Hisense、Phantom Blade Zeroと提携し、次世代RGBゲーミング体験を披露

中国・青島、2026年4月 29日 /PRNewswire/ーグローバル家電・コンシューマーエレクトロニクスブランドであるHisenseは本日、S-GAMEが開発を手がける新作タイトル「Phantom Blade Zero」において、テレビおよびモニターの両カテゴリにおけるグローバル公式パートナーとして、同作品との提携を改めて発表しました。





Gamescom LATAM 2026において、Hisenseは本パートナーシップを具現化し、ディスプレイ技術が実際のゲームプレイシナリオをどのように向上させ、プレイヤーの没入感を一層深めるかを実演します。これは、同社によるゲームエコシステム領域への幅広い展開の一環です。

このコラボレーションの核となるのは、Hisenseのディスプレイ技術であり、より豊かな色彩表現と優れたコントラスト性能を実現しています。「Phantom Blade Zero」においては、戦闘シーンの映像表現がより滑らかになり、環境のディテールは一層豊かに、ライティングはより雰囲気を増し、映画的な武侠に着想を得た世界観が、奥行きと流麗さをもって生き生きと表現されます。プレイヤーが運命に翻弄される戦士となって歩み出すと、その一つひとつの動き、影、一撃までもが、よりリアルに描き出されます。

「優れたゲーミング体験は、感情的な没入感と高い応答性の両立によって生まれるものです」と、Hisenseグローバルコマーシャルセンターのブランド・マーケティング部門ゼネラルマネージャーのPaul Zhang氏は述べています。「武侠の美学とテンポの速いアクションが融合した『Phantom Blade Zero』のような作品において、当社のディスプレイ技術はあらゆる動きや情感を忠実に表現できるよう設計されています。プレイヤーは、単に世界を覗くだけでなく、その世界の一部として深く没入することができます。」

S-GAMEのマーケティングディレクターであるJulius Li氏は、次のように付け加えました。「私たちは共に、世界中のユーザーに対して完全没入型の映画的体験をお届けします：息もつかせぬテンポの速い戦闘、魅惑的で異世界のような『KungfuPunk』の世界観、そして絡み合う運命、情熱、ライバル関係が織りなす壮大な映画的武侠ストーリーテリング...それらが一体となることで、あらゆる一撃、あらゆるシーン、そしてすべてのドラマティックな瞬間が、鮮烈で忘れがたいほどリアルに感じられるものとなります。」

「より明るい暮らしを革新する（Innovate a Brighter Life）」というビジョンに根ざし、Hisenseは人間中心のイノベーションを継続的に推進しています。最先端のディスプレイ技術と、ユーザーにとって意味のある体験とを結び付けることで、その価値を高めています。本パートナーシップを通じて、Hisenseはプレイヤーをゲームの世界をより身近にし、単に鮮明なだけでなく、直感的で没入感のある映像体験を提供します。

Hisenseについて

1969年に設立されたHisenseは、160以上の国と地域で事業を展開する、家電・コンシューマーエレクトロニクス分野で世界的に認知されたリーダー企業です。高品質なマルチメディア製品、家電製品、インテリジェントなITソリューションの提供を専門としています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ市場において世界第1位にランクされています（2023～2025年）。RGB MiniLEDの先駆者として、Hisenseは次世代RGB MiniLEDイノベーションを引き続き牽引しています。また、FIFA World Cup 2026TMの公式スポンサーとして、Hisenseは世界中のオーディエンスとつながる手段として、グローバルスポーツパートナーシップへの取り組みを強化しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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