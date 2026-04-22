淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、この春2026年5月15日（金）にオープンから5周年を迎えます。さらに、今年は「ドラゴンクエスト」シリーズの40周年でもあります。 今回、2つの周年を記念し、シリーズで数多くの冒険者の旅を助け、いのちを救ってきたアイテム「キメラのつばさ」を模した限定チケット『キメラのつばさペン ～シリアルナンバー入り・特別仕様～』を5月15日（金）より、限定300個のみ販売いたします。 それはまさに、“書く”冒険。ゲームの中を自由に冒険した日々が、大人になった今、少しずつ薄れているかもしれません。家でも職場でも、“書く”ことで新たな世界へ旅をしに行ける、シリーズ40年の歴史を記念した大人のためのスペシャルチケットです。1つ1つにシリアルナンバーが付き、世界に1つだけのこのペンは、人生を彩ってくれる「ドラゴンクエスト」をいつでも近くに感じられる珠玉のアイテム。『キメラのつばさペン』とともに、人生というロールプレイングをこれからも冒険しよう！

■5周年記念限定チケット『キメラのつばさペン ～シリアルナンバー入り・特別仕様～』 概要

販売開始： 2026年5月15日（金） 内容： シリアルナンバー付きの特典が付属した限定チケットの販売 特典： ①ライトチケット（1名様分）※メインクエストをお楽しみいただけます ②『キメラのつばさペン ～シリアルナンバー入り・特別仕様～』 ※特典は「ドラゴンクエスト アイランド」現地でのお渡しとなります 料金： 【大人チケット付】37,800円～38,900円（税込） 【小人チケット付】35,200円～36,100円（税込） ※無くなり次第終了 販売： https://www.asoview.com/channel/ticket/FJwHR7DnL7/ticket0000050522/ HP： https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr

■リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要

2026年4月『ドラゴンクエスト アイランド』は新たなステージへ・・・ 2023年3月～2024年10月まで実施をしていた『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』が新たなサブクエスト等を携え、2026年4月よりスタートします。 本アトラクションは、「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタのいたずら大作戦に挑戦！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

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