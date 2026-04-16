【TORRAS】次世代「半固体バッテリー」採用モデルのモバイルバッテリーが登場！「MiniMag Pro」＆「Ostand AirCircle」を同時発売

楽創未来株式会社

楽創未来株式会社 (代表取締役：孔 燕｜住所：東京都台東区)の展開するブランド「TORRAS（トラス）」は、『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を開発・販売しております。

この度、TORRASは充電デバイスの常識を覆す次世代テクノロジーを搭載した2つの新製品、半固体モバイルバッテリー「MiniMag Pro（ミニマグ プロ）」および、冷却ファン内蔵ワイヤレス充電器「Ostand AirCircle（オースタンド エアサークル）」を発売いたします。

「MiniMag Pro」

～次世代型バッテリー「半固体バッテリー」を採用～

「MiniMag Pro」は、従来の液状リチウム電池の課題であった「熱」と「安全」を克服した、プロ仕様のマグネット式モバイルバッテリーです。

●製品特長

１．次世代「半固体バッテリー」採用でマイナス10℃の冷却を実現

世界トップクラスのATL製セミソリッドセルと、熱伝導率に優れた新素材「グラフェン」をハイブリッド採用。内部抵抗を極限まで抑え、充電時の表面温度を従来比で約10℃低減することに成功しました。夏場でも「熱くない」快適な充電体験を提供します。

２．圧倒的な安全性・厳しい「釘刺し試験」をクリア

衝撃による発火や爆発のリスクを検証する「釘刺し試験（内部短絡試験）」において、発火・膨張を起こさない驚異の安全性能を立証。半固体構造により、万が一の破損時でも二次災害のリスクを徹底排除しました。

３．純正品を凌ぐ13Nの超強力マグネット搭載

強力なN52ネオジム磁石を採用し、約1.3kg（13N）の吸着力を実現。MagSafe対応iPhoneに近づけるだけでピタッと固定。移動中の操作やバッグの中でも位置ズレによる充電停止を防ぎます。

４．デバイス寿命を守る「スマート放熱」テクノロジー

グラフェンによる高度な熱拡散ネットワークが、iPhone本体への熱伝導をシャットアウト。スマートフォン自体のバッテリー劣化を抑え、大切なデバイスを長く安全に使い続けるための「最適解」となる一台です。

５．容量5000mAhを維持したまま「極薄Pro設計」を実現

半固体電池の高エネルギー密度特性を活かし、厚さわずか8.5mmのスリム筐体を実現。カメラレンズに干渉しないコンパクト設計で、装着したままの撮影やゲーム操作もストレスフリーです。

●製品仕様

【商品詳細ページ】

公式オンラインストア：

https://torras.co.jp/prt-minimagpro(https://torras.co.jp/prt-minimagpro)

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/85193504-F242-419D-8801-4F4633692BCF?channel=PRT-XYBPRO(https://www.amazon.co.jp/stores/page/85193504-F242-419D-8801-4F4633692BCF?channel=PRT-XYBPRO)

楽天：https://item.rakuten.co.jp/torraslife/ts2-cdq-xyb/

「Ostand AirCircle」

～最新テクノロジーによる安全性と利便性を兼ね備えた

最新ワイヤレス充電器～

「Ostand AirCircle」は、充電中の熱暴走を防ぐ冷却システムと、利便性を追求した回転スタンドを融合させた多機能ワイヤレス充電器です。

●製品特長

１．高速ファン×強化ガラスによる「ダブル放熱」構造

内蔵ファンと多層放熱構造がデバイスの過熱を防ぎ、バッテリー劣化を抑制。背面にはiPhoneと同等の強化ガラスを採用し、放熱性と安全性を両立しました。ファンはLED長押しでOFFにできるため、就寝時も静かです。

２．360°回転式スタンドリングを内蔵

縦置き・横置き自在に角度調整が可能。充電しながらの動画視聴やWeb会議、SNS配信に最適です。スタンド自体も放熱を助ける設計となっており、スマホリングとしても活用いただけます。

３．業界最軽量クラス53.5gのスリムボディ

厚さ16mm、重さわずか53.5g。通勤や旅行などの持ち運びにも負担にならず、長時間手に持って使用しても出っ張りを感じさせないエルゴノミクス設計です。

４．Qi2.2正規認証取得・最大25Wの超高速充電

最新規格Qi2.2に対応し、30分で最大60%の充電が可能。TORRAS製の45W電源アダプターと専用ケーブルを同梱しているため、購入後すぐにフルスペックでの充電が可能です。

５．12N強力マグネット＆3年間の長期安心保証

MagSafe対応の12N強力マグネットで、置くだけで最適な位置に固定されます。また、長く愛用いただくために「36ヶ月間の長期製品保証」を付帯。24時間以内のカスタマーサポート体制を整えています。

●製品仕様

【商品詳細ページ】

公式オンラインストア： https://torras.co.jp/prt-aircircle(https://torras.co.jp/prt-aircircle)

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/E201F278-288A-4E3E-A8EB-9C260257B5DE?channel=PRT-FL(https://www.amazon.co.jp/stores/page/E201F278-288A-4E3E-A8EB-9C260257B5DE?channel=PRT-FL)

楽天：https://item.rakuten.co.jp/torraslife/ts2-polarcircle/

【当社製品の安全性について】

TORRASモバイルバッテリーは、国際的な安全・品質基準を満たす各国の認証を取得しており、航空機内への持ち込みも承認されています。

※2025年8月1日以降に製造された製品には、3C認証済みであることを示す表記を追加しております。

●TORRASとは

『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を展開。

取り扱い製品：スマートフォンケース、モバイルバッテリー、

充電器、ガラスフィルム、その他スマホアクセサリー、小型家電製品など

公式サイト：https://torras.co.jp/

X（旧Twitter）公式アカウント：https://twitter.com/TORRAS_JP

Xライフスタイルアカウント：https://twitter.com/TORRAS_life

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/torras_japan/

【公式オンラインストア】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/torras

・楽天：https://www.rakuten.co.jp/torraslife/

・ドコモオンラインショップ：https://onlineshop.docomo.ne.jp/products/accessories

●企業概要

企業名 ：楽創未来株式会社

代表者名 ：代表取締役 孔 燕

設立 ：2021年5月10日

資本金 ：500万円

所在地 ：東京都台東区台東1丁目24番9号ブライト秋葉原B1F

事業内容 ：自社ブランド「TORRAS」の日本国内における企画、マーケティング、販売および輸入出など

グループ会社：藍禾科技グループ（100%親会社）

E-mail ：torras-koushiki@torras-global.com

●グループ概要

藍禾科技グループは2008年に中国広東省深圳市で創業。スマホアクセサリーをはじめ、電気製品や自動車用品などを開発・販売。「TORRAS」や「RANVOO」などの自社ブランドを世界148ヶ国・地域以上で展開。2025年までに6,000を超える商品で特許を取得しており、世界三大デザイン賞の一つ「レッド・ドット・デザイン賞」をはじめ、数多くの国際的なデザイン賞を受賞。

所在地 ：中国広東省深圳市龍華区民治大道展滔科技大厦

●ご取材可能事項

・従来品との比較や特徴など、新製品についての担当者インタビュー

※商品の貸出など、その他ご要望ありましたらTORRAS PR事務局までご連絡ください。