「Primavista スキンプロテクトベース＜皮脂くずれ防止＞超オイリー肌用」から「クールタイプ」を新発売 ～夏の肌を、テカリから解放～

花王株式会社（Kao Beauty Brands）

花王株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長執行役員:長谷部佳宏）と、株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社:東京都文京区、代表取締役社長:松本清雄）は、花王のベースメイクブランド「プリマヴィスタ」より、ひんやり爽快タッチで酷暑の汗くずれやテカリ悩みを徹底ブロックし、汗による化粧くずれ・皮脂ストレスから解放するクールタイプの化粧下地「プリマヴィスタ スキンプロテクトベース <皮脂くずれ防止> 超オイリー肌用 クール」を、2026年４月25日（土）より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）とマツキヨココカラオンラインストア・花王公式オンラインショップMy Kao Mallで順次販売開始します。

【商品情報】

プリマヴィスタ スキンプロテクトベース <皮脂くずれ防止> 超オイリー肌用 クール＜化粧下地＞

全１種 25ml SPF10・PA++ 価格3,080円（税込）※NPP採用・表示価格は参考小売価格です

【発売背景】

年々平均気温が高まる日本の夏※1において、花王調べ※2では、全体の80.5%の方が、オイリー肌・超オイリー肌の92.5％の方が「夏に皮脂が増えると思う」と回答しています。

また、深い皮脂悩みを抱える方は「暑い時期は汗をかきながら化粧をしている」「暑さによる汗と皮脂で化粧をしてもくずれやすい」など、夏の化粧時間や化粧品選びに悩みを感じていることが明らかになりました。※3

このような夏の酷暑環境に伴う、汗による化粧くずれ・皮脂悩みを抱える方に対し「プリマヴィスタ」から、長年の皮脂研究の知見を活かした商品として、酷暑の汗くずれやテカリを徹底ブロックし、ひと塗りでひんやり爽快、涼やかなサラサラ仕上がりが一日中持続する「プリマヴィスタ スキンプロテクトベース <皮脂くずれ防止> 超オイリー肌用 クール」を発売いたします。

※1気象庁 日本の夏(6～8月)平均気温偏差の経年変化（1898～2025年）

※2花王調べ 2025年7月 10代～70代 女性・男性 Web調査 n＝195

※3花王調べ 2025年9月 20代～30代 女性 HUT調査 n＝40

【商品特長】

●ひんやり感を時間差で感じる独自開発技術を採用【トリプルクール成分*配合】

・ 肌につけた瞬間ひんやり

・ 風に当たった時ひんやり

・ 汗をかいた時ひんやり

＊3種の冷涼成分（メントール、メントキシプロパンジオール、キシリトール）

●汗・皮脂に非常に強い【キープドライ処方】

・ 皮脂固化粉体・さらさらパウダー高配合で、皮脂を吸着し、テカリ・べたつきをブロック

・ 高い撥水性のヴェールを形成し、汗の影響を受けにくい

●透明感仕上がりのアイスブルーカラー

●ニキビのもとになりにくい設計

・アレルギーテスト済み

・ノンコメドジェニックテスト済み*

＊コメド(ニキビもと)のできにくいことを確認するテスト

すべての方にアレルギーが起こらない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。

【ご使用方法】

ご使用前にカチカチと音がするまでよく振ってからお使いください。音がしてから５~６回振るのが目安です。

STEP1 直径1.5cmくらいに広がるくらい出し、額、ほお、鼻、あごにのせてのばす。

STEP2 ほおは大きく全体に円を描くように広げたあと、真横にのばし、口もとは下からほおの上に向かって塗る。

STEP3 Tゾーンや小鼻など、特にテカリが気になる部分には、重ね塗り。

・ご使用後は必ずキャップをカチっと音がなるまでしめてください。

【発売日】

2026年４月25日（土）

【取扱店】

全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）とマツキヨココカラオンラインストア

花王公式オンラインショップ My Kao Mall

【Primavista BLACKシリーズ】

皮脂によるテカリ・ベタつきに深く悩む方に向けた、「超オイリー肌用シリーズ（通称：黒プリマ）」は、第一弾の化粧下地を2022年全国で販売開始。そんな「超オイリー肌用シリーズ」を2025年より「Primavista BLACK 皮脂ストレス超解放シリーズ」として訴求を強化。日中のテカリ・ベタつき悩みから肌を超解放し、快適な日常を提供してまいります。

■プリマヴィスタ ブランドサイト

https://www.kao-kirei.com/ja/official/sofina-primavista/(https://www.kao-kirei.com/ja/official/sofina-primavista/)

■プリマヴィスタ 公式Instagram

https://www.instagram.com/primavista_official_jp/(https://www.instagram.com/primavista_official_jp/)

■プリマヴィスタ 公式X（旧Twitter）

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■プリマヴィスタ 公式LINE

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