撃試験、160,000回のねじりサイクル、モーター、ブラシ、バッテリー、ホイール、吸引システムの部品レベル試験など、その信頼性検証プロセスが紹介されました。

シリコンバレーでのイベントは、世界のフロアケア市場における乾湿両用掃除機の勢いをさらに強めるものでした。2026年第1四半期、北米の売上高は前年同期比163％増となり、16ヵ月連続で100％を超える伸びとなりました。2026年3月現在、Dreameの乾湿両用掃除機の技術に関する特許を世界で1,800件以上出願しています。



Aero Ultra Steam Foamwash & Steam Function





Dreame NEXT Launch Venue





Dreame Wet Dry Vacuum Pioneering Technology



（日本語リリース：クライアント提供）

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