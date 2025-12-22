【とんかつ神楽坂さくら】圧巻の存在感を放つ「皇帝海老」降臨。〜年末年始にふさわしい、格別のご褒美を〜

海老は、古くから「長寿」や「めでたさ」を象徴する縁起物として、祝いの席やハレの日の食卓で親しまれてきた食材です。年末年始という節目の時期にふさわしい“華やかさ”と“特別感”を備えた一品として、ご家族での食事やご自身へのご褒美など、さまざまなシーンでお楽しみいただけます。





中でも「皇帝の海老」は、テーブルを華やかに演出する高級食材として知られ、名に恥じぬ堂々とした佇まいと、食べ応えのある身質が特長です。大型の甲殻類は大味になりがちなイメージもありますが、「皇帝の海老」は加熱することで風味が際立ち、肉厚で締まった身質は、噛むほどに旨みが広がる食べごたえと濃厚な旨味をお楽しみいただけます。



全長約27センチにもおよぶ特大サイズの海老に、ご注文を受けてから丁寧に衣をまとわせ、不飽和脂肪酸含有の植物性100%の油で揚げることで、外はサクッと香ばしく、中はぷりっと弾むような食感に仕上げ、海老本来の旨みを引き立てました。



「とんかつ神楽坂さくら」では、素材選びから調理まで一切妥協せず、一皿一皿を丁寧に仕立てています。年末年始ならではの贅沢なひとときに、圧巻の存在感を放つ「皇帝の海老」をぜひご堪能ください。



