アイード、学校向けAI英会話アプリ「AIed English（アイードイングリッシュ）」を提供開始

アイード株式会社

アイード株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：佐々木 トーマス 宏陸、以下「アイード」）は、学校向けAI英会話アプリ『AIed English（アイードイングリッシュ）』を2026年春より提供開始いたします。

英語スピーキング教育に向き合い続けてきたアイードが、学校の「話す授業」を次のステージへ進めます。世界182か国・1.3億人以上が利用するAI音声評価エンジンを搭載し、授業中のスピーキング指導と評価を支援。先生の授業準備・採点の負担を大幅に軽減します。

2026年5月13日（水）～15日（金）開催のEDIX東京にて初公開。当日はデモもご体験いただけます。

『AIed English』サービスロゴ。AIを相手に、気負うことなく英会話を楽しむイメージを表現。

【提供背景】

アイードは、英語スピーキング評価AIの提供を起点に、英検(R)二次試験対策アプリ「英スピ」、学校向けスピーキングテスト「SEATS(R)」などを通じて、学校現場・学習塾・自治体と向き合い続けてきた会社です。英語で「話すこと」の指導・評価を支える技術と知見を積み重ねる中で、私たちは現場に根深い課題があることを実感してきました。

先生方は、スピーキング指導の方法論や評価基準が確立されておらず、採点にも多大な時間を要するため、授業にスピーキング活動を積極的に取り入れることが難しい状況にあります。生徒たちは、発音や文法への不安から人前で英語を話すことに強い苦手意識を抱えており、授業中の発話機会が少ない状況が続いています。先生も生徒も、英語で「話す」ことへ一歩を踏み出せないでいる。それが日本の英語教育の現実です。

この現実を変えたい。学校の英語スピーキング教育を次のステージへ進めるため、アイードがこれまで培ってきた技術と現場知見を注ぎこんで生まれたのが、AIed Englishです。

【サービス概要】

AIed Englishは、学校英語教育における日常的なスピーキング指導の空白を埋めるAI英会話アプリです。ALT、ネイティブ教員の有無やICTスキルに依存せず、授業中にスピーキング・会話指導を実施できることを最大の特長としています。

世界182か国・1.3億人以上が利用するAI音声評価エンジンを搭載し、生徒一人ひとりの発音・会話をリアルタイムで評価・フィードバックします。AI相手だからこそ、生徒は人の目を気にせず英語を話すことができ、繰り返し話す体験を通じて、発音・リスニング・会話力を総合的に伸ばすことができます。

先生はモニタリング機能で全生徒の習熟度を一覧確認でき、これまで時間がかかっていたスピーキング評価・採点を大幅に効率化することができます。また、キーワードや英文から課題を簡単に作成できるため、学習指導要領や学校テストとの連携も容易です。

AIed Englishを導入することで、従来の英語授業にスピーキング指導をそのまま組み合わせることができます。学習から評価まで一つのアプリで対応できるため、先生・生徒ともに特別な準備なく、授業の中で英語を「話す」体験を日常的に積み重ねられる環境を実現します。

AIed English公式サイト：https://aied.jp/aied-english/

【サービスの特徴】

1, 世界水準のAIが、生徒一人ひとりの発音・会話をリアルタイムで評価

世界182か国で採用されているAI音声評価エンジンを活用。発音・流暢さ・文法・内容を即時に採点し、生徒それぞれのレベルに応じた個別フィードバックを自動で提供します。海外の学校入試の自動採点システムとしても採用されており、教育現場での信頼性が裏付けられています。

2, AI相手だから、生徒が恥ずかしさなく英語を話せる

人前で英語を話すことへの苦手意識や恥ずかしさは、スピーキング学習の最大の壁です。

AIed Englishは相手がAIだからこそ、生徒が緊張せず自分のペースで英語を話す習慣を自然に身につけられます。ALT、ネイティブ教員の有無やICTスキルにも依存しないため、授業の中にスピーキング活動をそのまま組み込むことができます。

3, 全生徒のモニタリングから課題作成まで、先生の負担を大幅に軽減

生徒用画面。先生の設定するタスクの達成を目指し、AIとフリートーク（AIロールプレイ）。単元で学習した表現や文法項目などをタスクとして設定できます。

先生はダッシュボードから全生徒の練習回数・スコア・課題の達成状況をリアルタイムで確認でき、これまで時間がかかっていたスピーキング評価・採点を大幅に効率化することができます。

また、キーワードや英文から課題を簡単に作成できるため、学習指導要領や授業内容との連携も容易です。

教員用の課題作成画面。コンテキストや学習目的などの設定と、問題形式（音読、単語、AIとのロールプレイなど）を選択するだけで簡単に課題を作成。先生のお手持ちの英文をインポートして問題作成することも可能です。

【実証校の成果】

AIed Englishは、全国の中学校・高校7校にご協力いただき、2025年度3学期に実際の授業内での活用実証を実施しました。

実証後のアンケート調査において、先生方からは「生徒の発話量が増えた」「学習状況を把握しやすい」、生徒からは「AIは話しやすい」「AI相手だと間違えても不安がない」といった肯定的な声が回答全体の8割を超え、想定以上の高評価をいただく結果となりました。

また、UI・UXの改善や機能追加のご要望もいただき、追加開発を実施しました。AIed Englishは、使っていただく先生方や現場のお悩み・実情に合わせて、今後も継続的にアップデートを行ってまいります。

※実証校について

佐賀県立唐津東高等学校、修文学院高等学校、中村中学校・高等学校（順不同）他4校

【EDIX東京 2026 出展情報】

アイードは来月開催される「EDIX東京」に初出展し、AIed Englishを初めて一般公開します。

ブースでは実際にAIed Englishをお試しいただけるデモ体験を実施いたします。ぜひお立ち寄りください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44403/table/67_1_7000c995ea058f08893bf9b26afa1da7.jpg?v=202604160951 ]

※当日は、AIed Englishの他、英スピ、SEATSなどのデモもご体験いただけます。

■企業情報

【アイード株式会社】

・会社名：アイード株式会社（https://aied.jp/）

・代表者：代表取締役社長 佐々木 トーマス 宏陸

・本社所在地：東京都新宿区津久戸町1-8 神楽坂AKビル8階

・事業内容：英語スピーキング評価AI「CHIVOX(R)︎」を活用したビジネスデベロップメント、英語スピーキングテスト、英語民間試験対策アプリ、AI英会話等の開発・提供

※HOUSEI株式会社（東証グロース）のグループ

【本件に関するお問い合わせ先】

アイード株式会社 担当：小林

Email：info@aied.jp