【イベントレポート】「未来を味わう 〜食と地球のサステナブルな関係」を開催











モデル鶏舎「Unshelled (アンシェルド)」

「アニマルウェルフェア」は、動物の誕生から死までの間、肉体的・精神的なストレスをできる限り少なくし、動物が本来の行動様式を発現できるような快適な飼育環境を目指す考えとされています。そのような環境（ウェルビーイングを満たす状態）を維持する国際的な指針を説明頂き、同社が東京農工大学と連携してアニマルウェルフェアを実現するための取り組み、モデル鶏舎「Unshelled (アンシェルド)」を紹介いただきました。同社は、リジェネラティブ農業の普及を目指し、企業や行政を対象とした農家との体験プログラムのほか、モデル鶏舎「Unshelled (アンシェルド)」のツアーなども実施していることをお話しいただきました。次に、有限会社川口納豆 門傳 英慈 氏、株式会社JR東日本情報システム 山田 康弘 氏、株式会社WONDERVOGEL 佐藤 浩幸 氏が登壇し、WeWork 内で生まれたオープンイノベーションプロジェクト「Tohoku RICE TOKEN」を紹介しました。「Tohoku RICE TOKEN」は、バイオ炭を使い作った米（脱炭素米）の購入者に、環境に優しい行為をしたことを証明するデジタル証明書（NFT）をスマートフォンウォレットに付与するという取り組みです。まずは、米生産者である川口納豆の門傳氏が、自身が作る米の生産過程で出るもみ殻を炭化させバイオ炭を作り、それを田んぼの土壌改良に活用する循環型農業について説明。植物は生きている間はCO2を吸収するが、腐敗するとCO2を排出するため、炭にすることで50年〜100年CO2を出さない状態を維持でき、地球温暖化対策に非常に有効であると話しました。