こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
“抹茶”と”セミフレッド“を使用したサンデーが新登場デニーズ、旬の国産いちごを贅沢に味わう「いちごデザート」第２弾2026年3月4日（水）販売開始
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）は、2026年3月4日（水）より、旬の国産いちごを使用した「いちごデザート」第２弾を販売開始します。
1月14日より販売している第1弾のいちごデザート「あまおうのツリーサンデー」「あまおうのパルフェ」等6品に加え、第２弾では、新たに抹茶とセミフレッドを使用したいちごデザート4品を販売します。
第2弾の目玉商品は「あまおうと抹茶のサンデー」「あまおうのセミフレッドパルフェ」です。セミフレッドとは、イタリア語で「セミ（半分）フレッド（冷たい）」という意味で、アイスのような冷たさとムースのような軽い食感が融合したデザートです。主役のいちごを引き立てる鮮やかな抹茶と、なめらか食感のセミフレッドを使用したデザート、お客さまご自身でぎゅうひを巻いていただく苺大福等、全10品のラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。
また、本フェアでは国産いちごを使用し、約250店舗では福岡県産「あまおう」、約50店舗では栃木県産「とちあいか」を取り扱っています。「あまおう」は大きく赤い果肉から溢れる果汁の濃い甘みが特長で、「とちあいか」は大粒で甘みが強く、香り立つ爽やかな風味が特長です。それぞれのいちごが持つ甘みや酸味、香りの違いを店舗ごとにお楽しみください。
■メニュー概要
【3月4日（水）〜新商品】
あまおうと抹茶のサンデー 1,790円（税込1,969円）
真っ赤に輝くいちごと、抹茶の鮮やかな緑が美しい、春の訪れを感じるサンデー。フレッシュないちごをはじめ、コクのあるチーズケーキや甘酸っぱいいちごソルベ、なめらかないちごクリーム、ふるふるとしたいちごゼリー、フルーティないちごソースと、いちごのさまざまな魅力に出会えます。ホワイトチョコのまろやかな甘さも味わいのアクセント。宇治抹茶の濃厚な風味が、爽やかないちごの味わいを引き立てます。和と洋の素材が織りなす、優美なスイーツをご賞味ください。
あまおうのセミフレッドパルフェ 690円（税込759円）
いちごのチーズケーキをひんやりとしたアイスのように味わう、セミフレッドパルフェ。セミフレッドは、イタリア語で「半分冷たい」という意味をもつ、アイスのような、ケーキのような、なめらかな食感を楽しめるスイーツです。フレッシュないちご、まろやかないちごクリーム、フルーティないちごソースと、いちごを使った素材をふんだんに。さまざまな素材が口の中でやさしく溶けあう、至福のハーモニーをご堪能ください。
デニーズの苺大福〜あまおう 390円（税込429円）
そのまま味わうのはもちろん、お客さまご自身でくるりと包んでいただくことが楽しい、もちもち食感のデザート。フレッシュないちごを、まろやかで濃厚な宇治抹茶クリームとゆであずきが、いちごの爽やかな味わいを引き立てます。ジューシーないちごの香りと甘さが口いっぱいに広がる、和洋折衷のスイーツをお楽しみください。
いちごのセミフレッド 290円（税込319円）
セミフレッドは、イタリア語で「半分冷たい」という意味をもつ、アイスのような、ケーキのような、なめらかな食感を楽しめるスイーツです。いちごソースを添えたお手軽なデザートを是非お楽しみください。
【1月14日（水）〜継続販売商品】
あまおうのツリーサンデー 2,190円（税込2,409円）
真っ赤ないちごをツリーのように重ねた、存在感抜群のサンデー！ フレッシュないちごを贅沢に使用した、いちごスイーツの決定版です。甘酸っぱいソルベ、ふるふるとした食感のゼリー、なめらかなクリーム、風味豊かなソースと、いちごを使った素材がたっぷり。クレームパティシエールやバニラアイスを組み合わせて、いちごの魅力をシンプルに引き出しました。いちご好きにはたまらない、心ときめくデザートを心ゆくまでお楽しみください。
あまおうのパルフェ 790円（税込869円）
赤、白、ピンクに彩られた、見た目もキュートなパルフェ♪ フレッシュないちご、甘酸っぱいソルベ、なめらかなクリーム、ふるふるとした食感のゼリー、フルーティなソースと、いちごを使った素材をバラエティ豊かに盛り合わせました。クレームパティシエールやバニラアイスが、爽やかないちごの風味にまろやかな甘さをプラス。ほどよいボリュームなので、サンデーは食べきれないという方にもおすすめ
あまおうのちょこっとパルフェ 590円（税込649円）
旬のいちごを気軽に味わう、ちょこっとパルフェ。お手頃サイズながら、フレッシュないちごはもちろん、クリーム、ゼリー、ソースと、いちごの魅力をたっぷりと味わえます。ひんやりとしたバニラアイスや、ざくざくとした食感のグラノーラも味わいのアクセント。食後のデザートや、ちょっとだけ甘いものを食べたいときにもぴったりです。
あまおうのタワーパンケーキ 1,790円（税込1,969円）
ふんわりとしたパンケーキを、タワーのように積み上げたスペシャルなデザート！ デニーズで人気のパンケーキを8枚重ねた、ボリューム満点の一皿です。トッピングは、フレッシュないちごを贅沢に♪ ふわふわのホイップやフルーティないちごソースを合わせて、見た目も華やかに仕上げました。甘い香りが口いっぱいに広がる、夢見るようなひとときをお楽しみください。
季節のフルーツ〜あまおう 500円（税込550円）
フレッシュないちごの果実をそのまま！ 素材にこだわるデニーズだからこそ、自信をもっておすすめできるデザートです。旬のいちごは、果汁たっぷりでジューシー。爽やかな香りと濃厚な甘さがたまりません。デニーズでは、徹底した品質管理を行っているので、いつご来店いただいても食べ頃のいちごをお楽しみいただけます。
あまおうのフレッシュ! 640円（税込704円）
いちごの魅力をまるごとグラスに閉じ込めた、フレッシュなドリンク！ オーダーごとにお店で手作りしているので、いちごのみずみずしさを存分に味わっていただけます。いちごの濃厚な甘さと爽やかな香りに満たされる、この季節だけのお楽しみ♪ 旬の果実ならではの贅沢な味わいを、余すことなくご堪能いただけます。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ特設ページ
https://www.dennys.jp/menu/strawberry2/
