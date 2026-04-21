デカトロン、簡単設営の新作テント＆シェルターを発売

デカトロンディストリビューションジャポン株式会社

フランス発の世界最大級スポーツブランドであり、ポップアップテント開発のパイオニアでもあるデカトロン（DECATHLON）は、簡単な設営で本格的なキャンプを実現する、新たなテントとシェルターを発売いたしました。



ゴールデンウィークの激しい渋滞でキャンプ場への到着が遅れた際や、日が落ちた後の暗い中での設営、さらには撤収時の煩わしさ。これら多くのアウトドアユーザーが抱えるストレスを大幅に軽減し、家族や友人と過ごす「かけがえのない時間」を最大化します。

特許取得の遮熱・遮光テクノロジーをフライシートに採用したFresh&Black、傘を広げるような感覚で、誰でも直感的に設営できるクイックオープンシステム、わずか数秒で完成する2 SECONDS。さらに、設営後でも自由に場所を移動できる自立設置型構造など、アウトドアをより身近に、そして快適にする新製品の魅力をご紹介します。

クイックオープンシステムや2 SECONDSは、ただ早いだけでなく、どなたでも失敗なく本格的な設営ができる信頼の設計です。特にクイックオープンシステムは、よりお求めやすい価格を実現し、手軽に本格的なアウトドア体験を叶えます。フィールドに到着した瞬間からあなただけの自由な時間が始められるデカトロンの製品と共に、この連休は大自然の心地よさを心ゆくまでお楽しみください。

【商品名】：キャンプ テント 簡単 メッシュ 拡張可能リビング クイックオープンシステム ARPENAZ3 3人用(https://www.decathlon.co.jp/p/%E3%82%B1%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%A2-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97-%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%88-%E7%B0%A1%E5%8D%98-%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5-%E6%8B%A1%E5%BC%B5%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%83%AA%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0-3-3%E4%BA%BA%E7%94%A8-8979804.html?indexName=prod_pim_v1_index&queryID=f98c4e9304fb9855c7f4d591c2853e82)

【価 格】：19,900円（税込）

テント中央の機構を操作するだけで、まるで傘を開くような感覚で直感的に設営が可能です。入り口のフライシートをポールで張り出すことで、日よけ付きのリビングスペースを創出。インナーテントの前面を大きなメッシュ構造に切り替え可能で、夏場のキャンプでも風を効率よく取り込み、不快な熱気や虫の侵入を抑えて快適に過ごせます。

【製品名】：キャンプ シェルター メッシュ 通気性 クイックオープン UPF50+EASY

SHELTER PRO(https://www.decathlon.co.jp/p/%E3%82%B1%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%A2-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97-%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5-%E9%80%9A%E6%B0%97%E6%80%A7-%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3-50-8979823.html?indexName=prod_pim_v1_index&queryID=e7c4caead58778ffe0564eb42a0c6afc)

【価 格】：18,900円（税込）

テント同様、傘を開くような直感的な操作で、誰でも素早く設営・撤収が可能です。公園やビーチなど、サッと日よけを作りたいシーンで最大の威力を発揮し、大きなメッシュ面を備えており、全方位から風を取り込むことができます。シーンに合わせて、フルクローズで着替えなどのプライベート空間にしたり、フルオープンで開放的なリビングにしたりと、柔軟にモードチェンジが可能です。

【製品名】：キャンプ ワンタッチテント 2 Seconds Fresh & Black 3人用 XL(https://www.decathlon.co.jp/p/%E3%82%B1%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%A2-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97-%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%88-2-3%E4%BA%BA%E7%94%A8-8871289.html?indexName=prod_pim_v1_index&queryID=e673bafa4ea6fa8efe15658989d295f1)

【価 格】：24,900円（税込）

デカトロンの代名詞である2 SECONDSテントの進化系で、設営のしやすさと圧倒的な快眠環境を両立させたモデルです。従来のポップアップ式よりも直感的に、かつ力を入れずに設営でき、手順に従うだけで簡単に撤収できます。独自の4層構造生地により、太陽光を99%遮断します。また、計算されたベンチレーションを配置し、空気の循環を促し、快適な室内環境を維持します。

今回ご紹介したテントやシェルターのほかにも、デカトロンではテーブルやチェアなど多彩なアウトドア・キャンプ製品を取り揃えております。その他の製品ラインナップについては、ぜひ以下のリンクよりご覧ください。

左 【製品名】キャンプ 折りたたみ式テーブル＆スツール4脚 - 4～6人用：11,900円（税込）

中央【製品名】キャンプ ローチェア 折りたたみ式 超コンパクト 500M 限定版：9,990円（税込）

右 【製品名】キャンプ マットレス 自動膨張式 Ultim Double Comfort：37,900円（税込）

DECATHLON HP：https://www.decathlon.co.jp/(https://www.decathlon.co.jp/)

DECATHLON INSTAGTAM：https://www.instagram.com/decathlon.japan/?hl=ja(https://www.instagram.com/decathlon.japan/?hl=ja)



デカトロンについて

デカトロンは、初心者からトップアスリートまであらゆるレベルの人々に対応するグローバルなマルチスポーツブランドで、革新的なスポーツ用品メーカーでもあります。1976年の創業以来、世界101,100人以上のチームメンバーと1,817店舗を通じ、すべての人がスポーツの楽しさと恩恵を享受できるよう取り組んでいます。キャンプ分野ではポップアップテントのパイオニアとして知られ、累計1,200万張を超えるテント「2 SECONDS」や独自の「クイックオープンシステム」など、革新的な設営技術で世界のアウトドア体験をリードし続けています。