表現パターンも学べるので応用が利く、韓国語フレーズ集『楽しむ！人とつながる！リアル韓国語フレーズ』が4月22日発売

株式会社アルク

株式会社アルク（東京都品川区 代表取締役社長：田中 伸明、以下アルク）より、新刊書籍『楽しむ！人とつながる！リアル韓国語フレーズ』のご案内を申し上げます。

『楽しむ！人とつながる！リアル韓国語フレーズ』表紙

「韓国旅行を満喫したい」「韓国のカルチャーを楽しみたい」「韓国の人たちとの交流で簡単な韓国語が言えるようになりたい」……。本書は、ハングルをひととおり学んだことがある人を主な対象として、こんな「望み」の実現をお手伝いする本です。

【１】50の基本的な表現パターン

よく使われる50の表現パターン（基本文型）を取り上げました。パターンを使ったフレーズのつくり方を学び、しっかり基礎がためをします。これらのパターンを身につければ、いろいろなことが韓国語で表現できるようになります。

【２】5カテゴリーの39シーンに分類したフレーズ

計665のフレーズを「定番フレーズ」「旅行」「エンタメ」「通信・IT」「感情・気持ちを表す」の5カテゴリー、39の場面・機能別にまとめました。実用性が高く、なるべく短いフレーズを厳選しましたので、覚えてそのまま無理なく使えます。

【３】韓国語の基礎、コラム

巻頭付録として、ハングル表、文末表現、数詞、家族や体の部位の名称、よく使う助詞・接続詞・副詞などの韓国語の基礎をコンパクトにまとめました。また、いまの韓国を理解するのに役立つ「韓国ワンポイントコラム」を10本掲載。流行語、グルメ、韓国留学など、幅広いテーマを取り上げています。

【４】2種類の音声で発話練習

表現パターンの例文、また計665のフレーズには音声を用意しています。音声は「日本語→韓国語」「韓国語のみ」の2種類。学習の進度に合わせて２種類の音声で韓国語を話す練習ができます。

【対象レベル】

入門～初級

＜商品情報＞

【タイトル】楽しむ！人とつながる！リアル韓国語フレーズ

【URL】https://www.amazon.co.jp/dp/4757444001/

【価格】1,760円（税込）

【サイズ】B6判、236ページ

【付属商品】なし

【ISBNコード】978-4-7574-4400-3

【発売日】2026年4月22日

【著者】趙恵真、小川紗世

【著者プロフィール】

◇趙恵真：札幌国際大学人文学部国際教養学科准教授。北海道大学大学院文学研究科博士課程修了。韓国語教員資格1級。

◇小川紗世：札幌国際大学国際課職員（韓国担当）。獨協大学国際教養学部言語文化学科卒業。延世大学校韓国語教員養成課程修了。韓国語能力試験6級。