“抹茶”と”セミフレッド“を使用したサンデーが新登場デニーズ、旬の国産いちごを贅沢に味わう「いちごデザート」第２弾2026年3月4日（水）販売開始

“抹茶”と”セミフレッド“を使用したサンデーが新登場デニーズ、旬の国産いちごを贅沢に味わう「いちごデザート」第２弾2026年3月4日（水）販売開始