日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「ランドセル」についてのアンケートを実施しました。入学準備のなかでも、大きな買い物のひとつとなるランドセル。近年は物価高の影響もあり、ランドセルの価格が上昇する一方、早期割引や型落ち品、自治体からの支給など選択肢も多様化しています。そこで子育て情報メディア「ママスタセレクト」では、「お子さんのランドセルはいくらで購入しましたか？」をテーマにアンケートを実施しました。選択肢に「1円以上5万円未満」「5万円以上10万円未満」「10万円以上」「その他（リュック・お下がり・支給など）」の4つを設定。1,000人を超えるママたちから回答が寄せられ、価格帯の実情や購入の決め手が明らかになりました。【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1540278

＜ランドセルの購入価格、主流は？＞

アンケートの結果、ランドセル購入の価格帯は、「5万円以上10万円未満」が最多で、約60％でした。5万円未満に抑えた家庭は約30％と一定数存在。さらに10万円以上の高価格帯を選ぶ家庭や、ランドセルを購入せず支給・代替バッグを利用するケースもそれぞれ5％程度見られました。

＜5万円未満：30.7％ 早割・型落ち品活用で賢く選択＞

5万円未満を選んだ家庭からは、「早期割引を利用」「型落ちでも十分」「軽さ重視」といった声が目立ちます。情報収集を重ねて価格を抑える一方で保証や品質も妥協しないという、合理的な判断があったことがうかがえます。また将来的にリュックへ切り替えることを見越して、初期費用を抑える判断をした家庭もありました。

＜5～10万円未満：59.8％ 子どもの希望が決め手に＞

最多となった5～10万円未満の層では、「子どもが気に入ったから」という理由が圧倒的。展示会や店舗で実物を見て「これがいい」と即決するなど、最終的な決定権は子どもに委ねる家庭が目立っていました。また軽さや容量といった機能面も重視されています。タブレット端末を持ち運ぶ機会があることも背景にあり、機能面と価格のバランスを取った結果、この価格帯のランドセルが選ばれていました。さらに、「祖父母が購入費用を負担してくれた」という声も少なくありませんでした。入学祝いとしても妥当な価格帯となるようです。

＜10万円以上：4.3％ 品質重視＞

10万円以上を選んだ家庭からは、ブランドや素材、品質へのこだわりが挙げられました。「6年間安心して使えるものを」という考えのもと、耐久性に加えて高級感が重視されています。

＜その他：5.2％ 自治体や企業による支援も＞

近年は行政支援や企業の福利厚生のひとつとして、ランドセルが対象となるケースも見受けられます。約5％の家庭は「自治体からのプレゼント」「企業の福利厚生による支給」などを利用していました。経済的負担を軽減する取り組みとして、喜ばれる声が聞かれました。

＜ランドセル選びは子どもファースト、親は“価格と実用性”の調整役＞

今回の調査でもっとも多く聞かれた「子どもが気に入ったから」という理由からは、6年間毎日使うものだからこそ、背負う本人の気持ちを最優先にしたい--そんな親心が伝わってきます。ランドセル選びは、子どもにとって初めての大きな自己決定の機会になっているのかもしれません。一方で、軽さや容量、保証内容など、実務的な判断は保護者が担っています。その工夫も早期割引の活用や型落ち品の選択、祖父母からの援助など多様です。表向きは“子どもが選んだ”ランドセルでも、その裏では親が価格と機能の最適解を探る--。ランドセル選びは、理想と現実をすり合わせるプロセスともいえるでしょう。価格の多様化が進むなかでも、“子どもが前向きな気持ちで背負うこと”こそが、現代のランドセル選びにおける本質といえそうです。

【アンケート概要】実施期間：2026年2月21日～2026年2月22日（2日間）回答人数：1,095人属性：子どもがいる方、妊娠中の方調査方法：インターネット【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1540278

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