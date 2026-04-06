NB-IoT超音波水道メーターの世界市場2026年、グローバル市場規模（口径40mm以下、40mm～300mm、300mm以上）・分析レポートを発表
2026年4月6日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「NB-IoT超音波水道メーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、NB-IoT超音波水道メーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、NB-IoT超音波水道メーター市場の現状および将来動向を包括的に分析したものです。
2024年の市場規模は342百万ドルと評価され、2031年には544百万ドルへ拡大し、年平均成長率6.9%で推移すると予測されています。本市場は政策動向や国際的な制度変化、供給網の安定性などの影響を受けながら、地域ごとに異なる成長傾向を示しています。
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市場概要
NB-IoT超音波水道メーターは、狭帯域通信技術を活用して水使用量データを無線で送信するスマートメーターです。超音波技術により高精度な流量測定が可能であり、リアルタイムでのデータ収集と管理を実現します。これにより、正確な料金計算や効率的な水資源管理が可能となり、都市インフラの高度化に寄与します。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせて市場を多角的に評価しています。地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場規模、販売数量、平均販売価格を分析し、2020年から2031年までの推移と将来予測を提示しています。
また、需給動向や競争環境、市場成長要因についても詳細に検討されています。
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競争環境
市場にはKamstrup、Zenner、Sagemcom、Iskraemeco Group、Badger Meter、Pietro Fiorentini、Diehl Group、Arad Group、Xylem、Itronなどの企業が参入しています。これらの企業は技術力、製品性能、通信機能、地域展開などの面で競争しており、市場シェアや収益構造に関する比較分析が行われています。
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市場セグメント
市場は製品タイプ別に口径40ミリ未満、40ミリから300ミリ、300ミリ以上に分類されます。
また用途別には住宅用、産業用、商業用に分かれ、それぞれ異なる需要特性を持っています。このような分類により、各分野における市場機会や成長動向を明確に把握することが可能です。
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地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象となっています。特にアジア太平洋地域ではスマートシティ構想の進展やインフラ投資の増加により需要が拡大しており、市場成長の中心的役割を担っています。一方で、各地域の政策や通信インフラ整備状況が市場動向に影響を与えています。
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市場動向と成長要因
市場の成長要因としては、スマートシティの推進、水資源管理の高度化、通信ネットワークの拡充などが挙げられます。
また、データ解析技術の進展により漏水検知や運用最適化が可能となり、付加価値の高いサービスが提供されています。一方で、セキュリティ対策や導入コストが課題となる可能性があります。
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サプライチェーンと結論
本レポートでは、原材料供給や主要サプライヤー、産業チェーン構造についても分析されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「NB-IoT超音波水道メーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、NB-IoT超音波水道メーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、NB-IoT超音波水道メーター市場の現状および将来動向を包括的に分析したものです。
2024年の市場規模は342百万ドルと評価され、2031年には544百万ドルへ拡大し、年平均成長率6.9%で推移すると予測されています。本市場は政策動向や国際的な制度変化、供給網の安定性などの影響を受けながら、地域ごとに異なる成長傾向を示しています。
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市場概要
NB-IoT超音波水道メーターは、狭帯域通信技術を活用して水使用量データを無線で送信するスマートメーターです。超音波技術により高精度な流量測定が可能であり、リアルタイムでのデータ収集と管理を実現します。これにより、正確な料金計算や効率的な水資源管理が可能となり、都市インフラの高度化に寄与します。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせて市場を多角的に評価しています。地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場規模、販売数量、平均販売価格を分析し、2020年から2031年までの推移と将来予測を提示しています。
また、需給動向や競争環境、市場成長要因についても詳細に検討されています。
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競争環境
市場にはKamstrup、Zenner、Sagemcom、Iskraemeco Group、Badger Meter、Pietro Fiorentini、Diehl Group、Arad Group、Xylem、Itronなどの企業が参入しています。これらの企業は技術力、製品性能、通信機能、地域展開などの面で競争しており、市場シェアや収益構造に関する比較分析が行われています。
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市場セグメント
市場は製品タイプ別に口径40ミリ未満、40ミリから300ミリ、300ミリ以上に分類されます。
また用途別には住宅用、産業用、商業用に分かれ、それぞれ異なる需要特性を持っています。このような分類により、各分野における市場機会や成長動向を明確に把握することが可能です。
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地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象となっています。特にアジア太平洋地域ではスマートシティ構想の進展やインフラ投資の増加により需要が拡大しており、市場成長の中心的役割を担っています。一方で、各地域の政策や通信インフラ整備状況が市場動向に影響を与えています。
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市場動向と成長要因
市場の成長要因としては、スマートシティの推進、水資源管理の高度化、通信ネットワークの拡充などが挙げられます。
また、データ解析技術の進展により漏水検知や運用最適化が可能となり、付加価値の高いサービスが提供されています。一方で、セキュリティ対策や導入コストが課題となる可能性があります。
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サプライチェーンと結論
本レポートでは、原材料供給や主要サプライヤー、産業チェーン構造についても分析されています。