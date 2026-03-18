マーケティングAI OS「ENSOR」、SNSカルーセル画像生成機能をリリース ── 6パターンの型で構成を設計し、6枚のカルーセル画像まで自動生成

REHATCH株式会社

REHATCH株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：迫田亮太）は、同社が提供するマーケティングAI OS「ENSOR（エンソー）」に、SNSカルーセル画像生成機能を新たに搭載したことをお知らせいたします。

■ リリースの背景

SNSマーケティングでは、カルーセル投稿による複数スライドでの訴求が効果的ですが、構成設計から画像制作まで一貫して行うには時間と手間がかかります。

・カルーセルは1枚ずつ構成を考える必要があり、全体の流れが崩れやすい

・デザインやコピーライティングの経験がなく、型の選び方がわからない

・6枚分の画像を一括で揃えるには、制作リソースやコストがかかる

ENSORは今回の機能追加により、商品・サービスの強みを6枚構成のカルーセルに整理し、型選択から画像生成まで自動化する環境を提供します。

■ 新機能の詳細

SNSカルーセル画像生成

6パターンの型で6枚構成を設計し、選択後にカルーセル画像まで自動生成する機能です。

▼ 6つの構成パターン（型）

１. 数字インパクト型

２. 共感ストーリー型

３. 誤解破壊型

４. チェックリスト型

５. 比較型

６. フレームワーク型

▼ フロー（4ステップ）

Step 1: 商品・ターゲット・伝えたい強み・投稿SNS・デザイン雰囲気などの情報入力

Step 2: 6つの構成パターンから型を選択

Step 3: 6枚構成案の提示（表紙・問題提起・核心１.・核心２.・証拠・CTA）

Step 4: カルーセル画像を6枚並列生成

商品・サービスの強みを6枚構成のSNSカルーセルに最適化し、型に基づいた再現性の高い構成案を設計。構成確定後、カルーセル画像を6枚並列で自動生成します。Instagram、X、LinkedInなどに対応し、1:1正方形・高解像度・スマホ閲覧最適化の仕様で出力されます。

▼ Before

カルーセルの構成を一から考え、6枚分の画像を個別に制作。デザインやコピーライティングの経験が求められ、制作に時間がかかる。

▼ After

商品・ターゲット・強みを入力し、型を選択するだけで、6枚構成案の提示からカルーセル画像の6枚並列生成まで自動で完結。

EC（財布）での生成イメージ化粧品での生成イメージD2C（食品）での生成イメージその他、化粧品でのバナー生成イメージ

■ ENSOR（エンソー）について

ENSORは、「勝ちバナーを量産するAI──学び続けるマーケティングOS」をコンセプトとした、マーケター向けAIクリエイティブ生成プラットフォームです。クリエイティブの施策立案から連携・生成までを、従来の1/5の時間で実行します。広告・CRM・SFA・ECなどに散在するデータを統合し、AIがリアルタイムで分析・施策提案を実行するマーケティングAI OSとして、データ分析・クリエイティブ生成業務の工数削減を実現しています。



【主な機能】

- AI編集：高品質なデザイン生成。背景差し替えや横展開を含め、3分での修正・10分での入稿完了を実現- ラフ作成：ブランド理解済みAIとの対話で、最適な訴求軸とコピーを生成- 動画生成：ENSORで作成した静止画バナーを簡単操作で動画化。背景の動き、人物モーション、CTAボタンのアニメーション、全体エフェクトなど多彩な表現が可能- LP（ランディングページ）生成：チャット形式でAIと会話するだけで、完成度の高いLPのイメージと実装用コードを取得。専門的なデザイン・コーディング知識がなくても、マーケター自身でLPの構成案を素早く形にできる- データ連携：広告・CRM・DWHなど複数のマーケティングデータを統合し、分析から施策改善まで活用- ブランドトンマナ：URLを入力するだけでカラー・フォント・トンマナを自動抽出。全表現の共通基準として機能- ブランドチェック：企画・レビューを一画面に集約し、承認フローを効率化。生成したクリエイティブやコピーが広告表現ルールや自社のブランドトーン&マナーに準拠しているかをAIが自動チェック。推奨表現・NG表現を事前設定でき、公開前のリスクチェックを効率化。ラフ案作成機能で生成したキャッチコピーは自動でチェック対象に反映- テンプレート：100種類以上のテンプレートから生成したいイメージに近いものを選択し、それをベースに画像生成。業種・用途に合わせたテンプレートで、クリエイティブ制作の起点として活用可能

▼ENSOR サービスサイト

https://www.ensor-ai.com/



▼法人向け個別説明のご予約はこちら

https://calendar.app.google/E59WFyTSMFQN1CXLA

■REHATCH株式会社について

会社名：REHATCH株式会社

所在地：東京都千代田区東神田2-10-9 ポータル秋葉原 8F

代表者：代表取締役 迫田 亮太

設立：2019年8月

事業内容：マーケティング特化AIエージェント「ENSOR」の開発・提供、マーケティング支援事業

コーポレートサイト：

■ 本件に関するお問い合わせ

REHATCH株式会社 広報担当

E-mail：sdt@re-hatch.jp

TEL：03-5846-9184