投入口が広くて槽の底が浅い「ロー&ビッグ投入口」のラインアップ拡大。衣類が出し入れしやすい全自動洗濯機発売

東芝ライフスタイル株式会社

東芝ライフスタイル株式会社は全自動洗濯機「ZABOON(ザブーン)」の新製品として、衣類が出し入れしやすい「ロー&ビッグ投入口」を採用した「AW-12DPB6」「AW-10DPB6」を6月、「AW-9DPB6」「AW-8DPB6」を7月より発売します。

今回、12/10kgタイプ[※1]にて好評をいただいている「ロー&ビッグ投入口」を9/8kgタイプにも採用。投入口を広く、槽の底を浅くすることで衣類の出し入れのしやすさが向上しました。また、洗浄効果を高める「抗菌ウルトラファインバブル洗浄W」を12/10kgタイプに続いて9/8kgタイプにも搭載。繊維の奥の皮脂汚れをしっかり落として衣類の黄ばみを予防します。

●「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

「ロー＆ビッグ投入口」を初めて採用した2025年発売の12/10kgタイプでは、衣類の出し入れのしやすさなど使い勝手において市場で好評を博し、ユーザーの皆さまから多くの反響をいただきました。そこで今回9/8kgタイプ「AW-9DPB6」「AW-8DPB6」においても同様のデザインを採用。投入口の幅・奥行きをそれぞれ約5%拡大[※2]し、槽の底を浅くすることで衣類の出し入れのしやすさが向上しました。

洗浄機能では、「抗菌ウルトラファインバブル洗浄W」を12/10kgタイプに続いて9/8kgタイプにも搭載。洗いだけでなく、すすぎもウルトラファインバブル水となりました。2本の大流量シャワーにより、ウルトラファインバブルを含む洗剤液を衣類に浸透させて、繊維の奥の皮脂汚れをしっかり落として黄ばみを抑制するとともに、残った洗剤の洗浄成分もしっかりすすげます。

また、洗濯のたびに「Ag⁺抗菌水」で衣類を抗菌[※3]して部屋干し臭の原因菌が繁殖するのを防ぎます。

※1 当社2025年機種AW-12DPB5/10DPB5/10DHB5

※2 当社2025年機種AW-9DP5/8DP5(投入口の幅:388mm 奥行き:306mm)と2026年機種AW-9DPB6/8DPB6(投入口の幅:409mm 奥行き:324mm)との比較

※3【抗菌について】●試験方法:JIS L1902に基づく菌液吸収法、当社にて処理した試験布を一般財団法人ボーケン品質評価機構にて評価。●抗菌方法:銀イオンによる。●対象部分:洗濯槽内の⾐類。●試験結果:抗菌活性値2.0以上。(菌の抑制率99%以上)

【新製品の主な特長】

1．衣類が出し入れしやすい「ロー&ビッグ投入口」採用

2．使いやすさに配慮した「クリアウィンドウ」と「バック操作パネル」を採用

3．「抗菌ウルトラファインバブル洗浄W」と「大流量シャワー」による高い洗浄力

4．直接糸くずに触れることなく捨てられる「糸くずフィルター」で、お手入れ性に配慮

【その他新製品】

全自動洗濯機 AW-10DHB6/9DHB6/8DHB6

「ロー&ビッグ投入口」採用のエントリーモデルとなる全自動洗濯機「AW-10DHB6」を6月、「AW-9DHB6」「AW-8DHB6」を7月より発売します。「抗菌ウルトラファインバブル洗浄W」による洗浄力に加え、「クリアウィンドウ」や「バック操作パネル」の採用により使いやすさに配慮をしています。

全自動洗濯機 AW-7DH6

洗濯中でも槽内を確認できる大きな透明窓「クリアウィンドウ」を採用した全自動洗濯機「AW-7DH6」を6月より発売します。洗いやすすぎ行程の効率化により、運転時間を従来機種から約8分短縮[※4]しました。

※4 当社2025年機種AW-7DH5 (洗濯目安時間:約47分)と2026年機種AW-7DH6(洗濯目安時間:約39分)との比較で約8分短縮。

■リリース全文、仕様一覧はこちらをご覧ください ▼

・リリース全文

https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/press/2026/04/13/3829/

・リリース全文(PDF版)

https://prtimes.jp/a/?f=d26416-243-a140d65c3ac5fc7db280129cf4e95d67.pdf

・製品ページ

AW-12DPB6：https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/laundries/aw-12dpb6/

AW-10DPB6：https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/laundries/aw-10dpb6/

AW-10DHB6：https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/laundries/aw-10dhb6/

AW-9/8DPB6：https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/laundries/aw-9dpb6/

AW-9/8DHB6：https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/laundries/aw-9dhb6/

AW-7DH6：https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/laundries/aw-7dh6/

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