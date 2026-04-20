ロサンゼルス発 ― マンガを西洋において主流ジャンルへと押し上げた出版社TOKYOPOPは日本時間2026年4月15日(水)、米国証券型クラウドファンディング制度Regulation Crowdfunding(Reg CF)による株式公募の開始を発表しました。本取り組みは、同社として初めて一般の方々に出資機会を提供するものです。





1997年に設立されたTOKYOPOPは、現在では年間約1,500万ドル規模の売上を誇り、100以上のIPを保有、50カ国以上・30言語で事業を展開するグローバル企業へと成長しました。これまでに1万点以上のタイトルを市場に送り出し、米国BookScanランキングで複数回1位を獲得しています。さらに出版、ライセンス、映像化(ソニー・ピクチャーズによる実写映画『プリースト』など)を含む多角的な展開を進めています。





TOKYOPOPの成長戦略の中核を担うのが「TOKYOPOP IP Engine」です。これは有望な作品を早期に発掘し、グローバルフランチャイズへと育成する独自の統合システムです。マンガを起点にファン需要を確立し、その後アニメ化、ライセンス展開、商品化、体験型イベントへと多面的に拡張します。本資金調達は、この事業モデルのさらなる拡大を目的としており、新規IPへの投資、企画開発の拡充、グローバル展開の強化に活用される予定です。単発ヒットに依存するのではなく、多様なIPポートフォリオを通じて持続的な価値創出を図ります。





TOKYOPOP創業者兼CEOのStu Levyは次のように述べています。

「約30年前、私たちは“マンガ革命”を始めました。当時は“アメリカで日本のストーリー作品は受け入れられない”と言われていました。しかし、その常識を覆したのは弊社とファンの皆さんでした。今やマンガとアニメは世界的ポップカルチャーとなりました。そして今回、初めてファンの皆さんにそのポップカルチャーに“所有者(オーナー)”として参加する機会を提供します。」





世界のアニメ・マンガ市場は急速に拡大を続けており、現在の約370億ドル規模から2030年には600億ドル超へと成長すると見込まれています。近年では、多くのヒットフランチャイズがマンガを起点に複数メディアへ展開され、クロスメディア戦略とグローバル流通によって長期的な価値を生み出しています。

確立された事業基盤と強固な業界ネットワーク、そして拡大を続けるIPカタログを背景に、TOKYOPOPは既存IPの収益最大化と新規フランチャイズ開発を両輪として、さらなるグローバル展開を加速していきます。









【公式SNS】

Twitter/X ： https://twitter.com/TOKYOPOP

Instagram ： https://www.instagram.com/tokyopop

Facebook ： https://www.facebook.com/TOKYOPOP

公式サイト： https://www.tokyopop.com/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@tokyopop









【TOKYOPOPについて】

1997年設立。TOKYOPOPはアジアのポップカルチャーをハリウッドおよび世界へと届けています。北米におけるマンガ市場を確立し、「manga」という言葉自体を英語圏に浸透させたパイオニアです。ドイツを含む海外市場でも展開を広げ、多数の出版物を刊行するほか、アニメやアジア映画の映像配信、商品ライセンス、オリジナルおよび既存IPを活用したグラフィックノベル制作などを手がけています。





さらにドイツで開催された「NARUTO THE GALLERY」を通じて、ライブイベントおよびロケーションベースエンターテインメント事業にも進出。多文化性と多様性、美意識と芸術性、そして情熱的でポジティブなストーリーテリングをコアバリューとしています。





詳細は https://www.tokyopop.com/ をご覧ください。