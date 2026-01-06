学校法人大阪信愛女学院（大阪市城東区）は、2026年1月12日（月・祝）に、本学院の卒業生を対象とした「二十歳を迎えた青年の祝福式」を学院聖堂にて開催します。一般的な成人式とは異なり、祈りと内省を重視した祝福セレモニーです。

聖堂での祈りを通して、人生と向き合う時間

「二十歳を迎えた青年の祝福式」は学院聖堂にて、クラレチアン宣教会のフリオ師（枚方教会司祭）の司式のもと執り行われます。聖書朗読や共同祈願を通して、卒業生一人ひとりが自らの人生を振り返り、成人としての責任や使命について考える時間が用意されています。式典では、家族や恩師、友人など、これまでの人生を支えてきた人々への感謝の気持ちをあらためて見つめ直します。また、同窓生が再び学院に集うことで、学生時代に培った友情を再確認し、大人としての新たなつながりを築く機会ともなっています。

「二十歳を迎えた青年の祝福式」開催概要

日時：2026年1月12日（月・祝） 14：15 受付開始 14：40 祝福式についての説明 14：50 学院聖堂に移動 15：00 二十歳を迎えた青年の祝福式、愛友会（卒業生組織）セレモニー 16：30 終了場所：大阪信愛学院 聖堂 （大阪市城東区古市2-7-30、Osaka Metro今里筋線「新森古市」駅1番出口より徒歩約5分）対象：2025年度に二十歳を迎える大阪信愛学院の卒業生司式：クラレチアン宣教会 フリオ師（枚方教会司祭）内容：聖書朗読、共同祈願、司祭からの祝福と講話

大阪信愛学院 概要

大阪信愛学院は、大阪市城東区に位置する、認定こども園から大学までを擁する総合学院です。1884年の創立以来140年にわたり、カトリック精神に基づいた人間教育を土台に、時代に応じた質の高い教育を提供し続けています。

■本件に関する問い合わせ先

https://www.osaka-shinai.ac.jp/

取材をご希望の方は、お手数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。学校法人大阪信愛女学院法人事務局広報部 担当：大隈（おおくま）TEL：06-6939-4391（ダイヤル9番）FAX：06-6939-7161E-mail：houjin-kouho@osaka-shinai.ac.jp