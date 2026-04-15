【出展情報】ALL CAMPERS JAPAN 2026 SUNRISEにcoodyが出展（4月18日・19日開催）

「ALL CAMPERS JAPAN」とは

株式会社W&W

ALL CAMPERS JAPANは、キャンプをとことん楽しみたい方に向けたキャンプイベントです。

公式サイトでは、「時間を忘れて、空間に酔いしれたい」をコンセプトに掲げ、キャンプとお酒を愛する人たちが、開放的なロケーションの中で音楽やフード、マーケットとともに特別な時間を過ごせるイベントとして紹介されています。

また、今回の副題は 「SUNRISE」

あえて消灯時間を設けず、時間を忘れてキャンプを楽しむ“大人向け”のイベントとして企画されており、全国から集まるキャンパーとともに、特別な夜と朝を楽しめる2日間となっています。

coodyの展示予定テント

【NEW!】coody エアテント FAMILIA PRO

「Makuake」にて先行公開決定！

幅3.6m × 奥行4.8m × 高さ2.3m、約17.2平方メートル の広さに加え、天井形状を見直すことで、室内はより高く、のびやかな印象に。

天井構造を見直したことで、室内での移動も更にスムーズに。立ったまま自然に動ける空間が、居住性をさらに高めます。

詳細：coody エアテント FAMILIA PRO(https://coody-jp.com/familia_pro/)

【NEW!】coodyエアテントHUB SHELTER PRO

「Makuake」にて先行公開決定！

幅3.8m×奥行き3.6m×高さ2.7m、約約13平方メートル の広さがあります。

中央天井高は2.7m、両サイドでも1.9mを確保。

出入りも、立ち上がる動作も、大型ギアの設置もスムーズです。

印象的な6角形のウインドウが、外観に個性を与えると同時に、景色の見え方まで美しく演出。景色を額物にはめ込むように切り取って絵画のように楽しめます。

詳細：coodyエアテントHUB SHELTER PRO(https://coody-jp.com/habshelter_pro/)

イベント内容

ALL CAMPERS JAPAN 2026 SUNRISE では、スポンサーブース、フードブース、ドリンクブース、マーケットなど、キャンプ時間をより楽しめる多彩なコンテンツが予定されています。

coodyブースでは、Familia Pro、Hub Shelter Pro の展示に加え、以下の企画も実施予定です。

SNSフォローでノベルティプレゼント

coody公式SNSをフォローいただいた方に、ノベルティをプレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

現地購入特典をご用意

イベント会場にて、公式サイトなどからテント等をご購入いただいた方には、ご購入金額に応じたプレゼントをご用意しております。

開催概要

イベント名

ALL CAMPERS JAPAN 2026 SUNRISE

開催日時

2026年4月18日（土）～4月19日（日）

会場

大野路ファミリーキャンプ場・特設会場

〒410-1231 静岡県裾野市須山2934-3

公式サイト

https://allcampersjapan.com/

キャンプを愛する人たちが集い、思い思いのスタイルで特別な時間を楽しめるALL CAMPERS JAPAN。

coodyも、PROシリーズの展示を通して、その場ならではの出会いと体験をお届けできればと思っております。

会社情報

「アウトドアをもっと、心地よく」をテーマに、デザイン性と機能性を兼ね備えたエアフレーム式のテントを中心に展開するアウトドアブランド。

設営のしやすさと空間の快適さを追求した製品は、キャンプ初心者からグランピング施設まで幅広くご好評をいただいております。

公式サイト：https://coody-jp.com(https://coody-jp.com/)

お問い合わせ：ec-support@coody-jp.com

会社概要

会社名：合同会社COODY

設立日：2024年11月29日

本社所在地：東京都荒川区東日暮里6丁目16-8 桂ビル 3F

代表者：金中 予哉

事業内容：アウトドア用品の製造・販売

公式サイト：https://coody-jp.com(https://coody-jp.com/)

本件に関するお問い合わせ先

合同会社COODY

広報担当：鈴木

お問い合わせフォーム：https://coody-jp.com/toiawase/

現地でのcoodyエアテントの取材・撮影もこちらよりお問い合わせください。

※合同会社COODYは株式会社W&Wのグループ会社です。