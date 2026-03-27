BICO・GHI株式会社が展開する金きゃらじゃぱんでは、1976年4月6日に放送開始して、今年2026年に50周年を迎える『UFO戦士ダイアポロン』の純金、シルバー製商品を放送開始日と同日の4月6日(月)に、発売いたします。





■販売サイト： https://www.kinchara.jp/view/page/ufo-diapolon





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■商品紹介

【受注生産・限定100体】UFO戦士ダイアポロン 純金立像 1g





【受注生産・限定100体】UFO戦士ダイアポロン純金立像1g商品画像1

【受注生産・限定100体】UFO戦士ダイアポロン純金立像1g商品画像2

【受注生産・限定100体】UFO戦士ダイアポロン純金立像1g商品画像3





堂々とした立ち姿のダイアポロンが純金立像となりました。そのサイズは驚きの約1cm。

1/12,000スケールで再現された、職人技が光るこだわりのコレクション。





価格 ：99,000円(税込)

製品素材 ：純金(K24 99.99％)

サイズ ：約1cm

重量 ：1g

セット内容 ：純金立像、アクリルケース

特典 ：オリジナルケース付きルーペをプレゼント(倍率3.5倍)

特記事項 ：限定100体 / 完全受注生産





【受注生産・限定500体】UFO戦士ダイアポロン シルバー立像





【受注生産・限定500体】UFO戦士ダイアポロンシルバー立像商品画像1

【受注生産・限定500体】UFO戦士ダイアポロンシルバー立像商品画像2

【受注生産・限定500体】UFO戦士ダイアポロンシルバー立像商品画像3





純金立像よりもサイズアップした1/3,000スケールで、より精巧にディテールを表現。

存在感あるボリュームでありながら、より手に取りやすい価格帯を実現しました。





価格 ：50,000円(税込)

製品素材 ：シルバー(SV925)

サイズ ：約3.8cm

重量 ：26g

セット内容 ：シルバー立像、アクリルケース

特典 ：オリジナルケース付きルーペをプレゼント(倍率3.5倍)

特記事項 ：限定500体 / 完全受注生産





【特典】

純金立像もしくはシルバー立像を1体ご購入ごとに、オリジナルケース付きルーペをプレゼント！





オリジナルケース付きルーペ特典画像





【受注生産・限定10セット】UFO戦士ダイアポロン 純金カード 0.5g

50th メモリアルコンプリートセット -ディスプレイケース付-





純金カードコンプリートセットオリジナルディスプレイケース商品画像

コンプリートケースパッケージ商品画像





放送開始から半世紀。

当時のメインビジュアルや設定資料をもとに制作された純金カード3種を、オリジナルディスプレイケースで楽しめる50周年記念メモリアルコンプリートセットが登場。

各カードには50周年記念ロゴとシリアルナンバー入りで、

シリアルナンバーは「1/50」から「10/50」のいずれかで3種とも同じナンバーで揃った商品です。

オリジナルディスプレイケースは純金の黄金色を際立たせるブルーベースで、『UFO戦士ダイアポロン』から連想される宇宙をテーマに作成しています。

本セットは合計10セットの限定販売。





価格 ： 198,000円(税込)

製品素材 ： 純金(K24 99.99％)

サイズ ： 純金カード 86mm×54mm

ディスプレイケース 182mm×257mm

パッケージ 288mm × 200mm

カード重量： 0.5g

セット内容： 純金カード3種、オリジナルディスプレイケース、専用桐箱ケース

特記事項 ： 限定10セット/ 完全受注生産/シリアルナンバー入り





【受注生産・限定40枚】UFO戦士ダイアポロン 純金カード 0.5g 全3種





【受注生産・限定40枚】UFO戦士ダイアポロン純金カードキービジュアル0.5g商品画像

【受注生産・限定40枚】UFO戦士ダイアポロン純金カード設定資料-1-0.5g商品画像

【受注生産・限定40枚】UFO戦士ダイアポロン純金カード設定資料-2-0.5g商品画像





純金カードは1種類ずつでの購入も可能。

メインビジュアルや設定資料を使用したデザイン3種類をご用意しました。





価格 ：77,000円(税込)

製品素材 ：純金(K24 99.99％)

カードサイズ ：86mm×54mm

カード重量 ：0.5g

セット内容 ：純金カード、専用桐箱ケース

特記事項 ：限定各50枚(※コンプリートセットの10セットを含む)/

完全受注生産/シリアルナンバー入り





純金カード3種類





■作品内容

1976年にTBS系で放送され、今年2026年に50周年を迎えた「巨大ロボット」アニメ。

3体のロボットが合体した「巨大ロボット」と人間の主人公が一体化する『合身(合体＋変身)』は本作品のみに見られる、唯一無二の設定である。

巨大ロボット「ダイアポロン」が、地球侵略を目論むダザーン総統を倒すために立ち向かう！





■販売サイト： https://www.kinchara.jp/view/page/ufo-diapolon





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