株式会社太陽（所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11、代表取締役：片岡正徳）が展開する「おもしろTシャツの俺流総本家」では、卒業祝など新年度の記念品にぴったりなレトロな帆前掛けデザインの名入れ湯呑みの **期間限定セール** を開催いたします！

通常価格税込1,600円（送料別）のところ、クーポンご利用で10％OFFの税込1,440円（送料別）で、2026年3月6日から3月12日までの **一週間限定** で、俺流総本家楽天市場店および俺流総本家公式オンラインショップにて販売いたします。

商品詳細

商品ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/yn-001.html

懐かしくて、新しい。商店街の活気や昭和の空気感を思わせる“帆前掛け”デザインを落とし込んだ、レトロ感あふれる湯呑みです。

日本の伝統的な帆前掛け文化から着想を得た本商品は、力強いロゴ表現とクラシックな配色バランスが特徴。どこか懐かしく、それでいて現代のライフスタイルにも自然になじむデザインに仕上げました。和の空間はもちろん、カジュアルなダイニングや店舗空間にも映える存在感があります。

容量は330mlの大容量サイズ。一般的な湯呑みよりもゆとりがあり、お茶だけでなくコーヒーや焼酎のお湯割り、スープカップとしても活用可能。実用性とデザイン性を両立した、日常使いしやすい仕様です。

さらに、 **名入れ対応が可能。**店舗名や屋号、周年記念ロゴ、個人名などを入れることで、オリジナル湯呑みとしての展開も実現します。飲食店での統一備品や、記念品・ノベルティ・物販アイテムとしても高い付加価値を生み出します。

カラーは選べる全6色展開。レトロな世界観を引き立てる落ち着いた色味から、空間のアクセントになるカラーまでラインナップ。店舗コンセプトやブランドイメージに合わせた展開が可能です。

サービス概要

対象商品：帆前掛けデザイン名入れ湯呑みセール期間：2026年3月6日から3月12日通常価格：税込1,600円（送料別）割引価格：クーポン使用で10％OFFクーポンコード：【VEUyQy1MRVVTLUZENUctU0dSSQ】商品ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/yn-001.html

販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/

俺流総本家とは

＼お陰様で年間販売数10万枚突破！／

俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。

**楽天ランキング1位を多数獲得**

楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。

**語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！**

俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。

**高品質とお客様満足度へのこだわり**

すべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

会社概要

企業名：株式会社太陽代表者：片岡正徳所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11設立：2009年事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務

お問い合わせ（9：00～18：00）TEL：0479-74-8261FAX：0479-74-8338

