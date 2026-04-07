『ディズニー ピクセルRPG』1.5th アニバーサリーイベントがスタート！受信トレイ

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社アニバーサリーイベントを遊ぶ！ :http://goe.bz/20260407prpgpt01

「iOS」および「Android(TM)」端末向けに好評配信中のスマートフォン向けRPG『ディズニー ピクセルRPG』では、2026年4月7日（火）にサービス開始より1.5周年を迎えました。これを記念して、期間限定のイベントやキャンペーンを開催いたします。

『ディズニー ピクセルRPG』1.5th アニバーサリーキービジュアル

https://x.com/PixelRPG_jp/status/2041426430479962480

本日より、期間中にログインするだけで、最大7,000個のブルークリスタルがもらえるログインボーナスをはじめ、「1.5thアニバーサリーガチャチケット」が累計100枚獲得できるミッションなど、さまざまなイベントを実施いたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2094_1_f05941eb570bc2d64946f0f97adf69e3.jpg?v=202604070651 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2094_2_cf6d5209cc887a8de70b91f9bbea21d1.jpg?v=202604070651 ]

■期間限定のステージイベントや、新キャラクターの期間限定ガチャが登場！

「さすらいの剣士 ミッキーマウス EX」「情報通の町娘 ミニーマウス EX」

https://x.com/pixelrpg_jp/status/2041428320320188448

期間限定イベント「Rescue Signal：ミッキー＆フレンズ 世直し剣士の放浪記」を開催いたします。ステージクリア、またはボス討伐で獲得したRSポイントはゲーム内の交換所で、イベントキャラクター「いじわる悪代官 ピート」をはじめとする、さまざまな報酬と交換できます。

今回よりプレイヤー全員で協力して達成する「協力ミッション」が登場します。プレイヤー全員でボスを倒し続けるとゲージがたまり、「ボーナスエネミー」が出現します。「ボーナスエネミー」を倒して、より多くの報酬を獲得しましょう。

あわせて、新キャラクター「さすらいの剣士 ミッキーマウス EX」、「情報通の町娘 ミニーマウス EX」がラインナップされた期間限定ガチャも開催いたします。どちらのキャラクターも、バトルでの活躍はもちろん「ステージクリア時の獲得RSポイントを増加させる」という、本イベント期間限定のアビリティを持ったキャラクターとなっています。ぜひお見逃しなく！

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2094_3_742682f74e489390b2557a0b3dfbb8e7.jpg?v=202604070651 ]

■「Rescue Signal」協力ミッション追加記念！1.5thアニバーサリーガチャチケットプレゼントキャンペーン開催！

「Rescue Signal」協力ミッション追加記念！1.5thアニバーサリーガチャチケットプレゼントキャンペーン！

https://x.com/pixelrpg_jp/status/2041429575511781600



協力ミッションの追加を記念して、特別なガチャチケットがもらえるプレゼントキャンペーンを開催します。期間中に対象の協力ミッションを達成すると、通常のミッション報酬とは別に、ユーザーの皆様へもれなく「1.5thアニバーサリーガチャチケット×10」をプレゼントいたします。

【対象の協力ミッション】「RSのいずれかのボスもしくはBONUS ENEMYを500,000回倒そう」

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2094_4_93e4f7ac665e8826383a818b47197969.jpg?v=202604070651 ]

■抽選で5,000円分のギフトカードが当たる！1.5th アニバーサリーWチャンスキャンペーン！第1弾を開催！

https://x.com/PixelRPG_jp/status/2041435868196749751

抽選で5,000円分のギフトカードが当たる「1.5th アニバーサリーWチャンスキャンペーン！第1弾」を開催いたします。公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストでご応募いただける他、ゲーム内の専用フォームからもご応募いただけます。皆様、ぜひ奮ってご参加ください。

1.5th アニバーサリーWチャンスキャンペーン！第1弾[表5: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2094_5_5f136635729ba81663ea27457644c3b0.jpg?v=202604070651 ]

※景品の発送は、日本国内に限らせていただきます。

※詳細は公式Xまたはゲーム内お知らせをご確認ください。

■プレミアムセレクトチケット（1.5周年）プレゼントキャンペーン開催！

プレミアムセレクトチケット（1.5周年）プレゼントキャンペーン！

https://x.com/pixelrpg_jp/status/2041434587738538158

1.5周年を記念して、「プレミアムセレクトチケットA（1.5周年）」または「プレミアムセレクトチケットB（1.5周年）」が抽選で20名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催します。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2094_6_da6de83a0dd418a278c8ea2754d4d319.jpg?v=202604070651 ]

この他、アンケートへの回答でプレミアムガチャチケットがもらえる「1.5th アニバーサリープレイヤーアンケート」も実施しております。ぜひ、皆様のご意見をお寄せください。

※各種詳細はゲーム内にてご確認ください。

ディズニー ピクセルRPGをプレイ！ :http://goe.bz/20260407prpgpt01『ディズニー ピクセルRPG』基本情報

タイトル： ディズニー ピクセルRPG

ジャンル： RPG

対応機種： iOS 17.0以降 / Android 9.0以降

※必要メモリ：4.0GB以上

対応言語： 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、

スペイン語、韓国語、中国語（繁体字）

配信地域： 日本、韓国、香港、台湾、マカオ、アメリカ、

カナダ、オーストラリア、イギリス、フランス、

イタリア、ドイツ、スペイン、マレーシア、

フィリピン、タイ、シンガポール、インドネシア

その他31の国と地域にて配信中

アプリアイコン

配信開始日： 2024年10月7日（月）

価格： 基本プレイ無料 （ゲーム内課金あり）

公式サイト： https://d-rpg.com/

運営： ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

コピーライト表記：

(C) Disney. (C) Disney/Pixar. Published by GungHo Online Entertainment, Inc.

※上記【基本情報】は国内サービスの情報です。

※ゲーム内画像は開発中のものです。予告なく変更する場合がございます。

※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。