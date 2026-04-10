デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：市川聡、以下 DIT)、DAIKO XTECH株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：松山晃一郎、以下DXT)、DXTグループ会社である株式会社ディアンド(本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：信藤哲也、以下D&)は2025年11月より北海道北斗市において、「浮流型IoTデバイスを活用した下水管路内AI画像診断による実証実験」を実施してまいりました。

このたび、本プロジェクトの成果を広く共有するための成果発表会を2026年4月27日(月)に開催いたします。





下水管路内AI画像診断の実証実験成果発表会





■成果発表会 概要

日時 ： 2026年4月27日(月) 15時00分～

開催形式 ： オンライン開催

※報道関係者に限り、会場での参加も可能です。

会場参加をご希望の方は、事前にお問い合わせください。

参加費 ： 無料(事前登録制)

参加申込フォーム： https://www.daiko-xtech.co.jp/event/2151-seminar/









■成果発表会の目的

現在、全国的な下水管路の老朽化に伴い、道路陥没などの重大事故につながるおそれが指摘されています。特に、人による目視点検が困難な小口径下水管路では、効率的・安全な調査手法の確立が自治体・企業にとって喫緊の課題です。

本発表会では、実地での「運用性検証(現場での運用)」「技術的検証(AI画像診断)」から得られた成果として、AIによる劣化判定の精度や実証データを交え、最新事例をご報告いたします。









【会社概要】

社名 ： デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社

上場市場 ： 東証プライム(証券コード 3916)

本社所在地： 東京都中央区八丁堀 4-5-4 FORECAST 桜橋5階

代表者 ： 代表取締役社長執行役員 市川聡

設立 ： 2002年1月4日

資本金 ： 4億53百万円(2025年6月末時点)

URL ： https://www.ditgroup.jp/

事業内容 ： ソフトウェア開発事業





社名 ： DAIKO XTECH株式会社

上場市場 ： 東証スタンダード(証券コード 8023)

本社所在地： 東京都新宿区揚場町2-1 軽子坂MNビル

代表者 ： 代表取締役社長CEO 松山晃一郎

設立 ： 1953年12月1日

資本金 ： 19億69百万円(2025年3月末時点)

URL ： https://www.daiko-xtech.co.jp/

事業内容 ： ITインフラ構築からシステム開発・運用まで、

企業のデジタル変革を支える総合ITソリューション事業





社名 ： 株式会社ディアンド

本社所在地： 東京都新宿区揚場町2-1 軽子坂MNビル

代表者 ： 代表取締役社長CEO 信藤哲也

設立 ： 2012年9月3日

資本金 ： 32百万円(2025年3月末時点)

URL ： https://d-and.jp/

事業内容 ： IoT/DX(ハードウェア・ソフトウェア・通信)製品の製作、実証実験、

技術・ITコンサルティング









【本件に関するお問い合わせ】

デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社

〒041-1242 北海道北斗市市渡1-7-5 テテ・ホクト2F

TEL ： 03-6311-6520(担当：DXビジネス事業部)

E-mail： doki.kohei@ditgroup.jp