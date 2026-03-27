BICO・GHI株式会社が展開する金きゃらじゃぱんでは、1976年4月6日に放送開始して、今年2026年に50周年を迎える『UFO戦士ダイアポロン』の純金、シルバー製商品を放送開始日と同日の4月6日(月)に、発売いたします。


■販売サイト： https://www.kinchara.jp/view/page/ufo-diapolon


商品バナー


■商品紹介

【受注生産・限定100体】UFO戦士ダイアポロン 純金立像 1g


【受注生産・限定100体】UFO戦士ダイアポロン純金立像1g商品画像1

【受注生産・限定100体】UFO戦士ダイアポロン純金立像1g商品画像2

【受注生産・限定100体】UFO戦士ダイアポロン純金立像1g商品画像3


堂々とした立ち姿のダイアポロンが純金立像となりました。そのサイズは驚きの約1cm。

1/12,000スケールで再現された、職人技が光るこだわりのコレクション。


価格　　　　　：99,000円(税込)

製品素材　　　：純金(K24 99.99％)

サイズ　　　　：約1cm

重量　　　　　：1g

セット内容　　：純金立像、アクリルケース

特典　　　　　：オリジナルケース付きルーペをプレゼント(倍率3.5倍)

特記事項　　　：限定100体 / 完全受注生産


【受注生産・限定500体】UFO戦士ダイアポロン シルバー立像


【受注生産・限定500体】UFO戦士ダイアポロンシルバー立像商品画像1

【受注生産・限定500体】UFO戦士ダイアポロンシルバー立像商品画像2

【受注生産・限定500体】UFO戦士ダイアポロンシルバー立像商品画像3


純金立像よりもサイズアップした1/3,000スケールで、より精巧にディテールを表現。

存在感あるボリュームでありながら、より手に取りやすい価格帯を実現しました。


価格　　　　　：50,000円(税込)

製品素材　　　：シルバー(SV925)

サイズ　　　　：約3.8cm

重量　　　　　：26g

セット内容　　：シルバー立像、アクリルケース

特典　　　　　：オリジナルケース付きルーペをプレゼント(倍率3.5倍)

特記事項　　　：限定500体 / 完全受注生産


【特典】

純金立像もしくはシルバー立像を1体ご購入ごとに、オリジナルケース付きルーペをプレゼント！


オリジナルケース付きルーペ特典画像


【受注生産・限定10セット】UFO戦士ダイアポロン 純金カード 0.5g

50th メモリアルコンプリートセット -ディスプレイケース付-


純金カードコンプリートセットオリジナルディスプレイケース商品画像

コンプリートケースパッケージ商品画像


放送開始から半世紀。

当時のメインビジュアルや設定資料をもとに制作された純金カード3種を、オリジナルディスプレイケースで楽しめる50周年記念メモリアルコンプリートセットが登場。

各カードには50周年記念ロゴとシリアルナンバー入りで、

シリアルナンバーは「1/50」から「10/50」のいずれかで3種とも同じナンバーで揃った商品です。

オリジナルディスプレイケースは純金の黄金色を際立たせるブルーベースで、『UFO戦士ダイアポロン』から連想される宇宙をテーマに作成しています。

本セットは合計10セットの限定販売。


価格　　　： 198,000円(税込)

製品素材　： 純金(K24 99.99％)

サイズ　　： 純金カード 86mm×54mm

　　　　　　 ディスプレイケース 182mm×257mm

　　　　　　 パッケージ 288mm × 200mm

カード重量： 0.5g

セット内容： 純金カード3種、オリジナルディスプレイケース、専用桐箱ケース

特記事項　： 限定10セット/ 完全受注生産/シリアルナンバー入り


【受注生産・限定40枚】UFO戦士ダイアポロン 純金カード 0.5g 全3種


【受注生産・限定40枚】UFO戦士ダイアポロン純金カードキービジュアル0.5g商品画像

【受注生産・限定40枚】UFO戦士ダイアポロン純金カード設定資料-1-0.5g商品画像

【受注生産・限定40枚】UFO戦士ダイアポロン純金カード設定資料-2-0.5g商品画像


純金カードは1種類ずつでの購入も可能。

メインビジュアルや設定資料を使用したデザイン3種類をご用意しました。


価格　　　　　：77,000円(税込)

製品素材　　　：純金(K24 99.99％)

カードサイズ　：86mm×54mm

カード重量　　：0.5g

セット内容　　：純金カード、専用桐箱ケース

特記事項　　　：限定各50枚(※コンプリートセットの10セットを含む)/

　　　　　　　　完全受注生産/シリアルナンバー入り


純金カード3種類


■作品内容

1976年にTBS系で放送され、今年2026年に50周年を迎えた「巨大ロボット」アニメ。

3体のロボットが合体した「巨大ロボット」と人間の主人公が一体化する『合身(合体＋変身)』は本作品のみに見られる、唯一無二の設定である。

巨大ロボット「ダイアポロン」が、地球侵略を目論むダザーン総統を倒すために立ち向かう！


■販売サイト： https://www.kinchara.jp/view/page/ufo-diapolon


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