株式会社コンカー

出張・経費管理クラウドのリーダーである株式会社コンカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本 蘒生、以下 コンカー）は、国立大学法人山口大学（以下「山口大学」）の経費・予算管理基盤としてSAP Concurが採用されたことを発表します。本件は株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元）が導入、運用保守サポートを支援します。

山口大学では、2025年の国の旅費法改正を契機に、教育・研究活動における経費精算業務の変革を進めています。特に、研究時間の確保や事務コストの軽減といった、多くの大学が抱える共通課題への対応として、経費精算業務のDX推進により、申請・承認手続きのオンライン化による簡素化、ペーパーレス化の促進、チェックプロセスの自動化など、柔軟で効率的な運用体制の実現が見込まれます。

この度、山口大学は経費・予算管理基盤としてSAP Concurを採用しました。国立大学法人におけるSAP Concurの採用は今回が初となります。SAP Concurの国内における豊富な導入実績に加え、グローバルで培われた経費管理のベストプラクティスを備えている点、複数財源や公的研究費を含む大学特有の複雑な予算管理に対応可能な柔軟性・統制機能が評価され、今回の導入に至りました。

＜主な導入製品＞

・経費精算・管理クラウド「Concur Expense」

・領収書OCRアプリ「ExpenseIt」

・高度な出張管理を可能にする「Concur Request」

・データの可視化と高度分析を実現する「Intelligence」

他

＜コメント＞

国立大学法人山口大学 財務部 旅費業務担当者様

本学が行う旅費の実費支給への移行は、証憑書類の増加による教職員の業務負担の増を伴うものであり、研究時間の確保や事務コストの削減の観点から見れば大きな懸案でした。このたびコンカー様のシステムを導入することで、旅費申請プロセスの高度な自動化や、複雑な学内規則のシステムへの内製化を実現することができました。この結果、業務の効率化・簡素化のみならず、ガバナンス強化も両立させることができ、まさにDX推進による「業務変革の好機」となりました。

本学が取り組んだ変革は、国内の高等教育機関に共通する懸案でもあると考えています。それらに対して、先んじて取り組めた背景には、真摯に伴走してくれた担当者様の存在が大きく、深く感謝しています。コンカー様・ニーズウェル様との協働は非常に刺激的でもあり、今回の経験は組織全体の活力を高める原動力にもつながると期待しています。

株式会社ニーズウェル 代表取締役社長 松岡 元 様

このたび、山口大学様における経費精算業務のDX推進をご支援させていただくこととなりました。心より感謝申し上げます。

弊社はシステム開発力をベースに、多くのソリューションを企画・展開しております。SAP Concurの導入から運用フェーズに至るまで一貫してサポートさせていただき、経費精算業務がより効率的に進むよう伴走させていただきます。これらの取り組みにより、システムの安定稼働を確保するとともに、さらなる利便性向上を実現し、業務の効率化とガバナンス強化に貢献いたします。

また、今回の取り組みが他の高等教育機関への先進的なモデルとなるよう、山口大学様の業務改革をコンカー様と協業しながら全力でサポートしてまいります。

株式会社コンカー 代表取締役社長 橋本 蘒生

この度、山口大学様にSAP Concurをご採用いただきました。

コンカーはこれまで、日本国内におけるデータセンターの開設やISMAP登録などを通じて、日本の法制度やセキュリティ要件に対応し、多様な業種・業界のお客様に安心してご利用いただける環境整備に取り組んでまいりました。

国立大学として初めてのご採用となることを大変光栄に感じるとともに、数あるソリューションの中からお選びいただいたことに、身の引き締まる思いです。

今後、高等教育機関における適切かつ効率的な研究費管理の実現を支援し、日本の研究力、国際競争力向上に貢献してまいります。