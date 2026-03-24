【調査報告】MyFansの平均収益はどのくらい？収益化で確定申告は必要？売上・振込・税金の実務上の注意点
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MyFans運営サポートおよびMyFans向けSNSアカウントの売買を行う合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、MyFans運用に関する相談傾向をもとに、実務上の悩みについて調査報告として公開いたします。
■ 背景
近年は、XやInstagram、TikTokでフォロワーを獲得し、MyFansへ誘導して収益化する運用モデルが広がっています。一方で、実際に増えている相談は「稼げるか」だけではなく、「いくらから確定申告が必要になるのか」「売上と手取りの違いは何か」「経費はどこまで認められるのか」「振込額と管理画面の数字が違うのはなぜか」といった、収益化後の実務面に関する内容です。
■ 調査概要
本調査は、SNSアカウント売買サービス「アカバイ」に寄せられたMyFans運用、MyFans運営代行、SNSアカウント活用に関する相談内容をもとに、収益化後に多くの人がつまずくポイントを整理したものです(対象期間は2025年1月から2026年2月)実際の相談傾向をもとにした整理であり、統計調査ではありません。
■ 調査結果
（1）会社員の場合、「売上」ではなく「所得」が20万円を超えると確定申告が必要になるケースがある
会社員が副業としてMyFansで収益を得ている場合、売上ではなく、必要経費を差し引いた後の所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要になる場合があります。「売上が20万円以下なら大丈夫」と誤解しているケースが多く、実際には広告費、外注費、通信費、機材費などの経費を差し引いた金額で判断する必要があります。
（2）確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合がある
会社員の場合、所得税の確定申告が不要なケースでも、住民税の申告が必要になる場合があります。この点を知らず、申告を何もしていないという相談も一定数見られました。
（3）収益化後に一番困るのは「税金」より「売上と経費の記録」
税金の金額そのものよりも、「どこまで経費になるのか」「売上と振込額の差をどう管理するか」「領収書や明細をどこまで残すべきか」といった記録管理の段階で止まる人が多い傾向があります。後から数字を追えなくなり、確定申告の直前で整理できなくなるケースが多く見られます。
（4）SNSフォロワーがいる状態から始めた方が、収益化も申告ライン到達も早い
既にフォロワーがいるXアカウントやInstagramアカウントを活用した場合、早い段階で売上が発生し、結果として確定申告が必要になるラインに早く到達するケースも見られました。
■ 考察・まとめ
MyFans運用で実際に多い悩みは、「売上が出た後の管理と確定申告をどうするか」です。特に本業がある方の場合は、副業所得が年間20万円を超えるかどうかが一つの目安になり、専業に近い形で運用している場合は、所得全体で課税対象になるため、より早い段階から売上管理と経費整理が必要になります。MyFansはSNSのフォロワー数や導線設計によって売上が大きく変わるため、SNS基盤のあるアカウントを活用して収益化までの期間を短縮する手法も広がっていますが、その場合は同時に、売上管理、振込確認、税金、確定申告まで含めて準備しておくことが重要です。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp ）は、SNSアカウント及びWebサイトのM&A（売買）プラットフォームです。MyFans運用と相性の良いXアカウントやInstagramアカウントの売買に加え、MyFans運営代行に関する相談にも対応しています。
【会社概要】
● 会社名：合同会社MYASIA Entertainment
● 所在地：東京都
● 事業内容：SNSアカウント及びWebサイトのM&A（売買）プラットフォーム「アカバイ」の運営ほか
● 公式サイト： https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
MyFans運営サポートおよびMyFans向けSNSアカウントの売買を行う合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、MyFans運用に関する相談傾向をもとに、実務上の悩みについて調査報告として公開いたします。
■ 背景
近年は、XやInstagram、TikTokでフォロワーを獲得し、MyFansへ誘導して収益化する運用モデルが広がっています。一方で、実際に増えている相談は「稼げるか」だけではなく、「いくらから確定申告が必要になるのか」「売上と手取りの違いは何か」「経費はどこまで認められるのか」「振込額と管理画面の数字が違うのはなぜか」といった、収益化後の実務面に関する内容です。
■ 調査概要
本調査は、SNSアカウント売買サービス「アカバイ」に寄せられたMyFans運用、MyFans運営代行、SNSアカウント活用に関する相談内容をもとに、収益化後に多くの人がつまずくポイントを整理したものです(対象期間は2025年1月から2026年2月)実際の相談傾向をもとにした整理であり、統計調査ではありません。
■ 調査結果
（1）会社員の場合、「売上」ではなく「所得」が20万円を超えると確定申告が必要になるケースがある
会社員が副業としてMyFansで収益を得ている場合、売上ではなく、必要経費を差し引いた後の所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要になる場合があります。「売上が20万円以下なら大丈夫」と誤解しているケースが多く、実際には広告費、外注費、通信費、機材費などの経費を差し引いた金額で判断する必要があります。
（2）確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合がある
会社員の場合、所得税の確定申告が不要なケースでも、住民税の申告が必要になる場合があります。この点を知らず、申告を何もしていないという相談も一定数見られました。
（3）収益化後に一番困るのは「税金」より「売上と経費の記録」
税金の金額そのものよりも、「どこまで経費になるのか」「売上と振込額の差をどう管理するか」「領収書や明細をどこまで残すべきか」といった記録管理の段階で止まる人が多い傾向があります。後から数字を追えなくなり、確定申告の直前で整理できなくなるケースが多く見られます。
（4）SNSフォロワーがいる状態から始めた方が、収益化も申告ライン到達も早い
既にフォロワーがいるXアカウントやInstagramアカウントを活用した場合、早い段階で売上が発生し、結果として確定申告が必要になるラインに早く到達するケースも見られました。
■ 考察・まとめ
MyFans運用で実際に多い悩みは、「売上が出た後の管理と確定申告をどうするか」です。特に本業がある方の場合は、副業所得が年間20万円を超えるかどうかが一つの目安になり、専業に近い形で運用している場合は、所得全体で課税対象になるため、より早い段階から売上管理と経費整理が必要になります。MyFansはSNSのフォロワー数や導線設計によって売上が大きく変わるため、SNS基盤のあるアカウントを活用して収益化までの期間を短縮する手法も広がっていますが、その場合は同時に、売上管理、振込確認、税金、確定申告まで含めて準備しておくことが重要です。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp ）は、SNSアカウント及びWebサイトのM&A（売買）プラットフォームです。MyFans運用と相性の良いXアカウントやInstagramアカウントの売買に加え、MyFans運営代行に関する相談にも対応しています。
【会社概要】
● 会社名：合同会社MYASIA Entertainment
● 所在地：東京都
● 事業内容：SNSアカウント及びWebサイトのM&A（売買）プラットフォーム「アカバイ」の運営ほか
● 公式サイト： https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
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