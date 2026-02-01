YouTube¡ÖÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¤è¤Ã¤Áー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤«¤éYocchy¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Ð¥ó¥É¡ÖHannibal Shadow¡×¤¬3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDear Lover¡×¤ò2026Ç¯2·î25Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£
L.I.P/L.I.P Music¤ÏYouTube¡ÖÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¤è¤Ã¤Áー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤«¤é¼çÌò¤Î¤è¤Ã¤Áー¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Ð¥ó¥É¡ÖHannibal Shadow¡×¤Î3ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDear Lover¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£https://www.youtube.com/@yochi_poco
Ç®°Õ¤Ç²ó¤ëYocchy¡ßHannibal Shadow¤ÎÀ©ºî¸½¾ì
2025Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤òÇÛ¿®¤·¤¿Yocchy¡ßHannibal Shadow¤Ï¡¢ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Hannibal Shadow¤¬ÀµÂÎÉÔÌÀ¡¢¾ðÊó¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÏª½Ð¤ò´°Á´NG¤ÎFaceless band¤È¤·¤Æ²»³Ú³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤ÇÈà¤é¤Ï³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºî¤ò¼çÂÎ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤Ã¤Áー¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤ØÀ¸¤ß½Ð¤¹³Ú¶Ê¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤Ã¤Áー¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¿¼¤¯¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿¼¤¯»þ¤ò¹ï¤à¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç²Î»ì¤ò¡¢¶Ê¤òºî¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶ì¤·¤ó¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿²Î»ì¤Ë¡¢¶Ê¤ËHannibal Shadow¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤Ã¤Áー¤Î¼ê¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿ºÌ¤ê¤Ë¡¢±ï¼è¤ê¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤ê´°À®¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î³Ú¶ÊºîÀ®¤ÎÎØ¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Â³¤¯¸Â¤êº£¤Þ¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Yocchy¤Ç¤¢¤ë¤è¤Ã¤Áー¤ÈHannibal Shadow¤ÎÎ¾ÎØ¤Î´Ö¤Ç¿ô¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È²ó¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤À¡£Èà¤é¤Î³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹¤Î¥Úー¥¹¤¬Áá¤¤¤Î¤ÏÏª½Ð´°Á´NG¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¶ÊºîÀ®¤Ë¤Î¤ßÁ´¿ÈÁ´Îî¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡£¤è¤Ã¤Áー¤¬²»³Ú¤òµá¤á¡¢Èà¤é¤È½Ð²ñ¤¤¡ÖHannibal Shadow¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤è¤Ã¤Áー¤ÎÂ¸µ¤ËÇ»¤¤±Æ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿¼¤¯º¯À×¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
3rd Album¡ÖDear Lover¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Hannibal Shadow¤¬¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤Ç3ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDear Lover¡×¤¬2·î25Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£Àè¹Ô¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡ÖBaby Blue¡×¡ÖDark Red¡×¡ÖRaw eclipse¡×¤Î3¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£ºî¤â¡¢É½¸½ÎÏ¤¬Ë¤«¤ÊHannibal Shadow¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊºÌ¤ê¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¡¢Yocchy¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò¡¢Í¥¤·¤µ¤ò¡¢²¹¤â¤ê¤ò¡¢´î¤Ó¤ò¡¢Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤Î¶¯¤¤±þ±ç¥½¥ó¥°¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Î»ì¤â³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡£2·î18Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥éーÆâÆ£Å¯ÌéÁª¼ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡ÖºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÀ§Èó°ìÅÙ¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£https://www.tunecore.co.jp/artists?id=1015295
ÇÛ¿®¾ðÊó
-É½Âê¡§Dear Lover-¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§Hannibal Shadow-¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§Yocchy-ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î25Æü(¿å)-Digital distribution¡§Tune Core Japan-ÇÛ¿®Àè¡§YouTube¡ÖÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¤è¤Ã¤Áー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡¢³Æ¼çÍ×²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÊSpotify, Apple Music, YouTube MusicÂ¾¡Ë-²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡§L.I.P Music
²ñ¼Ò³µÍ×
-´ë¶ÈÌ¾¡§L.I.P/L.I.P Music-»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²»³ÚÀ©ºî¡¦ÇÛ¿®¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È-YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§À©¸æÉÔÇ½¤Ê¤è¤Ã¤Áー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëhttps://www.2024lip41.com