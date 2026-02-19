京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史、以下「京王電鉄」）では、

２月１９日（木）から３月１１日（水）までの間、２月５日（木）によみうりランド内にオープンした『ポケパーク カントー』の開業を記念して、プレゼントキャンペーン（以下、「本キャンペーン」）を実施します。

本キャンペーンは、京王電鉄が『ポケパーク カントー』を運営する合同会社ポケパーク・カントー（本社：東京都稲城市、代表社員「株式会社ポケモン」・「株式会社よみうりランド」）のプロモーションパートナーおよびアトラクション「ブイブイヴォヤージュ」のオフィシャルスポンサーに就任したことを契機に、合同会社ポケパーク・カントーとの２社連携企画として開業を記念し実施するものです。

本キャンペーンでは、京王トレインポイント会員を対象に『ポケパーク カントー』のペア入場チケット６０組や『ポケパーク カントー』内の「ポケモンだいすきショップ」で販売されている「ブイブイヴォヤージュ」がテーマのグッズを４，０００名に抽選でプレゼントします。

今後も、『ポケパーク カントー』との連携強化により、沿線地域の活性化および移動需要の創出を図ってまいります。

本件のポイント

（１）２月５日（木）にオープンした『ポケパーク カントー』の開業を記念して、京王トレインポイント会員を対象にしたプレゼントキャンペーンを実施。

（２）『ポケパーク カントー』のペア入場チケット６０組や『ポケパーク カントー』内の「ポケモンだいすきショップ」で販売されている「ブイブイヴォヤージュ」がテーマのグッズを４，０００名に抽選でプレゼント。

（３）今後も、『ポケパーク カントー』との連携強化により、沿線地域の活性化および移動需要の創出を図っていく。

１．『ポケパーク カントー』開業プレゼントキャンペーンについて

（１）内容

京王トレインポイント会員を対象に、『ポケパーク カントー』の入場チケットや『ポケパーク カントー』内の「ポケモンだいすきショップ」で販売されている「ブイブイヴォヤージュ」がテーマのオリジナルグッズを抽選でプレゼントします。新規会員登録いただいた方も応募できます。

※専用ＷＥＢサイトからエントリーをお願いします。

（２）エントリー期間

２月１９日（木）～３月１１日（水）

（３）賞品内容

下記のどちらか１コースをお選びいただけます。

１ トレーナーズパスペアコース

『ポケパーク カントー』 ペア入場チケット ６０組

２ オリジナルグッズコース

「ブイブイヴォヤージュ」オリジナルグッズ各種 計４，０００名

※プレゼントの詳細や発送時期などは、専用ＷＥＢサイトをご確認ください。

※プレゼントの内容はやむを得ない事情により予告なく変更となる場合があります。

（５）注意事項

・エントリー（賞品のご応募）はお一人様１回に限り、２回目以降の応募は無効とさせていただきます。

・エントリーは入場チケットもしくはオリジナルグッズどちらか１点になります。

・本キャンペーンは今後予告なく中止または変更となる場合がございます。

（６）専用ＷＥＢサイト

https://www.keiotrainpoint-ppkcampaign.com





２．『ポケパーク カントー』開業プレゼントキャンペーンの応募方法

【京王トレインポイントの登録方法】

ＳＴＥＰ １：京王アプリをダウンロード

※2023年9月26日以前に京王アプリをダウンロードされている方は、アップデートが必要です。

対応OSバージョンについては、リンク先のページにてご確認ください。

App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。





ＳＴＥＰ ２：京王ＩＤを登録

京王トレインポイントをはじめるには、まず京王ＩＤを登録する必要があります。

画面の手順に従って京王ＩＤを登録してください。





ＳＴＥＰ ３：ＰＡＳＭＯ情報＆お客様情報

ご利用のＰＡＳＭＯ裏面右下の「ＰＢ」から始まる１７桁の番号を入力。

次にお客さま情報を登録してください。

※ご登録はＰＡＳＭＯのみが対象となります。

その他の交通系ＩＣカードは対象となりません。

※ＰＡＳＭＯは株式会社パスモの登録商標です。

カード裏面の右下に記載されている

「PB000 A000 0000 0000」といった形式の番号を確認。





【『ポケパーク カントー』開業プレゼントキャンペーン専用ＷＥＢサイトへアクセス】

下記ＵＲＬへアクセスしていただき、京王トレインポイントで取得した１２桁の会員番号と必要事項を入力し応募ボタンを押すとエントリー完了です。





専用ＷＥＢサイト

https://www.keiotrainpoint-ppkcampaign.com





※『ポケパーク カントー』開業プレゼントキャンペーンの応募資格

京王トレインポイントに登録いただいた方であれば、誰でも応募できます。





３．お客さまのお問い合わせ先

キャンペーン事務局

ＴＥＬ. ０３ー６２７２ー８０４８（１０：００～１７：００、土日祝日を除く）





【参考１】『ポケパーク カントー』について

（１）場所

よみうりランド遊園地内（東京都稲城市矢野口４０１５ー１）

※『ポケパーク カントー』に入場するには、よみうりランドに入園する必要があります。『ポケパーク カントー』のチケットでよみうりランドにも入園することができます。

（２）運営主体

合同会社ポケパーク・カントー

（３）特徴

約２．６ヘクタールの広さを持つ、ポケモンの魅力に触れることができる屋外常設型施設。６００匹を超えるポケモンが暮らす森と街をめぐる冒険がすべてのトレーナーに忘れられない発見をもたらす、ポケモンいっぱいのトレーナーズエリアです。段差のある道や草むら、トンネルや山道など、多彩な地形が広がる豊かな森「ポケモンフォレスト」と、グッズ満載のワゴンが立ち並ぶトレーナーズマーケット、ポケモンセンター、フレンドリィショップ、ジム、ポケモンたちが集うグリーティング・パレード、２つのアトラクションが楽しめる「カヤツリタウン」の大きく２つのエリアに分かれています。





【参考２】よみうりランドまでのアクセス

京王よみうりランド駅からは、ゴンドラ「スカイシャトル」をご利用いただくとスムーズにご来園いただけます。春には桜を、冬にはイルミネーションを上空から見下ろすことができ、空中散歩を楽しむことができます。

また、『ポケパーク カントー』がオープンしたことを記念し、２月５日(木)～４月５日(日)の期間、山麓乗り場（京王よみうりランド駅側）では『ポケパーク カントー』仕様の特別装飾を実施しています。

ゴンドラ「スカイシャトル」について

・料金：片道 ３００円／往復 ５００円

※１２歳未満の方だけでの乗車はできません。他のお客さまとの相乗り乗車をお願いいたします。

・所要時間：５分～１０分





【参考３】プレゼントキャンペーン期間中の駅装飾展開イメージ

キャンペーン期間である２月２３日（月・祝）から３月８日（日）の間、京王線新宿駅構内に『ポケパーク カントー』開業プレゼントキャンペーン告知の装飾展開を実施します。





(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。