CS放送「衛星劇場」では、「ジェチング シーズン5 ～Jae friends Village～」を4月25日(土)より日本初放送します。 JAEJOONG(ジェジュン)がMCを務める友達作りトークショー「ジェチング」。そのシーズン5を、YouTubeでは配信されていない未公開映像つきで日本初放送！サバイバルオーディション番組「BOYS II PLANET」に出演したユメキら(#6)をはじめ、EXOのド・ギョンス(#10)、JAEJOONGが制作を務めるSAY MY NAMEのメンバー(#11)、そしてWanna One再集結で話題のファン・ミンヒョン(#16)ら豪華なゲストと、JAEJOONGのトークは必見です！ さらに、「JAEJOONG(ジェジュン) スペシャル」と題して、「2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR “RE:VERIE”」とドラマ「素直になれなくて」も放送しますので、あわせてお楽しみください。

ジェチング シーズン5 ～Jae friends Village～

★CS衛星劇場にて、4月25日(土)日本初放送スタート！ 毎週(土)深夜0:00～／毎週(土)午後11:00～ 2025-2026年/韓国/全16回 今シーズンは、ジャンルを超えた多彩なゲストをヴィレッジの住民として迎え、笑いと共感に満ちた特別な時間をお届け。プライベートでも親交の深い面々から、今回が初対面となる新鮮な顔ぶれまで、JAEJOONGがゲストとディープな語り合いを披露。ステージとはひと味違う、飾らない“素のJAEJOONG”が友達作りを楽しむ姿は必見。ここでしか聞けない本音トークや、ゲストのカバンの中身を公開するコーナーまで、プライベートの素顔に迫る内容が盛りだくさんです。

MC： JAEJOONG(ジェジュン) ゲスト： 【#1】天上智喜 【#2】チョ・ヒョンギュン、キム・ソンギュ(INFINITE)、キム・ミンソク、タン・ジュンサン 【#3】ロイ・キム 【#4】キム・ジウ、イ・ソクフン 【#5】ジュイ(MOMOLAND)、ナンシー(MOMOLAND)、ナユン(MOMOLAND) 【#6】ドンホン(VERIVERY)、カンミン(VERIVERY)、ユメキ、マサト、セン 【#7】TEENTOP 【#8】LUCY 【#9】ポール・キム（サプライズゲスト：チェ・ダニエル、イ・ジンソン） 【#10】ナ・ユングォン、ド・ギョンス(EXO) 【#11】ヒトミ(SAY MY NAME)、シュイ(SAY MY NAME)、カニー(SAY MY NAME)、ドヒ(SAY MY NAME) 【#12】チョロン(Apink)、ナムジュ(Apink) 【#13】ナム・ジヒョン、ムン・サンミン 【#14】Jay Park、LNGSHOT 【#15】QWER 【#16】ファン・ミンヒョン

JAEJOONG(ジェジュン) スペシャル

2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR “RE:VERIE”

★CS衛星劇場にて、4月25日(土)午後9:10～ 2025年11月24日/ぴあアリーナMM [出演]JAEJOONG(ジェジュン)

素直になれなくて

★CS衛星劇場にて、4月29日(水) 放送スタート！ 毎週(月)～(金)午前6:15～ 2010年/全11話 [演出]光野道夫 [脚本]北川悦吏子 [出演]瑛太、上野樹里、JAEJOONG(ジェジュン)、関めぐみ、玉山鉄二、ほか

★「JAEJOONG(ジェジュン) スペシャル」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/news/834

★「JAEJOONG(ジェジュン) スペシャル」予告動画はこちら

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=F-lWSnUxe9g

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