上杉謙信と合戦の歴史が蘇る。 修理された国宝「上杉本 洛中洛外図屏風」を特別展示します。

山形県米沢市

米沢市上杉博物館（山形県米沢市）では、上杉の歴史と文化を中心とした「江戸時代の置賜・米沢」を中心とした展示を行い、置賜の歴史、上杉文化など歴史や美術に関する企画展を開催しています。このたび、開館25周年記念特別展『上杉謙信と川中島合戦』を開催し、2026年4月18日（土）～5月17日（日）の期間に、25年ぶりに修理を行った国宝「上杉本 洛中洛外図屏風」を展示します。

詳細を見る :https://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/145kawanakajima.html

「上杉本 洛中洛外図屏風」とは

国宝 上杉本洛中洛外図屏風（右隻）

「上杉本 洛中洛外図屏風」は、桃山期を代表する画家である狩野永徳（かのうえいとく）によって描かれたもので、天正2年（1574）、織田信長が友好関係構築のために上杉謙信へ贈ったものと伝わっています。高さはおよそ1ｍ60cm、幅は左右それぞれ約3ｍ70cmで、右隻に東、左隻に西の京都（洛中と洛外）の街並みと四季、そこに暮らす2,500人もの人々の生活風俗が細密描写によって活き活きと表現されています。洛中洛外図屏風は江戸時代に流行し、100点以上が現存していますが、上杉本と呼ばれる上杉家伝来のこの屏風は、その中でも初期のものであり、保存状態も良好です。平成7年には国宝に指定されました。

屏風の修理について

屏風は平成11年・12年に大規模な修理を行いましたが、それから25年以上が経過し、経年により絵具層の剥離やひび割れが見られるようになったため、令和7年度に「ガバメントクラウドファンディング(R)」を活用した修理を行いました。

修理前：絵具層の剥離修理後：絵具層の剥離

修理は文化財修理技術者の手によって、絵具がはがれている部分には筆を使って膠(にかわ)を入れて乾かし、本紙が浮き上がっている部分には新糊（小麦澱粉糊）を注入して乾かすといった、丁寧で細かな作業が繰り返し行われました。

作業写真：膠を筆で差し入れる作業写真：膠を差し入れ後、重しを乗せて乾かす

修理完了までの期間はおよそ6か月。技術者は日々屏風に向き合い、修理を行いました。次の20年、30年につなげていきたいという思いを、ぜひ間近で感じてください。

開催概要

- 企画展名：開館25周年記念特別展『上杉謙信と川中島合戦』- 会場：米沢市上杉博物館 企画展示室- 〇日時：2027年4月18日（土）～2027年6月21日（日）※国宝 上杉本洛中洛外図屏風の展示期間は5月17日（日）までです。- 料金：大人 800円（640円）、高校・大学生 500円（400円）、小・中学生 300円（240円）※( )内は20名以上の団体料金です。

本件に関するお問い合わせ

米沢市観光文化スポーツ部文化課文化財担当

電話：0238-22-5111

MAIL：bunkazai-t@city.yonezawa.lg.jp

FAX：0238-21-6020