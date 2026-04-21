2026年夏・アイスコーヒー需要はさらに拡大へ キーコーヒーが「おうちアイスコーヒー」を格上げする一杯を提案

よりおいしく楽しむコツ抽出のポイントは「急冷式」。ホットで飲む場合の約半分を目安に濃く抽出したコーヒーを、氷で一気に冷やすことで、香りを閉じ込め、透明感のある苦みと甘みが引き立ちます。■各商品概要「KEY DOORS+ リキッドコーヒー」シリーズhttps://digitalpr.jp/table_img/2715/133216/133216_web_1.png