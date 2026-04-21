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2026年夏・アイスコーヒー需要はさらに拡大へ キーコーヒーが「おうちアイスコーヒー」を格上げする一杯を提案
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、気象庁が発表した今夏の天候予測、および一般社団法人 全日本コーヒー協会が発表した「コーヒー重大ニュース」から、2026年のアイスコーヒー需要は例年よりも早く高まり、長期化すると予測。これを受け、ご自宅でもアイスコーヒーの楽しみ方が広がる一杯をご提案します。
■夏の猛暑予測とアイスコーヒー需要の高まり
気象庁が3月24日に発表した3か月予報によると、2026年4月から6月の気温は全国的に「平年より高い」確率が70%に達しており（※1）、今年も記録的な猛暑の可能性が予想されています。
近年のアイスコーヒー需要は、「2024年：気温上昇もあり、アイスコーヒーが通年化へ」「2025年：若年層開拓へアイスコーヒーの提案強化」（※2）と、2年連続で話題となり、若年層を中心に年間を通じてアイスコーヒーが飲用される傾向にあります。
これらを踏まえ、当社では2026年のアイスコーヒー需要は例年よりも早く高まり、長期化すると予測。多様なライフスタイルに合わせて、忙しい日常に寄り添う「利便性」と、ご自宅で喫茶店クオリティを楽しむ「嗜好性」という2つの軸で「おうちアイスコーヒー」の楽しみ方を提案します。
※1出典：気象庁 向こう３か月の天候の見通し 全国 （4月〜6月）https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?term=P3M
※2出典：一般社団法人 全日本コーヒー協会（コーヒー重大ニュース） https://coffee.ajca.or.jp/data/topics/2025/
■「おうちアイスコーヒー」を格上げする一杯をご紹介
【利便性】簡単・便利に楽しむなら「KEY DOORS+ リキッドコーヒー」シリーズ
忙しい平日にはリキッドタイプがおすすめ。厳選されたコーヒー豆を日本の天然水で丁寧に抽出し、香り豊かな味わいに仕上げました。味わいは「無糖」「微糖」「深いコク 無糖」の3種類をご用意。いつでもどこでも簡単にアイスコーヒーをお楽しみいただけます。
よりおいしく楽しむコツ
グラスにこだわるのがポイント。注ぐグラスをしっかりと冷やすことで、時間が経ってもおいしいアイスコーヒーの味わいが長続きします。
【嗜好性】ぜいたくなひとときに「KEY DOORS+ スペシャルブレンド深煎り」シリーズで「急冷式アイスコーヒー」
「KEY DOORS+ スペシャルブレンド深煎り」は、コク深い味わいからホットでの飲用はもちろん、アイスコーヒーとしても楽しめる商品です。
「中容量帯粉（VP）」のほか、抽出器具が不要で本格的なアイスコーヒーを１杯から楽しめる「簡易抽出型ドリップ オン®」をご用意しています。
よりおいしく楽しむコツ
抽出のポイントは「急冷式」。ホットで飲む場合の約半分を目安に濃く抽出したコーヒーを、氷で一気に冷やすことで、香りを閉じ込め、透明感のある苦みと甘みが引き立ちます。
■各商品概要
「KEY DOORS+ リキッドコーヒー」シリーズ
https://digitalpr.jp/table_img/2715/133216/133216_web_1.png
「KEY DOORS+ スペシャルブレンド深煎り」シリーズ
https://digitalpr.jp/table_img/2715/133216/133216_web_2.png
■KEY DOORS+とは
“ココロをノックする、しあわせ合図。”をコンセプトに、目まぐるしく変化する日常において「コーヒーをいれて、飲んで、味わう時間だけは自分らしさを取り戻して欲しい。ふっと自分らしさを取り戻せる、ココロをノックするコーヒーでありたい」という思いを込められた家庭用コーヒーブランドです。
・「KEY DOORS+」ブランドサイト： https://www.keycoffee.co.jp/keydoors/
・「KEY DOORS+」開発ストーリー： https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_241112
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 高木・岡田
（TEL 03-5400-3069/Email key1@keycoffee.co.jp）
関連リンク
キーコーヒーHP
https://www.keycoffee.co.jp/
■夏の猛暑予測とアイスコーヒー需要の高まり
気象庁が3月24日に発表した3か月予報によると、2026年4月から6月の気温は全国的に「平年より高い」確率が70%に達しており（※1）、今年も記録的な猛暑の可能性が予想されています。
これらを踏まえ、当社では2026年のアイスコーヒー需要は例年よりも早く高まり、長期化すると予測。多様なライフスタイルに合わせて、忙しい日常に寄り添う「利便性」と、ご自宅で喫茶店クオリティを楽しむ「嗜好性」という2つの軸で「おうちアイスコーヒー」の楽しみ方を提案します。
※1出典：気象庁 向こう３か月の天候の見通し 全国 （4月〜6月）https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?term=P3M
※2出典：一般社団法人 全日本コーヒー協会（コーヒー重大ニュース） https://coffee.ajca.or.jp/data/topics/2025/
■「おうちアイスコーヒー」を格上げする一杯をご紹介
【利便性】簡単・便利に楽しむなら「KEY DOORS+ リキッドコーヒー」シリーズ
忙しい平日にはリキッドタイプがおすすめ。厳選されたコーヒー豆を日本の天然水で丁寧に抽出し、香り豊かな味わいに仕上げました。味わいは「無糖」「微糖」「深いコク 無糖」の3種類をご用意。いつでもどこでも簡単にアイスコーヒーをお楽しみいただけます。
よりおいしく楽しむコツ
グラスにこだわるのがポイント。注ぐグラスをしっかりと冷やすことで、時間が経ってもおいしいアイスコーヒーの味わいが長続きします。
【嗜好性】ぜいたくなひとときに「KEY DOORS+ スペシャルブレンド深煎り」シリーズで「急冷式アイスコーヒー」
「KEY DOORS+ スペシャルブレンド深煎り」は、コク深い味わいからホットでの飲用はもちろん、アイスコーヒーとしても楽しめる商品です。
「中容量帯粉（VP）」のほか、抽出器具が不要で本格的なアイスコーヒーを１杯から楽しめる「簡易抽出型ドリップ オン®」をご用意しています。
よりおいしく楽しむコツ
抽出のポイントは「急冷式」。ホットで飲む場合の約半分を目安に濃く抽出したコーヒーを、氷で一気に冷やすことで、香りを閉じ込め、透明感のある苦みと甘みが引き立ちます。
■各商品概要
「KEY DOORS+ リキッドコーヒー」シリーズ
https://digitalpr.jp/table_img/2715/133216/133216_web_1.png
「KEY DOORS+ スペシャルブレンド深煎り」シリーズ
https://digitalpr.jp/table_img/2715/133216/133216_web_2.png
■KEY DOORS+とは
“ココロをノックする、しあわせ合図。”をコンセプトに、目まぐるしく変化する日常において「コーヒーをいれて、飲んで、味わう時間だけは自分らしさを取り戻して欲しい。ふっと自分らしさを取り戻せる、ココロをノックするコーヒーでありたい」という思いを込められた家庭用コーヒーブランドです。
・「KEY DOORS+」ブランドサイト： https://www.keycoffee.co.jp/keydoors/
・「KEY DOORS+」開発ストーリー： https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_241112
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 高木・岡田
（TEL 03-5400-3069/Email key1@keycoffee.co.jp）
関連リンク
キーコーヒーHP
https://www.keycoffee.co.jp/