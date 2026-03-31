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公式ホームページhttps://x.com/You1Project

去年大好評で終わった朗読劇、はぐれ刑事の登山譚を今回は単発ながら、奏音乃音さんからばしゃさんを迎え入れて上演いたします。他のキャストも曲者揃いばかり、中には18歳の新鋭もいらっしゃいます。今回は劇の前にライブもつけてます。劇中もＳＯＵＬＴＹＦＲＯＧさんによる生演奏でお届けするので、満足度間違いなしです！！

あらすじ

地獄の山。通称でそう呼ばれている山がある。迷いの森、血の池、針山崖、滾る滝、極寒の洞窟、難航不落と謳われるその山に挑戦する猛者がいた。光来この地獄の山の攻略地図を作るのが夢だという、登山家だ。そしてもう一人、日向この山に住むと言われる難事件の犯人を追う刑事だ。難事件それは、日向が幼少期に体験した事件だった。唐突に訪れた殺戮。親の殺害現場。そう、日向は強盗殺人の被害者だったのだ。齢10歳で訪れたその衝撃的な出来事を、刑事になった今、解決しようというのだ。情報は集めた。犯人はこの山に住んでいる。1週間の長期休暇を取り、いざ犯人探しの旅へ。物語は、日向が迷いの森で迷っているところに光来たち一行が来て話が始まる。

団体概要

You1プロジェクトは、舞台演劇を中心に、朗読劇や映画企画など多彩なエンターテインメントをお届けする団体です。2018年にＹｏｕ１プロジェクトとして発足しました。「貴方が（1番に）輝く未来を」をコンセプトに私たちは、創造性あふれる舞台作品や心を動かす朗読劇を通して、観る人の心に響く体験を提供していきます。プロフェッショナルなキャストとスタッフが一丸となり、質の高い作品作りに取り組んでいます。

公演概要

You1プロジェクト『はぐれ刑事の登山譚』公演日：2026年5月17日 (日)会場：中目黒SPARKJOY（東京都目黒区上目黒１丁目５－１０中目黒マンションB12）■出演者桃丞優綰よこ深文大島りお生演奏soultyfrog音楽ライヴ ばしゃ■スタッフプロデューサー・脚本・演出 桃丞優綰■公演スケジュール2026年5月17日 (日)12:00 開演※開場は開演の30分前※上演時間：約2時間■チケット料金自由席：4,600円（税込）※ドリンク代込み

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