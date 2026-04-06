ランチは「日によって異なる」が4割超で最多、物価高でも“変化なし” 8,360人に聞いてみた【SEO・AIO時代に効く一次データ・アンケート調査受託】
株式会社メディアシークは、累計3,600万DL超のQR/バーコードリーダーアプリ「アイコニット（ICONIT）」内で、アプリユーザーに毎日アンケートを実施する「アイコニット・リサーチ」を運営しています。
近年は検索結果の変化や生成AIの普及により、情報の信頼性を裏づける根拠がこれまで以上に重視されています。そこで注目されているのが「一次データ」です。一次データとは、他社のまとめや推測ではなく、自社が直接集めたり検証したりして得たデータのことで、アンケート結果やユーザーの利用実態データ、検証データなどが含まれます。
一次データは、記事・プレスリリース・営業資料の説得力を高め、SEOでの差別化だけでなく、AIO/LLMO（AI最適化）においても引用・参照されやすい根拠として活用できます。
アイコニット・リサーチでは、企業・団体向けにアンケート調査の受託を行っており、設問設計から回収、集計・レポート作成までご相談いただけます。
本リリースでは、8360名に実施した「平日ランチと物価上昇の影響」に関する意識調査結果をお知らせします。
アンケート調査受託の対応範囲
- 回収方法：アイコニット アプリ内アンケート
- 回収スピード：1日最大1万件程度の回答回収も可能
- 対象：アイコニットユーザー（属性指定の可否は案件により応相談）
- 設問：単一選択、複数選択など
- 納品：ローデータ、単純集計、クロス集計、グラフ化など（ご要望に応じて）
- 活用シーン例：新商品コンセプト検証、広告表現AB比較、価格感調査、購入実態調査、ブランド想起調査、記事コンテンツ・番組コンテンツ制作 など
一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。
アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓
https://www.iconit.jp/iconit-research/(https://www.iconit.jp/iconit-research/)
調査結果トピックス
- 平日ランチは「日によって異なる」が42.5％で最多、固定化されない柔軟なスタイルが主流
- 物価上昇の影響は「特に変わらない」が最多で、節約派と二極化の傾向
- ランチ情報は「特に探さない」が半数以上、SNSより受動的な行動が目立つ
（数値は四捨五入のため合計が100％にならない場合があります）
アンケート結果
■ 設問1：平日のランチはどのタイプが最も多いですか
- 日によって異なる（特に決まっていない）：42.5％
- お弁当を持参することが多い：24.8％
- コンビニやスーパーで購入することが多い：14.7％
- 外食（飲食店）が多い：7.7％
- 社員食堂・学食を利用することが多い：7.4％
- デリバリーを利用することが多い：3.0％
■設問2：物価上昇の影響で、ランチにかける金額や内容を変えましたか
- 特に変わらない
- かなり節約するようになった
- やや節約するようになった
- 以前よりお金をかけるようになった
- 以前より少しお金をかけるようになった
■設問3：月に1回以上「ご褒美ランチ」をしますか。
- まったくしない
- あまりしない
- ときどきする
- よくする
■設問4：ランチで重視することを教えてください。（複数選択可）
- 価格の安さ
- 味
- ボリューム
- 特にこだわりはない
- 栄養バランス
- 時短・手軽さ・会社からの近さ
- ご褒美・気分転換
- 美容・健康（低糖質・高たんぱくなど）
- その他
- SNS映え
■設問5：ランチ情報はどこで得ることが多いですか。（複数選択可）
- 特に探さない
- 友人・知人
- 口コミサイト
- テレビ・雑誌
- その他
- YouTube
- TikTok
※回答者属性、その他詳細なデータ等についてご質問のある方はinfo@iconit.jpまでご連絡ください
アンケート調査受託のご案内
アイコニット・リサーチでは、アプリ内アンケートでクイックに回答を集めたい企業・団体向けに、アンケート調査の受託を行っています。1日で最大1万人ほどの回答を集めることができるサービスです。
一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。
アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓
https://www.iconit.jp/iconit-research/(https://www.iconit.jp/iconit-research/)
調査概要
調査概要調査方法：QR/バーコードリーダー・アイコニット アプリ内アンケートコーナーにて実施
実施時期：2026年3月7日
有効回答者数：8360名
注記：表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入
出典表記：アイコニット・リサーチ 調べ
QR/バーコードリーダー・アイコニットについて
累計3,600万ダウンロード超の定番アプリ。自社開発のバーコードリーダーエンジン Camreader を実装し、速く正確な読み取り機能を提供。楽天ポイントなど複数ポイントサービス連携により、ポイ活ユーザーにも利用されています。
アイコニット・リサーチについて
アイコニットユーザーを対象に毎日実施しているアンケートリサーチ。1日で1万人ほどの回答をクイックに集めることができるサービスです。
一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。
アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓
https://www.iconit.jp/iconit-research/(https://www.iconit.jp/iconit-research/)