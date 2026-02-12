この度、FUKUOKA YELLOW FES実行委員会では福岡で暮らす女性のライフステージを応援するイベント「FUKUOKA YELLOW FES」の第2回目を、3月8日(日)の国際女性デーに、ソラリアプラザ1階イベントスペース、ゼファにて開催いたします。

本イベントは、女性特有の健康課題をテーマに、最新のフェムテック関連商品やサービスを紹介し、女性の健康に関する正しい知識の普及と、心と体のウェルビーイング向上を目指すイベントとして、一般社団法人 日本フェムテックマイスター協会の監修のもと開催いたします。

ゲストには、レスリング女子元日本代表の吉田沙保里さんをお迎えし、女性アスリートとして第一線で活躍してきた経験をもとに、身体との向き合い方やセルフケアの重要性、女性のライフステージに伴う変化について語っていただきます。





ステージでは専門家を招き、PMSや更年期など、多くの女性が直面する心身の変化について学べるプログラムを通して、日常生活に活かせる知識や考え方をわかりやすくお届けします。会場では生理痛疑似体験や骨盤底筋トレーニングチェア体験、妊婦体験など、女性のライフステージに寄り添う体験型コンテンツを多数展開。さらに、女性の健康を支える商品やサービスの紹介、サンプリングを実施し、「見て・聞いて・触れて」理解を深める場を創出します。また、今回もイベントの締めくくりとして、会場を彩ったお花をフラワーギフトとして来場者の皆様にプレゼントいたします。





本イベントを通じて、女性特有の健康課題に寄り添う商品やサービスの存在を知っていただく「きっかけ」を提供したいと考えています。また、女性だけでなく男性にも知識を深めていただくことで、誰もが自分らしく生きることができる「ウェルビーイングな福岡」の実現を目指しています。









〈FUKUOKA YELLOW FESとは？〉

福岡で暮らす女性の健康と活躍を応援するイベントです。女性の権利を守り、ジェンダー平等を目指すために、国連が定めた「国際女性デー(3月8日)」のシンボルであるミモザ。この象徴的な“ミモザの黄色”は、明るく希望を感じさせ、活動的なイメージを持つ色です。福岡で暮らす様々な世代の方々が、明るく希望を感じ、さらに福岡で活躍していただきたいという想いを込めて、「FUKUOKA YELLOW FES」と名付けました。イベント当日は、福岡で暮らす皆さまの心が前向きになれるよう、ミモザをはじめとする鮮やかな花々で会場を彩ります！









〈イベント概要〉

□名称 ：FUKUOKA YELLOW FES 2026

□主催 ：FUKUOKA YELLOW FES実行委員会

□後援 ：福岡県、福岡市、RKB毎日放送、KBC九州朝日放送、

TNCテレビ西日本、FBS福岡放送、テレQ、西日本新聞社、

毎日新聞社、読売新聞社、朝日新聞社、LOVE FM、FM FUKUOKA、

一般社団法人 福岡県助産師会

□協力 ：一般社団法人 日本フェムテックマイスター協会

□日時 ：2026年3月8日(日) 11：00～18：00

□会場 ：ソラリアプラザ1F ゼファ(福岡市中央区天神2丁目2番43号)

□入場料 ：無料

□企画/運営：株式会社三広