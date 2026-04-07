後ろ姿でも魅せる、次世代のゴルフスタイル。 ゴルフ５限定「renoma golf Base Series」から待望の2026年春夏コレクション登場

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、「renoma golf Base Series(レノマゴルフ ベースシリーズ)」の2026年春夏コレクションを全国のゴルフ５および公式オンラインストアにて順次発売いたします。

今シーズンは、前後両面に大胆なグラフィックや切り替えを配したトップスを中心に、軽やかなナイロン素材のアウターやボトムス、トータルコーディネートを完成させる小物類まで幅広くラインナップ。「後ろ姿」が注目されるゴルフの特性を捉え、どの角度から見ても洗練されたストリート感漂うスタイルを提案します。

■renoma golf「Base Series」とは

「renoma golf」は、スタイリスト・フォトグラファー・クリエイティブディレクターなど、多彩な分野で活躍する熊谷隆志氏がディレクターを務めるゴルフブランド。ファッション性とパフォーマンス性を兼ね備えたアイテムを提案しています。

その中でも「Base Series」は、2025年春にスタートしたライン。軽量で機能的な素材使いと、ブランドらしいミニマルで洗練されたデザインを特徴とし、練習場からラウンド、さらには日常までシームレスに着用できる汎用性の高さが支持を集めています。

なお本シリーズはゴルフ５限定コレクションとして展開されており、実店舗で手に取ってご覧いただけるのは全国のゴルフ５のみとなります。(※renoma公式オンラインストアでも販売)

■2026年春夏コレクションについて

2026年春夏の「Base Series」は、ブランドの核である「ミニマリズム」と「ストリートエッセンス」をさらに深化させました。 特に注目すべきは、フロントだけでなくバックプリントや切り替えデザインにこだわり抜いたプロダクト。スイング時や歩行時など、あらゆる角度から見た際のインパクトを追求しています。素材面では春夏シーズンを快適に過ごすための吸汗速乾性やストレッチ性を備えつつ、日常のライフスタイルウェアとしても通用するクオリティを実現しました。

カラーはシックなモノトーンやベージュを基調としながらも、タイポグラフィやバイカラーの切り替えによって、既存のゴルフウェアにはない「renoma PARIS」らしいエスプリとストリート感を融合させています。

【renoma golf Base Series 2026年春夏コレクション 特集ページ】

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=g0000537&sort=5(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=g0000537&sort=5)

■2026年春夏コレクション ラインナップ

【トップス：360度映える主役級デザイン】

【アウター：春夏のレイヤリングを最適化】

【ボトムス：軽快なパフォーマンスをサポート】

【小物：スタイルを完成させるエッセンス】

■着用イメージ

【店舗詳細】

各商品は、全国のゴルフ５対象店舗および公式オンラインストアにて販売。実店舗で手に取ってご覧いただけるのはゴルフ５のみとなっております。

・ゴルフ５店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/?g=3,5

・renoma golf取扱い店舗一覧(PDF)：https://store.alpen-group.jp/golf5/fitting/renoma/img/renomagolf_store_list.pdf

・公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/golf5/CSfGolfTop.jsp

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営