AIエージェント活用の鍵は「データ接続」AI時代に求められるエンタープライズ・インフラ戦略を福岡で解説「Kong AI Connectivity Day in Fukuoka」を開催

Kong株式会社

APIおよびAIコネクティビティ技術をリードするKong株式会社(https://jp.konghq.com/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：有泉 大樹、以下 Kong）は、AIエージェント時代のエンタープライズ・インフラ戦略をテーマとしたイベント「Kong AI Connectivity Day in Fukuoka(https://jp.konghq.com/events/aiconnectday-hakata-20260514)」を、2026年5月14日（木）に福岡市のONE FUKUOKA CONFERENCE HALLにて開催します。

■AI活用の成否は「接続」で決まる時代へ

企業におけるAI活用は急速に進展しています。その成果を最大化できている企業はまだ限られています。その背景には、AIそのものの性能ではなく、「AIと企業データをいかに接続するか」という課題があります。

Kongは、このAIとデータをつなぐ基盤を「AIデータパス」と定義しています。AIエージェントに必要なコンテキスト（文脈）をリアルタイムで供給し、コスト管理やガバナンスを含めてAI活用全体を支える、新たな“神経網”として機能しています。

AI（LLM）と企業データを安全かつ柔軟に接続し、必要な情報を適切に供給できるかどうか──この一点が、AIエージェントの知能と信頼性を大きく左右します。こうした背景から、AIとデータを接続する基盤の重要性が急速に高まっています。

■福岡から発信する、AIエージェント活用の最前線

本イベントでは、Kong株式会社 代表取締役社長 有泉 大樹による基調講演を皮切りに、AI Connectivityの全体像と今後のインフラ戦略を提示します。

さらに、以下の企業・有識者が登壇し、実践的な知見を共有します。

- NTTデータ 第三金融事業本部 e-ビジネス事業部長 磯村 大誠氏- クラスメソッド株式会社 ソリューションアーキテクト 頴川 武生氏- 株式会社みんなの銀行 取締役 常務執行役員 CIO 宮本 昌明氏- 株式会社 Scalar 代表取締役CEO 深津 航氏

九州エリアのリーダー企業および技術者とともに、AIエージェント活用の現在地と今後の課題、そして実装に向けた具体的ステップを議論します。

■「AIデータパス」とMCPを軸にした実践的アプローチを提示

本イベントでは、Kongが提唱する「AI Connectivity」の考え方をもとに、「AIデータパス」を中核としたアーキテクチャを具体的に紹介します。

特に以下のポイントを中心に解説します。

- AIエージェントにコンテキストを供給するプロトコル「MCP（Model Context Protocol）」の活用方法- APIを活用した基幹システムのモダナイゼーション事例- Kongエンジニアによる実践的な技術セッション- DXおよびAI活用をテーマとした企業パネルディスカッション

また、セッション終了後には、参加者同士および登壇者との交流を目的としたネットワーキングの場も設け、実務に直結する情報交換の機会を提供します。

■開催概要

イベント名： Kong AI Connectivity Day in Fukuoka(https://jp.konghq.com/events/aiconnectday-hakata-20260514)

日時： 2026年5月14日（木）14:00～19:00（13:30受付開始）

会場： ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL

（福岡県福岡市中央区天神1-11-1ONE FUKUOKA BLDG. 6F）

参加費： 無料（事前登録制）

対象： 戦略・企画部門/ 基盤・アーキテクト

登壇者： 株式会社NTTデータ

第三金融事業本部 e-ビジネス事業部長 磯村 大誠氏

クラスメソッド株式会社

ゲームソリューション部・業務効率化ソリューション部

ソリューションアーキテクト 頴川 武生氏

株式会社 Scalar

代表取締役CEO 深津 航氏

株式会社みんなの銀行

取締役 常務執行役員 CIO 宮本 昌明氏

※以上、五十音順

Kong株式会社

代表取締役社長 有泉 大樹

シニアエンタープライズ アカウントマネージャー 村田英治

スタッフ ソリューションエンジニア 白石庸祐

Kong について

Kongは、APIおよびAIコネクティビティ技術をリードする企業として、エージェント型AI時代を支えるインフラの構築に取り組んでいます。Fortune 500企業からスタートアップまで幅広い組織に信頼されており、統合型API・AIプラットフォーム「Kong Konnect」を通じて、APIおよびAIモデル間を流れるインテリジェンスの安全な接続、管理、高速化、ガバナンス、収益化を実現します。

会社概要： https://jp.konghq.com

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