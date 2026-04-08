＜国内限定数120本＞ドイツ高級筆記具ブランド【ペリカン】螺鈿万年筆「星屑（Stardust）」4月24日発売

ペリカン日本株式会社

ペリカンの限定螺鈿万年筆。それは185年以上の伝統と技術を誇るドイツペリカン社のクラフトマンシップと、日本が世界に誇る伝統工芸の最高峰の技術が見事に調和した作品で、その美しさと技術は世界中で高い評価を得ています。限定螺鈿万年筆「星屑」を手掛けるのは石川県加賀蒔絵師集団「宝舟会」。加賀市山中温泉を拠点に活動する蒔絵師「山崎夢舟」氏が代表を務める蒔絵師集団で、過去のペリカン螺鈿万年筆も手掛けています。

ペリカン螺鈿限定万年筆Ｍ1000「星屑」を作製する最初のステップでは、日本の上質な漆で表面に夜空のような深い黒を表現します。特殊な技法で砕いた3種類の鮑貝を、黒漆の上にストライプ状に蒔き付けるため、蒔絵に用いる『粉筒（ふんづつ）』という道具を使って丁寧に施します。その後、表面の塗装と磨きの工程を、時間をかけて何度も繰り返し、深みと艶のある美しい仕上がりへと導きます。螺鈿加工が施されたこの作品は、万年筆全体がまるで静かな夜空に舞い散る星屑を閉じ込めたかのように光を受けて幻想的な輝きを放ち、華やかで奥行きのある表情を魅せます。

夜空に散りばめられた無数の星屑が、静かにきらめきを放つ様はまるで夢の欠片が瞬いているかのようです。その煌めきは心に柔らかな光を灯し、小さな宇宙が手のひらに宿ったかのよう。儚くも美しい星屑の輝きをイメージしたペリカン螺鈿限定万年筆Ｍ1000「星屑」は日本国内120本の限定販売です。作品には作者である「宝舟会」の署名と限定番号が一つ一つ丁寧に蒔絵技法で描き込まれています。

ペリカン社の豊富な製品ラインナップ、ブランドの歴史と伝統、お取り扱い店、お問い合わせ先など、様々な情報は公式サイトhttps://www.pelikan-passion.com/int/をご覧ください。

商品名

ペリカン限定蒔絵万年筆 「星屑（Stardust）」

税込価格

\429,000

世界限定本数

400本

日本国内限定本数

120本

発売日（一部店舗を除く）

2026年４月24日

取扱店舗

全国の百貨店および筆記具専門店など