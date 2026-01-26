ユニットバス施工を専門に38年。現場を知り尽くした職人集団 東洋産業株式会社(大阪府)は、浴室を解体せずに美しく再生させるまったく新しい浴室リフォームサービス『リノバス』を正式リリースいたしました。

老朽化した浴室の入れ替えには「高コスト」「長い工期」「大量の産廃」という課題があり、特にホテル・マンション・商業施設では深刻な問題となっていました。

リノバスはその課題を根本から解決する、「壊さない浴室再生」という新しい選択肢を市場に提示するサービスです。

同時に、全国での施工体制を強化するため、フランチャイズ加盟店の全国募集を開始、浴室再生市場のトップブランドへ。浴室リフォーム市場のリーダーとしてポジション確立を目指します。





リノバス｜イメージ写真









【背景】

■浴室リフォームは「費用・工期・産廃」の三重苦。市場が求めていた“壊さない再生”

日本の浴室は、築20年を超える物件を中心に老朽化が急速に進んでおり、交換工事の需要は年々拡大しています。

しかし、

・解体を伴うため工事費用が高額

・工期が長く、ホテル稼働や入居者生活に多大な影響

・大量の産業廃棄物が発生し、環境負荷が極めて大きい

という「三重苦」が業界全体の課題でした。

リノバスは、それらの問題に真正面から向き合い、“解体しないリフォーム”という新たな市場価値を創出するサービス です。





リノバス｜コンセプト









【リノバスとは】

■解体ゼロ。高品質な“浴室の再生”を短工期・低コストで実現

リノバスは、独自の下地調整技術と水性塗料を活用し、傷んだ浴室を新品同様に蘇らせる浴室再生サービスです。

特に以下の分野で導入・相談が急増しています：

・ビジネスホテル、シティホテル

・賃貸マンション・分譲マンション

・高齢者施設

・社宅や社員寮

・退去時の原状回復





リノバス｜5つの特徴





▽リノバスが選ばれる5つの理由

(1)費用の大幅削減

入れ替え工事に比べ、約30～50％の価格で施工可能。

オーナーの負担を大幅に軽減します。

(2)工期を劇的に短縮

通常の入れ替えで4～7日かかる工事も最短2日～3日で完了します。

(3)解体しないから“産廃ゼロに近い”

浴槽・壁・床などを壊さないため、産業廃棄物を圧倒的に削減。環境に優しい新しい工法です。

(4)環境配慮型の水性塗料を使用

匂いが少なく、揮発性化合物(VOC)が低い安全設計。

宿泊施設でも導入しやすいのが特長です。

(5)高い耐久性と美観性

表面の輝き、質感、耐久性に優れ、“新品同様”の美しさを再生します。





事例01_Before｜今のデザインを崩さず、現状のイメージを残す





事例01_After｜今のデザインを崩さず、現状のイメージを残す









【代表メッセージ】

■職人の誇りと技術の結晶がリノバス。

“安いだけ”の工事ではなく、本当の価値を提供したい

最近「職人直営」「自社施工」を謳う広告を多く見かけますが、現場の仕事は決して簡単なものではありません。

施工管理、営業、経営、そして職人。

それぞれが専門性を発揮することで、初めて高品質な施工が実現します。

東洋産業は、38年間、ユニットバスの専門職人として技術を磨き続けてきました。

私たちが大切にしているのは、

「お客様の大切な財産に、価値をプラスする仕事」です。

リノバスは、その理念から生まれたサービスであり、“安いだけ”の工事ではなく、品質・工期・環境のすべてを両立する次世代の浴室再生工法です。









【フランチャイズ募集】

■浴室再生市場は“今、立ち上がったばかり”。

全国で「リノバス」のパートナーを募集

浴室再生という市場は、まだ初期段階であり、これから急速に広がる成長領域です。

東洋産業では、以下の企業・事業者様を対象にフランチャイズ加盟店を募集しています。

・新規事業を探している内装・外装業者

・原状回復や住宅設備工事の強化をしたい企業

・職人技術を学びたい若手事業者

・1～2名で始められる高利益ビジネスを探している方

技術研修から営業サポートまで提供し、加盟店とともに全国へ“壊さない浴室再生”を普及します。









■東洋産業株式会社について

東洋産業株式会社は、ユニットバス専門施工のプロフェッショナル集団として長い歴史を持ち、これまで数多くの浴室施工に携わってきました。

「人との出会いに感謝し、ものづくりの喜びを追求する」という理念のもと、信用と信頼を大切に、社会に貢献できる企業を目指して活動しています。









＜会社概要＞

会社名 ： 東洋産業株式会社

所在地 ： 大阪府茨木市舟木町21番8号アポロマンション 103号

代表者 ： 代表取締役 吉川 智之

事業内容： ユニットバス施工・浴室リフォーム事業

URL ： http://toyo.osaka/





■リノバスサービス詳細

URL： http://toyo.osaka/renobath/